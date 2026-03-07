ETV Bharat / international

US-Israel Iran War Live: अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र; आठव्या दिवशीही तणाव वाढला

US-Israel Iran War Live
US-Israel Iran War Live (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 8:43 AM IST

US-Israel Iran War Live Updates : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला लष्करी संघर्ष आता आठव्या दिवशी (7 मार्च) पोहोचला असून पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढत आहे. कठोर भूमिका घेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर म्हटलं आहे की, तेहरानसोबत चर्चा पुन्हा सुरू होण्यासाठी इराणनं कोणतीही अट न ठेवता आत्मसमर्पण करण्याची तयारी दाखवावी लागेल.

दरम्यान, वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांनी या प्रदेशातून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. हंगरी, इटली, जर्मनी, बल्गेरिया आणि नेदरलँड्स या देशांनी शेजारी देशांच्या मदतीनं युएई आणि इस्त्रायलमधून आपल्या नागरिकांना परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

दुबई आणि अबुधाबी ही पश्चिम आशियातील महत्त्वाची शहरं असून इथं मोठ्या प्रमाणात पर्यटक असल्यानं त्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी विविध देशांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. वास्तविक, पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक होत चालला आहे. अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांमुळे संतापलेल्या इराणनंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोन हल्ल्यांचा हा संघर्ष आता आठव्या दिवशी पोहोचला आहे. अशा स्थितीत संपूर्ण प्रदेशात तणाव वाढत आहे.

LIVE FEED

8:36 AM, 7 Mar 2026 (IST)

ट्रम्प यांच्याकडून लष्करी कारवाईचे कौतुक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी इराणमधील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचं कौतुक केलं आणि असा दावा केला की पर्शियन आखाती देशानं आपले नेते तसेच त्यांचे सैन्य, नौदल आणि संपर्क यंत्रणा गमावल्या आहेत.

8:35 AM, 7 Mar 2026 (IST)

भारताने आपल्या नागरिकांना सल्लागार जारी केला आहे

पश्चिम आशियातील बिघडत्या सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेता कतारमधील भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी दोहा येथील भारतीय दूतावासानं शनिवारी अतिरिक्त हेल्पलाइन क्रमांक अॅक्टिव्ह केले आहेत. दूतावासाने भारतीय समुदायाच्या सदस्यांना मदत करण्यासाठी तीन आपत्कालीन संपर्क क्रमांक शेअर केले आहेत.

TAGGED:

MIDDLE EAST CONFLICT LIVE
IRAN WAR LATEST NEWS TODAY
TRUMP DEMANDS SURRENDER
अमेरिका इस्त्रायल इराण लाईव्ह
US IRAN ISRAEL WAR LIVE UPDATES

