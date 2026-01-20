ETV Bharat / international

कराचीमधील शॉपिंग मॉलमध्ये भीषण आग; 26 जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता

पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराचीमधील एका शॉपिंग मॉलमध्ये आग लागल्याची घटना घडलीय. या घटनेत अनेकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण बेपत्ता आहेत.

KARACHI SHOPPING MALL FIRE
बचावकार्य करताना बचाव पथक (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 12:39 PM IST

1 Min Read
कराची : पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी कराची येथील एका शॉपिंग मॉलमध्ये सोमवारी लागलेल्या भीषण आगीत 26 जणांचा मृत्यू झालाय. तर अनेक जण अजून बेपत्ता आहेत, त्यांचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती रेस्क्यू 1122 चे प्रवक्ते हसन उल हसीब खान यांनी सोमवारी एका निवेदनातून दिली.

मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत : कराचीचे आयुक्त हसन नक्वी यांच्या माहितीनुसार, या घटनेतील मृतांचा आकडा 50 च्या वर जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केलीय. सिंधचे मुख्यमंत्री मुराद अली शाह यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांसाठी 10 दशलक्ष पाकिस्तानी रुपये (सुमारे 36,000 अमेरिकन डॉलर्स) नुकसानभरपाई जारी केलीय. "या घटनेत मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झालीय. आम्ही 15 मृतदेह बाहेर काढले आहेत. दुपारी 1 वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, गुल प्लाझामध्ये आल्याची नोंद असलेले सुमारे 65 लोक बेपत्ता आहेत. त्यामुळं या घटनेत सुमारे 80 लोकांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता आहे," अशी माहिती सिंधचे मुख्यमंत्री मुराद अली शाह यांनी दिली.

मॉलमधील व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान : "व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि व्यवसायांच्या पुनर्वसनाबाबत शिफारसी करण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आलीय. प्राथमिक अंदाजानुसार इमारतीमध्ये असलेल्या व्यापाऱ्यांचं सुमारे 3 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचं नुकसान झालंय. या घटनेत इमारतीचा 40 टक्के भाग कोसळला आहे आणि उर्वरित भागही खराब अवस्थेत आहे. बचावकार्य करण्यासाठी कदाचित संपूर्ण इमारत पाडायला लागण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते," अशी माहिती मुख्यमंत्री शहा यांनी दिली.

बचावकार्य करण्यात अडचण : "आग लागली तेव्हा मॉलमध्ये असलेल्या अंदाजे 55 ते 60 व्यक्ती अद्याप बेपत्ता आहेत. या बेपत्ता लोकांना शोधण्यासाठी बचाव पथके थर्मल कॅमेरे आणि इतर साधनांचा वापर करून सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. बचावकार्य करत असताना आम्हाला गुदमरून मृत्यू झालेल्या सहा जणांचे मृतदेह मिळाले. तर अनेकांना रुग्णालयात पाठवलं आहे. आग सगळीकडं पसरल्यामुळं बचाव पथकांना बचावकार्य करण्यात अडचणी येत होत्या," अशी माहिती कराचीचे महापौर मुर्तझा वहाब यांनी दिली.

