'आज सर्वात तीव्र हल्ले होतील'- अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्र्यांचा इशारा
Published : April 7, 2026 at 8:57 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 9:06 AM IST
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं, "उद्या मध्यरात्रीपर्यंत, इराणमधील प्रत्येक पूल नष्ट केला जाईल. सर्व उर्जा प्रकल्प जळत असतील. त्यांचे स्फोट करून ते कायमचे निकामी केले जातील." त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, "इराणी जनता स्वातंत्र्यासाठी कष्ट सहन करण्यासाठी तयार आहे. "अमेरिकेनं दिलेल्या धमक्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी इराणी जनतेची इच्छा आहे", असेही ट्रम्प यांनी म्हटलं
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी इशारा दिला की," राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार, सोमवारचा दिवस (स्थानिक वेळेनुसार) 'ऑपरेशन फ्युरी'च्या (Operation Fury) सुरुवातीपासूनचे सर्वात मोठे हल्ले करण्यात येणार आहेत. जर इराणनं हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी एखाद्या करारावर सहमती दर्शवली नाही, तर मंगळवारी याहूनही अधिक तीव्र हल्ले केले जातील".