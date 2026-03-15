Iran Israel US War Live : इतर देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीची काळजी घेतली पाहिजे- डोनाल्ड ट्रम्प
28 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरू झालेल्या इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल यांच्यातील संघर्षाचा आज (15 मार्च) 16 वा दिवस आहे. या दरम्यान परिस्थिती अधिक तीव्र झाली असून इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव वाढत चालला आहे.
इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिक निवेदन दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की इराण पुढेही सामरिक दबाव म्हणून हॉर्मुझची सामुद्रधुनी नियंत्रित करण्याची रणनीती वापरेल. यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, आम्ही विजय मिळवला आहे, पण आमचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही. त्यांनी ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीनसह इतर देशांना हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचे संरक्षण करण्यासाठी युद्धनौका तैनात करण्याचे आवाहन केले. या मोहिमेत अमेरिका समन्वयकाची भूमिका निभावेल, असेही त्यांनी सांगितलं.
अमेरिकेने इराणच्या खार्ग बेट या महत्त्वाच्या तेल निर्यात केंद्रावर हवाई हल्ले केले. पेंटागॉनच्या मते, या कारवाईत लष्करी उद्दिष्टे नष्ट करण्यात आली. ट्रम्प यांनी या हल्ल्याचे फुटेजही प्रसिद्ध केले आणि इशारा दिला की जर इराणने सागरी वाहतुकीत अडथळा आणला, तर तेलाच्या पायाभूत सुविधांवर आणखी हल्ले केले जातील.
या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखाती देशांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यात संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार यांचा समावेश आहे. विशेषतः यूएईमधील फुजैराह बंदर परिसरात हल्ल्यांची नोंद झाली. इराणने यूएईला इशारा दिला की त्यांच्या बंदरांवर आणि अमेरिकन आश्रयस्थानांवर पुढील हल्ले होऊ शकतात.
सध्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमधील जहाजांची वाहतूक अत्यंत कमी आहे. मात्र इराणने भारतीय एलपीजी जहाजांना या मार्गाने जाण्याची परवानगी दिली आहे. ही जहाजे भारतातील मुंद्रा बंदर, कांडला बंदर यांच्या दिशेनं निघाली असून ती 2 ते 3 दिवसांत पोहोचण्याची शक्यता आहे. इराणच्या राजदूतांनी सांगितले की भारत मैत्रीपूर्ण देश असल्यामुळे त्यांना सुरक्षित मार्ग देण्यात आला आहे. इराणचा दावा आहे की ही सामुद्रधुनी केवळ अमेरिका आणि इस्रायलच्या जहाजांसाठी बंद आहे.
संघर्षामुळे जागतिक बाजार अस्थिर झाल्याने अमेरिकेने रशियन तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीसाठी 30 दिवसांची विशेष सवलत जाहीर केली आहे. अमेरिकेचे कोषागार सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की या निर्णयाचा उद्देश जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थैर्य राखणे हा आहे.
इराणने स्पष्ट केले आहे की जर त्यांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधा किंवा बंदरांवर पुन्हा हल्ला झाला, तर ते संपूर्ण प्रदेशातील तेल आणि वायू संसाधनांवर मोठे हल्ले करतील. इराणच्या लष्करी प्रवक्त्यांच्या मते, अमेरिकेला आणि तिच्या मित्रदेशांना लाभ देणाऱ्या सर्व ऊर्जा प्रणाली लक्ष्य केल्या जातील.
इतर देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीची काळजी घेतली पाहिजे- ट्रम्प
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी म्हटलं की, 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'तून होणाऱ्या तेलपुरवठ्यावर अवलंबून असलेल्या देशांनी, अमेरिकेच्या मदतीनं हा मार्ग खुला ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. इराणने या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गाची नाकेबंदी केली असून, आखातातील ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्लेही केले आहेत. तेव्हापासून, जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतींमध्ये 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर हे हल्ले सुरू झाले. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं "अमेरिकेने इराणचा लष्करी, आर्थिक आणि इतर सर्वच बाबतीत पूर्णपणे पराभव केला असून त्याला उद्ध्वस्त केले आहे. तथापि, 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मार्गे (Strait of Hormuz) ज्या जागतिक राष्ट्रांना तेलाचा पुरवठा होतो, त्यांनी त्या मार्गाच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि या संदर्भात आम्ही त्यांना महत्त्वपूर्ण मदत पुरवू. सर्व काही जलदगतीने, सुरळीतपणे आणि प्रभावीपणे पार पडावे, यासाठी अमेरिका या राष्ट्रांशी समन्वय देखील साधेल. हे कार्य नेहमीच एक सामूहिक आणि संघटित प्रयत्न असायला हवे होते; आणि आता, नेमके तसेच ते घडणार आहे."