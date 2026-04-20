नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांना इराणसोबतच्या युद्धात ओढले, हा 'एपस्टीन फाइल्स'वरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न: कमला हॅरिस यांचा घाणाघात

कमला हॅरिस यांनी इराणसोबतच्या युद्धाच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी सध्याच्या नेतृत्वाला अमेरिकेच्या इतिहासातील 'सर्वात भ्रष्ट, असंवेदनशील आणि अकार्यक्षम' प्रशासन असं संबोधलं.

Trump And Kamala Harris
ट्रम्प आणि कमला हॅरिस (File Photo AP)
Published : April 20, 2026 at 10:14 AM IST

वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या माजी उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर गंभीर स्वरुपाची टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांना इराणसोबतच्या लष्करी संघर्षात ओढलं आहे. तसेच, हे सर्व 'एपस्टीन फाइल्स' प्रकरणापासून लक्ष विचलित करण्याचा कमकुवत प्रयत्न असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

कमला हॅरिस नेमकं काय म्हणाल्या? : 'मिशिगन डेमोक्रॅटिक विमेन कॉकस'तर्फे शनिवारी आयोजित कार्यक्रमात बोलताना हॅरिस यांनी या संघर्षाला 'अमेरिकन जनतेला नको असलेलं युद्ध' असं संबोधलं. डेट्रॉइटमधील भाषणात त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर टीका करत ट्रम्प यांच्यावर 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी'चा वापर देशांतर्गत वादांपासून लक्ष हटवण्यासाठी केल्याचा आरोप केला. यावेळी त्यांनी सध्याच्या नेतृत्वाला अमेरिकेच्या इतिहासातील 'सर्वात भ्रष्ट, असंवेदनशील आणि अकार्यक्षम' प्रशासन असंही संबोधलं.

'हे स्वतःला मजबूत दाखवण्याचा प्रयत्न करतात' : राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वशैलीबाबत बोलताना कमला हॅरिस यांनी सडकून टीका केली. 'ट्रम्प हे स्वतःला मजबूत दाखवण्याचा प्रयत्न करतात आणिज्यांच्याविरुद्ध इच्छा असेल त्यांच्यावर अमेरिकेच्या लष्करी शक्तीचा वापर करण्याची भूमिका घेतात', असं त्या म्हणाल्या.

हॅरिस यांनी पुढे सांगितलं की, 'ही पद्धत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल दर्शवते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच कोणत्याही पक्षाचा असा राष्ट्राध्यक्ष आहे, ज्यानं अमेरिकेची जागतिक जबाबदारी, तसेच मित्रदेशांशी असलेले संबंध आणि सहकार्य जपण्याची भूमिका सोडली आहे', असा आरोपही त्यांनी केला.

ट्रम्प यांच्यामुळे अमेरिकेच्या प्रतिमेला मोठा धक्का : कमला हॅरिस यांनी जागतिक मानकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनावर टीका करत, यामुळे देशाच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसल्याचं म्हटलं. त्यांनी ठामपणे सांगितलं की डोनाल्ड ट्रम्प हे असे पहिले नेते आहेत, ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय नियम व मानदंड जसं की सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांच्या महत्त्वाकडे केवळ दुर्लक्षच केलं नाही, तर त्याचा विचारही केला नाही.

हॅरिस यांच्या मते, या धोरणांमुळे अमेरिका आपल्या सहयोगी देशांच्या दृष्टीनं 'अविश्वसनीय' ठरला असून, महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता कमी झाली आहे. परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी सहभागाबरोबरच त्यांनी अर्थव्यवस्था, आरोग्य सेवा आणि प्रजनन हक्क यांसारख्या देशांतर्गत विषयांवरही भाष्य केलं.

निवडणूक राजकारणाकडे वळताना, हॅरिस यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या शक्यतांबाबत आत्मविश्वास व्यक्त केला आणि नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आगामी मध्यावधी निवडणुकांमध्ये पक्ष विजय मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

