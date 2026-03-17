Iran Israel US War LIVE : बगदादमधील अमेरिकन दूतावासावर ड्रोन आणि रॉकेट्सद्वारे हल्ला; इस्रायलचा तेहरान आणि बेरूतवर हल्ला

Iran Israel US War LIVE
इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 17, 2026 at 9:06 AM IST

Updated : March 17, 2026 at 10:21 AM IST

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज (17 मार्च) 18 वा दिवस आहे. इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियान यांनी म्हटलं आहे की, इराणनं अमेरिका आणि इस्त्रायलविरुद्ध युद्ध सुरू केलेलं नाही. आपल्या देशावर होत असलेल्या हल्ल्यांपासून स्वतःचं संरक्षण करण्याचा इराणला पूर्ण अधिकार आहे.

एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, झायोनिस्ट-अमेरिकी आक्रमकतेकडे दुर्लक्ष करून या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होऊ शकत नाही. इराणचं इस्लामिक गणराज्य कोणत्याही दबावासमोर झुकणार नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायानं या आक्रमकतेचा निषेध करावा आणि हल्लेखोरांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करण्यास भाग पाडावं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

तसेच फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी झालेल्या चर्चेतही त्यांनी स्पष्ट केलं की, हा क्रूर संघर्ष इराणनं सुरू केलेला नाही. आक्रमणाविरुद्ध स्वतःचा बचाव करणं हा प्रत्येक देशाचा नैसर्गिक अधिकार आहे आणि इराणला तो वापरता येतो, असे त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, आज मंगळवारी (17 मार्च) पहाटे बगदादमधील अमेरिकन दूतावासाजवळ ड्रोन हल्ल्याची घटना घडली. एका इराकी सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, अमेरिकन दूतावासाला लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या ड्रोन हल्ल्याला एअर डिफेन्स सिस्टीमनं प्रत्युत्तर दिलं. या कारवाईदरम्यान बगदादमध्ये दूतावास परिसरात स्फोटांचे आवाज ऐकू आले.

याच पार्श्वभूमीवर इराणकडून होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीनं आपलं हवाई क्षेत्र तात्पुरते पूर्णपणे बंद केलं आहे. यूएईच्या जनरल सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटीनं सांगितलं की, विमानसेवा आणि विमान कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच देशाच्या सुरक्षेसाठी हा खबरदारीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

10:20 AM, 17 Mar 2026 (IST)

दादागिरी करणाऱ्यांसमोर झुकणार नाही - इराणचे राष्ट्रपती

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान यांनी म्हटले आहे की, इराणने अमेरिका आणि इस्रायल यांच्याशी युद्धाची सुरुवात केली नाही. आपल्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा अधिकार इराणला आहे.

10:19 AM, 17 Mar 2026 (IST)

इराणवरील हल्ल्यांचा रशियाकडून तीव्र शब्दांत निषेध

रशियन परराष्ट्र मंत्रालयानं मंगळवारी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, पश्चिम आशियामध्ये सध्या निर्माण झालेल्या तणावासाठी या दोन्ही देशांना जबाबदार धरले आहे. एका निवेदनात मॉस्कोने म्हटले आहे की, "एकेकाळी स्थिर आणि समृद्ध असलेला पर्शियन आखाताचा प्रदेश आता वेगाने अराजक आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटला जात आहे. वॉशिंग्टन आणि तेल अवीवने उचललेल्या या अविचारी पावलाचे आर्थिक दुष्परिणाम केवळ संघर्ष क्षेत्रापुरतेच मर्यादित न राहता, त्याहीपलीकडे किंबहुना जागतिक स्तरावर जाणवत आहेत."

9:03 AM, 17 Mar 2026 (IST)

बगदादमधील अमेरिकी दूतावासावर ड्रोन आणि रॉकेटने हल्ला

एका सुरक्षा अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, मंगळवारी पहाटे बगदादमधील अमेरिकी दूतावासाला लक्ष्य करून आणखी एक ड्रोन आणि रॉकेट हल्ला झाला. एका एएफपी पत्रकारानं दिलेल्या वृत्तानुसार, स्फोटानंतर दूतावासाच्या आवारातून काळा धूर निघताना दिसला, तर हवाई संरक्षण यंत्रणेनं आणखी एका ड्रोनला रोखलं. सुरक्षा अधिकाऱ्यानं नमूद केलं की, तीन ड्रोन आणि चार रॉकेटनं दूतावासावर हल्ला केला, त्यापैकी किमान एक ड्रोन दूतावासाच्या आवारातच कोसळला. काही तासांपूर्वीच, हवाई संरक्षण यंत्रणेनं दूतावासावर होणारा एक वेगळा रॉकेट हल्ला हाणून पाडला होता.

9:03 AM, 17 Mar 2026 (IST)

इराणच्या राष्ट्रपतींचा अमेरिकेला इशारा

चुकीच्या माहितीवर आधारित आणि प्रादेशिक भूभाग बळकावण्याच्या उद्देशानं युद्ध छेडणं, ही 21व्या शतकातील एक मध्ययुगीन कृती आहे. आक्रमणाला पायबंद घालण्याबाबत आणि आपल्या भूमीवर हल्ला होणार नाही, याची खात्री करण्याबाबत केली जाणारी चर्चा व्यर्थ आहे.

Last Updated : March 17, 2026 at 10:21 AM IST

