एपस्टाईन फाईल्स : किंग चार्ल्स तिसरा यांचा भाऊ अँड्र्यूला गैरवर्तनाच्या आरोपावरुन यूके पोलिसांनी केली अटक
एपस्टाईन फाईल्सच्या झळा आता थेट इंग्लंडच्या राजघराण्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. आता गैरवर्तनाच्या संशयावरून किंग चार्ल्स तिसरा यांचे धाकटे भाऊ माजी युवराज अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर यांना अटक केलीय.
By PTI
Published : February 19, 2026 at 5:17 PM IST
लंडन - दोषी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी संबंध असल्याच्या आरोपांनंतर यूके पोलिसांनी गुरुवारी सार्वजनिक पदावर गैरवर्तन केल्याच्या संशयावरून किंग चार्ल्स तिसरा यांचे धाकटे भाऊ माजी युवराज अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर यांना अटक केली. थेम्स व्हॅली पोलिसांनी सांगितलं की ते माजी राजपुत्राशी संबंधित बर्कशायर आणि नॉरफोकमधील पत्त्यांवर अधिक माहितीचा शोध घेत आहेत, जोपर्यंत तो पोलीस कोठडीत आहेत, तोपर्यंत ही माहिती घेण्यात येईल. थेम्स व्हॅली पोलिसांनी सांगितलं की ते अटक केलेल्या व्यक्तीचे नाव जाहीर करणार नाहीत, परंतु असं वृत्त आहे की, अटकेत अँड्र्यू यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे त्यांचा आज 66वा वाढदिवस आहे. "सखोल माहिती घेऊन खातरजमा झाल्यावर, आम्ही आता सार्वजनिक पदावर गैरवर्तनाच्या या आरोपाची चौकशी सुरू केली आहे," असं थेम्स व्हॅली पोलिसांचे सहाय्यक मुख्य कॉन्स्टेबल ऑलिव्हर राईट यांनी स्पष्ट केलं.
"या कथित गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी सर्व संबंधित तपास यंत्रणा काळजीपूर्वक काम करत आहेत, आमच्या तपासाची प्रामाणिकता आणि वस्तुनिष्ठता जपणे महत्वाचे आहे. या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हित लक्षात घेता आम्ही योग्य वेळी अपडेट्स देऊ," असं ते म्हणाले. यूके कायद्यानुसार, अटक करण्यासाठी पोलिसांना गुन्हा घडल्याचा संशय घेण्यासाठी आणि संबंधित व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक आहे असं मानण्यासाठी वाजवी कारणे असणं आवश्यक आहे.
यापूर्वी, दशकापूर्वी तत्कालीन सरकारच्या व्यवसाय विभागात माजी व्यापार दूत म्हणून अँड्र्यू यांच्यावर झालेल्या आरोपांबद्दल विचारलं असता, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा वर नाही.
"ज्याच्याकडे यासंदर्भात कोणतीही माहिती आहे त्याने साक्ष द्यावी." म्हणूनच, अँड्र्यू असो किंवा इतर कोणीही, ज्यांच्याकडे संबंधित आरोपांची माहिती आहे त्यांनी संबंधित तपास संस्थेकडे यावे आणि माहिती द्यावी. या प्रकरणात, आपण एपस्टाईनबद्दल बोलत आहोत, परंतु इतरही अनेक प्रकरणे आहेत," असं स्टारमर म्हणाले. "महिला आणि मुलींवरील हिंसाचाराच्या कोणत्याही पैलूशी संबंधित माहिती असलेल्या कोणालाही, माझ्या मते, पुढे येणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, मग ते कोणीही असो, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
"आपल्या व्यवस्थेतील एक मुख्य तत्व म्हणजे कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत आणि कोणीही कायद्याच्या वर नाही आणि ते सर्वत्र लागू करणे खरोखर महत्वाचे आहे." असंही ते म्हणाले.
गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकन काँग्रेसनं एपस्टाईन फाइल्स प्रसिद्ध केल्यामुळे धक्कादायक आरोपांच्या मालिकेनंतर ही अटक झाली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला बकिंगहॅम पॅलेसनं एक अभूतपूर्व निवेदन जारी केलं होतं, ज्यामध्ये असं म्हटलं होतं की ते अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर यांच्या वर्तनाच्या पोलीस चौकशीला पाठिंबा देण्यास "तयार" आहेत.
दरम्यान, गेल्या वर्षी राजाने प्रिन्स आणि ड्यूक ऑफ यॉर्क या त्यांच्या सर्व शाही पदव्या काढून घेतलेल्या अँड्र्यू यांनी कोणत्याही चुकीच्या कृत्याचा सातत्याने आणि कठोरपणे इन्कार केला आहे. तर "राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आम्ही अटक केलेल्या व्यक्तीचं नाव जाहीर करणार नाही. कृपया हे देखील लक्षात ठेवा की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून कोणत्याही प्रकाशनाबाबत काळजी घेतली पाहिजे," असा त्यांच्या अटकेची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर थेम्स व्हॅली पोलिसांनी इशारा दिला.
