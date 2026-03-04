US Israel Iran War Live Updates : अमेरिकन सैन्य इराणवर 24/7 हल्ले सुरू ठेवेल - यूएस सेंट्रल कमांड; इराणमध्ये मृतांचा आकडा 787 वर

ETV Bharat / international

अमेरिका इस्रायल इराण युद्धाचे लाईव्ह अपडेट्स (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 4, 2026 at 7:32 AM IST

पश्चिम आशियातील तणावानं भीषण रूप धारण केलं असून संपूर्ण जगाचं लक्ष सध्या इराणकडं लागलं आहे. खरं तर, इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेकडून जोरदार हल्ले सुरू आहेत. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणखी चिघळली असून युद्ध अधिक तीव्र झाल्याचं चित्र आहे.

एका बाजूला इस्रायल आणि अमेरिका इराणमधील ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र हल्ले करत असल्याची माहिती समोर येत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला इराणनंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. इराणने इस्रायलसह आखाती देशांतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याचं समोर आलं आहे. दुबई, कुवैत, बहरीन, कतार आणि ओमान या देशांमध्ये क्षेपणास्त्रांच्या हालचालींमुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं आहे. दरम्यान, व्हाईट हाऊसमधून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर आदेश दिल्याची चर्चा असून त्यामुळे युद्धाची दिशा बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याचदरम्यान एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. तेहरानमधील हजारो सीसीटीव्ही कॅमेरे अनेक वर्षांपासून हॅक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, या माध्यमातून सर्वोच्च नेते खामेनेई यांच्या हालचालींवर इस्रायलची बारकाईनं नजर होती, असा दावा केला जात आहे.

या संघर्षाचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावर होत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून जागतिक बाजारपेठा अस्थिर झाल्या आहेत. एकूणच, इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे पश्चिम आशियात तणावाची स्थिती निर्माण झाली असून पुढील घडामोडींवर संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.

7:26 AM, 4 Mar 2026 (IST)

'आम्ही 24 तास इराणमध्ये हल्ले करत राहू'

मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी कमांडरनं मंगळवारी सांगितलं की, अमेरिकन सैन्यानं आतापर्यंत इराणमधील जवळपास २००० टार्गेट्सवर हल्ला केला आहे. "आम्ही 2000 हून अधिक शस्त्रांसह जवळजवळ 2000 टार्गेट्सवर हल्ला केला आहे. आम्ही इराणच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला गंभीरपणे कमकुवत केलं आहे आणि शेकडो इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं, लाँचर आणि ड्रोन नष्ट केले आहेत," अशी माहिती यूएस सेंट्रल कमांडचे अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी एका व्हिडिओ संदेशात दिली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, आम्ही 24/7 इराणमध्ये हल्ले करत राहू."

7:21 AM, 4 Mar 2026 (IST)

खामेनेई यांचे पुत्र मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड

इस्रायली माध्यमांनुसार, अयातुल्ला खामेनेई यांचे पुत्र मोज्तबा होसेनी खामेनेई यांची इराणचे पुढचे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे. इराणच्या तज्ज्ञ परिषदेने खमेनी यांचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांची निवड केल्याचे वृत्त आहे. तथापि, इराणने यासंदर्भात अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.

7:20 AM, 4 Mar 2026 (IST)

इराणमध्ये मृतांचा आकडा 787 वर

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी, इराणी रेड क्रेसेंटने, अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यांमध्ये मृतांची संख्या 787 वर पोहोचल्याचे वृत्त दिलं आहे. इस्रायली लष्करानं हिजबुल्लाहवर दुहेरी हल्ला सुरू केला आहे. इस्रायली भूदल लेबनॉनमध्ये घुसले आहेत. दरम्यान, आयडीएफने बेरूतमधील हिजबुल्लाह कमांड सेंटरवर अनेक हल्ले सुरू केले आहेत.

