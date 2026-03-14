Iran Israel US War LIVE : खार्ग बेटावर अमेरिकेचा हल्ला, इराणची सर्वात महत्त्वाची ठिकाणं पूर्णपणे नष्ट- डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा
Published : March 14, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 9:45 AM IST
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा आज (14 मार्च) 15वा दिवस आहे. मात्र हा संघर्ष थांबण्याची चिन्हं अद्याप तरी दिसत नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, इराणमधील अनेक महत्त्वाचे टार्गेट पूर्णपणे नष्ट करण्यात आले असून आता हल्ला करण्यासाठी फारसं काही उरलेलं नाही.
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकन सैन्यानं इराणमधील खारग बेटावर असलेली लष्करी ठिकाणं पूर्णपणे नष्ट केली आहेत. तसेच, पुढील टार्गेट इराणचे तेलाशी संबंधित पायाभूत प्रकल्प असू शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे. फारसी आखातात असलेले हे छोटे बेट इराणच्या तेल निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानले जाते.
दरम्यान, इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम विमान वाहतूक क्षेत्रावरही होत आहे. भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी 'इंडिगो'नं इंधन दरवाढीमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या तिकिटांवर फ्यूल सरचार्ज लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नवीन शुल्क आज 14 मार्च 2026 रोजी रात्री 12 वाजून 1 मिनिटापासून लागू झाला आहे.
इराकमध्ये अमेरिकेचं विमान कोसळले; सर्व सहा सदस्यांचा मृत्यू
युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की, 12 मार्च रोजी पश्चिम इराकमध्ये कोसळलेल्या अमेरिकेच्या KC-135 इंधन-भरणा विमानातील (refueling aircraft) सर्व 6 कर्मचारी मृत्युमुखी पडले आहेत. कमांडने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' दरम्यान मित्रराष्ट्रांच्या हवाई हद्दीत उड्डाण करत असताना हे विमान बेपत्ता झाले होते. या अपघाताच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, ही घटना शत्रूचा मारा (enemy fire) किंवा मित्रपक्षांकडून झालेला मारा (friendly fire) यांपैकी कशामुळेही घडलेली नाही. कमांडने असेही नमूद केले आहे की, मृत्युमुखी पडलेल्या या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती देऊन किमान 24 तास पूर्ण होईपर्यंत, त्यांची नावे सार्वजनिक केली जाणार नाहीत.
अमेरिकेने मध्य पूर्वेत 2,500 नौदल जहाजे तैनात करण्याचे आदेश दिले
एका अमेरिकन अधिकाऱ्यानं शुक्रवारी सांगितलं की, अमेरिकन लष्करानं मध्यपूर्वेत 2,500 मरिन्स तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. इराणसोबत जवळपास दोन आठवडे चाललेल्या संघर्षानंतर, या प्रदेशातील ही एक मोठी लष्करी जमवाजमव आहे. त्यानंतर काही तासांतच, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं की, अमेरिकन लष्कराने इराणच्या 'खार्ग' बेटावर स्थित लष्करी तळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहेत.
खार्ग हे मुख्य टर्मिनल आहे, ज्याद्वारे इराण आपल्या तेलाची निर्यात करतो. या बेटावर स्थित असलेली तेलविषयक पायाभूत सुविधा हे पुढील लक्ष्य ठरू शकते, असा इशारा देण्यात आला होता. याच्या एक दिवस आधीच, अशा प्रकारच्या हल्ल्यामुळे प्रतिहल्ल्यांच्या एका नव्या पर्वाला सुरुवात होईल, असा इशारा इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी दिला होता.
खार्ग बेटावर अमेरिकेचा हल्ला
इराणच्या 'खार्ग बेटा'वरून (Kharg Island) दाट धूर निघत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. तथापि, तेथील लष्करी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे कार्यरत असून, कोणत्याही प्रमुख लष्करी तळाचे नुकसान झालेले नाही, असा दावा इराणी प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. इराणच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेनुसार, पर्शियन आखातात स्थित असलेल्या खार्ग बेटाच्या आकाशात, हल्ल्यांच्या मालिकेनंतर दाट धूर दिसून आला. या हल्ल्यांदरम्यान बेटावर १५ हून अधिक स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याचंही या वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे.
वृत्तांनुसार, हल्ल्यांनंतर अवघ्या एका तासाच्या आतच बेटावरील सुरक्षा आणि संरक्षण यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित झाल्या. अमेरिकन हल्ल्यांदरम्यान बेटावरील लष्करी तळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते, या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे इराणी प्रसारमाध्यमांचे म्हणणे आहे. स्थानिक स्रोतांचा हवाला देत असेही वृत्त देण्यात आले आहे की, या हल्ल्यांमध्ये तेलाशी संबंधित कोणत्याही महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले नाही. सद्यस्थितीत, या भागात इराणी लष्कराचे कामकाज नेहमीप्रमाणेच सुरू असल्याचे सांगितले जात असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
अबू धाबीमध्ये अडकलेले भारतीय नागरिक मायदेशी परतले
पश्चिम आशियाई हवाई क्षेत्रात सुरू असलेल्या संकटामुळे तिथे अडकलेल्या नागरिकांना घेऊन, अबुधाबीहून एक विशेष विमान दिल्लीच्या IGI विमानतळावर दाखल झाले.
इराणची सर्वात महत्त्वाची ठिकाणे पूर्णपणे नष्ट- ट्रम्प
'ट्रुथ सोशल'वर (Truth Social) पोस्ट करताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लिहिलं की, "काही वेळापूर्वीच, माझ्या आदेशांचं पालन करत, 'युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड'ने मध्यपूर्वेच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली बॉम्बहल्ल्यांपैकी एक हल्ला घडवून आणला. ज्यामध्ये इराणच्या सर्वात मोक्याच्या लष्करी तळावर म्हणजेच 'खार्ग बेटा'वर स्थित असलेली प्रत्येक लष्करी टार्गेट पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आली."