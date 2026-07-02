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जपानच्या पंतप्रधान ताकाइची यांचे राष्ट्रपती भवनात 'गार्ड ऑफ ऑनर' देऊन स्वागत; पंतप्रधान मोदींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठकीची तयारी

ताकाइची बुधवारी संध्याकाळी नवी दिल्लीत दाखल झाल्या आणि त्यासोबतच त्यांच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्याची सुरुवात झाली.

Japanese Prime Minister
जपानच्या पंतप्रधान ताकाइची यांचे राष्ट्रपती भवनात 'गार्ड ऑफ ऑनर' देऊन स्वागत (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 2:13 PM IST

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नवी दिल्ली: जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांचे गुरुवारी राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात औपचारिक स्वागत करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानच्या पंतप्रधानांचे आगमन होताच त्यांचे उत्साहाने स्वागत केले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी आपल्या जपानी समकक्ष ताकाइची यांच्यासोबत भारत-जपान यांच्यातील 16 वी वार्षिक शिखर परिषदस्तरीय चर्चा करतील. या भेटीदरम्यान दोन्ही बाजू आपापसातील सहकार्याची व्याप्ती तपासतील आणि ती अधिक दृढ करतील, तसेच परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर विचार-विनिमय करतील. ताकाइची बुधवारी संध्याकाळी नवी दिल्लीत दाखल झाल्या आणि त्यासोबतच त्यांच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्याची सुरुवात झाली. आज सकाळी राष्ट्रपती भवनात जपानच्या पंतप्रधानांना 'गार्ड ऑफ ऑनर' देण्यात आला.

भारतासोबतच्या जपानच्या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित : परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, "ही भेट भारत आणि जपान यांच्यातील 'विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी' (Special Strategic and Global Partnership) अधिक पुढे नेण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे." या दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी ताकाइची यांनी सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत भारतासोबतच्या जपानच्या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. बुधवारी टोकियोमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ताकाइची म्हणाल्या, "या भेटीद्वारे मी पंतप्रधान मोदींसोबत तीन प्रमुख क्षेत्रांत ठोस सहकार्य पुढे नेण्याची आशा करते. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जपान-भारत धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करणे, आर्थिक सुरक्षेबाबत सहकार्याला चालना देणे आणि गुंतवणूक व नावीन्यपूर्ण उपक्रमांच्या (innovation) क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील उद्योगांमधील सहकार्य बळकट करणे."

जपानी कंपन्या आणि व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी : या भेटीदरम्यान 'जपान-भारत संयुक्त आर्थिक मंच' (Japan-India Joint Economic Forum) आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये 150 हून अधिक जपानी कंपन्या आणि व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. त्या म्हणाल्या, "खाजगी क्षेत्रासोबत मिळून काम करून, मी जपान-भारत सहकार्याची व्याप्ती वाढवण्याची आणि एक मजबूत अर्थव्यवस्था उभारण्याची आशा करते." ताकाइची यांनी नमूद केले की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता राखण्याची जबाबदारी भारत आणि जपान या दोन्ही देशांवर आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत 'मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक' (FOIP) क्षेत्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा करण्यास त्या उत्सुक आहेत. "जपानप्रमाणेच भारत हा आशियातील प्रमुख लोकशाही देशांपैकी एक असून, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता राखण्याची जबाबदारी दोन्ही देश सामायिक करतात.

पंतप्रधान मोदींशी सविस्तर चर्चा करण्यास ताकाइची उत्सुक : जपानच्या पंतप्रधानांनी पुढे असे नमूद केले की, 'या पार्श्वभूमीवर, 'क्वाड' (Quad) चौकटीतील सहकार्यासह 'मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक' (FOIP) क्षेत्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रयत्नांबाबत पंतप्रधान मोदींशी सविस्तर चर्चा करण्यास मी उत्सुक आहे. तसेच, पंतप्रधान मोदींच्या निमंत्रणावरून ही भेट होत असल्याने, या भेटीमुळे आमच्यातील परस्पर विश्वास अधिक दृढ करण्याची संधी मिळेल, अशीही मला आशा आहे.' आपल्या या दौऱ्यादरम्यान, ताकाइची एका व्यापार मंचाच्या (बिझनेस फोरम) कार्यक्रमालाही उपस्थित राहणार आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतरची त्यांची ही भारताची पहिलीच अधिकृत भेट आहे."

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