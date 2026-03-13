US-Israel-Iran War LIVE : इराण-इस्रायल युद्धाचा भडका, इराकी हवाई क्षेत्रात अमेरिकन विमान कोसळलं

ETV Bharat / international

इराण-इस्रायल युद्धाचा भडका, इराकी हवाई क्षेत्रात अमेरिकन विमान कोसळलं

iran israel us war live updates
इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध: लाईव्ह अपडेट्स (AP)
ETV Bharat Marathi Team

March 13, 2026 at 9:39 AM IST

March 13, 2026 at 10:24 AM IST

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आज शुक्रवारी (13 मार्च) 14व्या दिवशीही सुरूच आहे. दोन्ही बाजूंचे हल्ले सतत वाढत आहेत. इराणचे नवीन सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काल गुरुवारी आपला पहिलं सार्वजनिक निवेदन जारी केलं. यावेळी त्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला की, मिडल ईस्टमधील अमेरिकी सैन्य तळ बंद केले नाहीत तर त्यांच्यावर हल्ले सुरू राहतील.

याच दरम्यान, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेशकियान यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. पीएम मोदी यांनी मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर चर्चा केली आणि क्षेत्रात वाढता ताण, नागरिकांचे मृत्यू तसेच नागरी पायाभूत सुविधा झालेल्या नुकसानीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली.

LIVE FEED

10:23 AM, 13 Mar 2026 (IST)

भारतानंतर तेल खरेदीत अमेरिकेचा इतर राष्ट्रांनाही दिलासा

भारताला सवलत दिल्यानंतर अमेरिकेचा इतर राष्ट्रांनाही दिलासा; रशियन तेल खरेदी करण्यास दिली सूट ट्रम्प प्रशासनाने अशी घोषणा केली आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ते इतर देशांना तात्पुरती सूट देतील.

9:41 AM, 13 Mar 2026 (IST)

इराकने अमेरिकेचं विमान पाडलं; दोघांचा मृत्यू

इराकमधील एका सशस्त्र मिलिशिया गटाने, अमेरिकेचे एक हवाई इंधन भरणा करणारे विमान पाडल्याचा दावा केला आहे. या हल्ल्यात दोन अमेरिकन वैमानिक ठार झाले.

9:26 AM, 13 Mar 2026 (IST)

इराणने दिला इशारा

इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर किंवा बंदरांवर किंचितही हल्ला झाला, तर ते संपूर्ण प्रदेशातील तेल आणि वायू संसाधनं पेटवून देतील. इराणी लष्करी प्रवक्त्याच्या मते, या प्रतिहल्लात्मक कारवाईमध्ये अशा सर्व तेल आणि वायू प्रणालींना लक्ष्य केलं जाईल, ज्यांपासून अमेरिका आणि त्याचे मित्रराष्ट्र लाभ मिळवतात.

9:25 AM, 13 Mar 2026 (IST)

ट्रम्प यांनी दिली रशियन तेल खरेदीवर सूट

अमेरिकेने रशियन तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीसाठी 30 दिवसांची विशेष सवलत जाहीर केली आहे. ही उत्पादनं सध्या समुद्रात अडकून पडली आहेत. अमेरिकेचे कोषागार सचिव स्कॉट बेसेंट यांच्या मते, इराणशी संबंधित संघर्षामुळे अस्थिर झालेल्या जागतिक बाजाराला स्थैर्य प्रदान करणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

9:24 AM, 13 Mar 2026 (IST)

इराकी हवाई क्षेत्रात अमेरिकन विमान कोसळले: अमेरिकन लष्कर

अमेरिकेच्या मध्यवर्ती कमांडने गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान, इराकमधील मित्रराष्ट्रांच्या हवाई क्षेत्रात एका लष्करी विमानाचा अपघात झाला. एका निवेदनात लष्कराने स्पष्ट केले की, या घटनेत दोन विमानांचा समावेश होता. त्यापैकी एक विमान पश्चिम इराकमध्ये कोसळले, तर दुसरे विमान सुखरूप उतरवण्यात यश आले. या घटनेचे कारण शत्रूकडून झालेला गोळीबार किंवा मित्रपक्षांकडून झालेला गोळीबार यांपैकी काहीही नव्हते, असेही कमांडने स्पष्ट केले.

Last Updated : March 13, 2026 at 10:24 AM IST

