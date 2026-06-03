कुवेतने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले निष्प्रभ; इराणचा अमेरिकन तळावर हल्ला केल्याचा दावा
हल्ल्यांमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा जोरदार मारा करण्यात आला. दरम्यान, प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन लष्करानेही इराणच्या विविध लक्ष्यांवर बॉम्बहल्ले केले.
Published : June 3, 2026 at 4:47 PM IST
कुवेत: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या शांतता चर्चा आता डळमळीत होत असल्याचे दिसून येत आहे. शांततेचे प्रयत्न सुरू असतानाच या दोन राष्ट्रांमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, 3 जून रोजी बुधवारी इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले. या हल्ल्यांमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा जोरदार मारा करण्यात आला. दरम्यान, प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन लष्करानेही इराणच्या विविध लक्ष्यांवर बॉम्बहल्ले केले.
ड्रोन हल्ले सक्रियपणे परतवून लावत आहेत : या दोन राष्ट्रांमधील परिस्थितीवर भाष्य करताना कुवेतच्या लष्करी जनरल स्टाफच्या एका प्रतिनिधीने दुजोरा दिला की, नागरिकांना ऐकू आलेले स्फोटांचे आवाज हे थेट लष्कराच्या 'टॅक्टिकल युनिट्स'ने (रणनीतिक तुकड्यांनी) केलेल्या बचावात्मक कारवाईशी संबंधित होते; ही युनिट्स कुवेतच्या दिशेने येणारे हल्ले निष्प्रभ करण्याच्या कामात गुंतलेली होती. या परिस्थितीची पुष्टी करताना लष्करी कमांडने स्पष्ट केले की, कुवेतची हवाई सुरक्षा यंत्रणा (Air Defense Systems) सध्या शत्रूची येणारी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ले सक्रियपणे परतवून लावत आहे. लष्करी जनरल स्टाफने पुढे स्पष्ट केले की, जर स्फोटांचे आवाज ऐकू आले, तर ते हवाई सुरक्षा यंत्रणांनी शत्रूचे हल्ले रोखून निष्प्रभ केल्याचा परिणाम आहे.
बहरीनच्या दिशेनेही तीन क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली : अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, तेहरानने (इराणने) ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने केलेले हल्ले अयशस्वी ठरले. हे हल्ले हवेतच निष्प्रभ करण्यात आले आणि ते त्यांच्या नियोजित लक्ष्यांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, बहरीनच्या दिशेनेही तीन क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली होती; तथापि, अमेरिका आणि बहरीनच्या संयुक्त हवाई सुरक्षा यंत्रणांनी ती सर्व क्षेपणास्त्रे यशस्वीरित्या रोखली. सुरक्षा नियमावली अधिक कडक करत, संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते कर्नल सौद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी यांनी नागरिक आणि परदेशी रहिवासी या दोघांनाही अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले. तसेच कोणताही संशयास्पद किंवा अनोळखी वस्तूचा (debris) तुकडा आढळल्यास त्याची माहिती त्वरित '112' या हॉटलाईनद्वारे आपत्कालीन सेवांना देण्याचे निर्देश दिले.
कुवेतभर धोक्याचे सायरन्स : कर्नल अल-ओतैबी यांनी जनतेला अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सल्ला दिला की, बातम्यांची सत्यता केवळ सरकारने मान्यता दिलेल्या माहिती स्रोतांद्वारेच तपासावी आणि सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. या निर्देशांचा पुनरुच्चार करताना लष्करी नेतृत्वाने सांगितले की, सर्वांची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी लष्करी जनरल स्टाफ प्रत्येकाला सहकार्य करण्याचे आणि जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आवाहन करत आहे. विशेष म्हणजे या हल्ल्यानंतर कुवेतभर धोक्याचे सायरन्स (अलार्म्स) वाजू लागले आहेत.