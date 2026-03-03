US Israel Iran War Live Updates : सलग चौथ्या दिवशी युद्धाचा भडका वाढला, इराणमध्ये सोमवारी 96 नागरिकांचा मृत्यू; 6 अमेरिकन जवानही ठार
Published : March 3, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : March 3, 2026 at 9:12 AM IST
US Israel Iran War Updates : पश्चिम आशियात तणाव वाढत आहे. अमेरिका आणि इस्रायल संयुक्तपणे इराणवर हवाई हल्ले करत आहेत. इराणनंदेखील चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. आज मंगळवारी (3 मार्च) सलग चौथ्या दिवशी इराणची राजधानी तेहरानसह पश्चिम आशियातील अनेक भागात स्फोट आणि ड्रोन हल्ले झाले. परिस्थिती सतत बदलत आहे. संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या चिंताजनक परिस्थितीत, भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी बहरीन आणि सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी चर्चा केली आहे.
दरम्यान, संघर्षातून तणाव वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईनंतर, इराणदेखील मागं हटायला तयार नाही आणि त्वरित प्रत्युत्तर देत आहे. इराण सौदी अरेबिया, कतार आणि कुवेतसह अनेक अरब देशांमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर बॉम्ब आणि ड्रोन हल्ले करत आहे.
इस्रायली सैन्यानं तेहरान आणि बैरूतवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. दरम्यान, इराणनं डागलेले दोन ड्रोन रियाधमधील अमेरिकन दूतावासाजवळ कोसळले आहेत. यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. इराणनं कुवेतमधील अमेरिकेच्या आरिफजान तळावर हल्ला केला आहे
LIVE FEED
सहा अमेरिकन सैनिक ठार
अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धात 6 अमेरिकन सैनिक ठार झाले. यूएस सेंट्रल कमांडने आज याची घोषणा केली. यूएस सेंट्रल कमांडने पोस्ट केले की, "कार्यवाहीत सहा अमेरिकन सैनिक ठार झाले आहेत. अमेरिकन सैन्याने अलीकडेच या प्रदेशात इराणच्या सुरुवातीच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या ठिकाणी मारल्या गेलेल्या दोन बेपत्ता सैनिकांचे अवशेष शोधून काढले आहेत. मोठ्या लढाऊ कारवाया सुरू आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना कळवल्यानंतर 24 तासांपर्यंत मृतांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येत आहे."
लवकरच प्रत्युत्तर दिलं जाईल- ट्रम्प
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी एका मुलाखतीत अमेरिकेकडून लवकरच प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असा इशारा दिला. 'यावर अमेरिका कशी प्रतिक्रिया देईल हे तुम्हाला लवकरच कळेल,' असं त्यांनी म्हटलं.
अमेरिकन दूतावासानं ड्रोन हल्ल्यामुळे मर्यादित आग आणि किरकोळ नुकसान झाल्याची पुष्टी केली आहे. हल्ल्यानंतर जेद्दा, रियाध आणि धहरान येथील अमेरिकन नागरिकांना सुरक्षित स्थळी थांबण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सौदीच्या रिफायनरीवर ड्रोन हल्ला
या संघर्षाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावरही होत आहे. इराणी ड्रोनने सौदी अरेबियातील रास तनुरा रिफायनरीवर हल्ला केला. दररोज 5 लाख बॅरलपेक्षा अधिक तेल प्रक्रिया करणाऱ्या या प्रकल्पातील कामकाज काही काळासाठी थांबवावं लागले. तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती आणि परिसरात सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे आणि धमक्यांमुळे जागतिक तेल पुरवठ्याच्या मार्गांबाबत चिंता अधिक वाढली आहे.
सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाची पुष्टी
सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयानं रियाध येथील अमेरिकन दूतावासावर दोन ड्रोनद्वारे हल्ला झाल्याची पुष्टी केली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या हल्ल्यात इमारतीत आग लागली असून किरकोळ भौतिक नुकसान झालं आहे, असं मंत्रालयाने 'एक्स'वरील निवेदनात म्हटलं आहे.
सौदी अरेबियातील यूएस मिशननं जेद्दा, रियाध आणि धहरान येथील नागरिकांसाठी 'शेल्टर-इन-प्लेस' सूचना जारी केली आहे. तसेच या प्रदेशातील लष्करी तळांवरील अनावश्यक प्रवास मर्यादित ठेवण्याचं सांगितलं आहे.
खामेनी यांच्या हत्येवर मोदी सरकारचे मौन तटस्थता नसून कर्तव्यात कसूर : सोनिया गांधी
मोदी सरकारवर कडक टीका करताना काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी म्हटलं की, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येवर मोदी सरकारचे मौन तटस्थता नसून कर्तव्यात कसूर आहे आणि त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर शंका निर्माण होतात.
रियाध येथील अमेरिकन दूतावासावर ड्रोन हल्ला
रियाध येथील अमेरिकन दूतावासावर ड्रोन हल्ला झाल्यामुळे तिथं आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. सोबतच, सऊदी अरेबियानं चार प्रोजेक्टाइल हवेतच पाडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष सोमवारी अधिक तीव्र झाला. तेहरान समर्थित मिलिशिया गटही या संघर्षात सहभागी झाल्यानं संपूर्ण मध्यपूर्वेत हल्ल्यांची व्याप्ती वाढली आहे.