Iran Israel US War Live Updates : हवाई हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ठार, इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा भडिमार
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज (18 मार्च) 19 वा दिवस आहे. इराणनं बुधवारी पहाटे इस्रायलवर अनेक क्षेपणास्त्र डागल्याची कबुली दिली आहे. या हल्ल्याला इस्रायलनं केलेल्या वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी यांच्या हत्येचा बदला असं इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने म्हटलं आहे. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनं अली लारीजानी यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली असून, त्यांच्या मुलासह अंगरक्षकही या घटनेत मृत्यूमुखी पडल्याचं सांगितलं.
अमेरिकेच्या नॅशनल काउंटरटेररिझम सेंटरचे प्रमुख जोसेफ केंट यांनी मंगळवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील इराणविरोधी युद्धाला विरोध करत हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. आपल्या राजीनाम्यात त्यांनी नमूद केलं की इराणकडून अमेरिकेला तत्काळ धोका नाही आणि हा संघर्ष इस्रायलच्या दबावामुळे सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
इराणच्या 'मिजान' वृत्तसंस्थेनुसार, रिव्होल्युशनरी गार्डच्या बसीज दलाचे प्रमुख जनरल गुलाम रजा सुलेमानी यांचा मृत्यू झाला आहे. याआधी इस्रायलचे संरक्षणमंत्री इस्रायल काट्झ यांनी सुलेमानी आणि अली लारीजानी यांना ठार केल्याचा दावा केला होता.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी होर्मुज सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्यासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र हा उपक्रम सध्याच्या संघर्षापासून वेगळा असेल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी असंही सांगितलं की फ्रान्स या युद्धात थेट सहभागी होणार नाही. दरम्यान, परिस्थिती वेगानं बदलत असून, पुढे काय घडणार याकडे सर्वांचंच लक्ष आहे.
4.5 कोटी लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागेल- संयुक्त राष्ट्रांचा इशारा
संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) असा इशारा दिला आहे की, जर इराणसोबतचा संघर्ष असाच सुरू राहिला आणि तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर कायम राहिल्या, तर 2026 पर्यंत आणखी 4.5 कोटी लोकांना तीव्र उपासमारीचा सामना करावा लागू शकतो.
लारीजानींच्या निधनानंतर श्रद्धांजली अर्पण
इराणचे सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी यांच्या निधनानंतर, इराणच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. एका औपचारिक शोकसंदेशात, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी या हानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून, लारीजानी यांचे वर्णन एक अमूल्य आणि अत्यंत प्रिय बंधू असे केले आहे.
नाटो आणि मित्र राष्ट्रांनी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'बाबतचं ट्रम्प यांचं आवाहन फेटाळलं
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी सांगितले की, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'च्या (Strait of Hormuz) सुरक्षेसाठी मदत करण्याबाबत त्यांनी केलेल्या आवाहनाला नाटो आणि इतर मित्र राष्ट्रांनी फेटाळून लावले आहे. सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी असा दावा केला की, इराणची लष्करी क्षमता पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे आणि त्यामुळे आता त्यांना नाटो राष्ट्रांकडून किंवा इतर कोणाकडूनही मदतीची आवश्यकता राहिलेली नाही.