New Year 2026 Celebrations : 1 जानेवारी 2026 उजाडला किरिबाटी, न्यूझीलंडसह अनेक देशांत नवीन वर्षाचे स्वागत

भारतात दुपारी साडेतीन वाजल्यापासूनच नवीन वर्षाची अनेक देशात सुरुवात झाली. रात्री बरोब्बर बारा वाजता भारतात नवीन वर्षाला सुरुवात होईल.

सिडनीमधील आतषबाजी
सिडनीमधील आतषबाजी (AP)
हैदराबाद - 2026 साल सुरू झालं आहे, कारण अनेक देशांनी नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यात किरिबाटी, विशेषतः किरीटीमाटी, जे जगातील सर्वात आधीच्या टाइम झोनमध्ये आहे, तिथे सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3.30 वाजताच नवीन वर्षाचं आगमन झालं.

मध्य पॅसिफिक महासागरात असलेले किरीटीमाटी बेट, ज्याला ख्रिसमस बेट म्हणूनही ओळखले जाते, तिथे भारतीय वेळेनुसार बरोबर दुपारी 3.30 वाजता घड्याळात मध्यरात्रीचे 12 वाजताच 1 जानेवारी 2026 च्या पहाटेची सुरुवात झाली. किरीटीमाटी बेट भारताच्या 8.5 तास आणि ग्रीनविच मीन टाइमच्या 14 तास पुढे आहे.

किरिबाटीच्या सुरुवातीच्या उत्सवानंतर, न्यूझीलंडच्या चॅथम बेटांनी अवघ्या 15 मिनिटांनी नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या उत्सवात सहभाग घेतला, त्यानंतर स्वतः न्यूझीलंड आणि टोकेलाऊ आणि टोंगासारख्या इतर अनेक पॅसिफिक बेटांनीही नवीन वर्षाचे स्वागत केले. जसजसे टाइम झोन पुढे सरकतात, तसतसे नवीन वर्ष जगभर पसरते, आणि प्रत्येक प्रदेश आपल्या अनोख्या परंपरा आणि उत्सवांसह या नवीन वर्षाचे स्वागत करतो.

रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या उत्सवापूर्वी ख्रिसमस मेळ्यात लावलेल्या २०२६ या अंकाचे लोक फोटो काढत आहेत
रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या उत्सवापूर्वी ख्रिसमस मेळ्यात लावलेल्या 2026 या अंकाचे लोक फोटो काढत आहेत (X@cityofsydney)

सोशल मीडियावर, 'हॅपी न्यू इयर 2026' हा इंटरनेटवरील सर्वात ट्रेंडिंग कीवर्डपैकी एक बनत आहे, कारण जग उत्सवांनी आणि आकाशात फटाक्यांच्या रोषणाईने नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यास सज्ज झाले आहे. वेगवेगळ्या टाइम झोनमुळे जगभरातील लोक वेगवेगळ्या वेळी 2026 चे स्वागत करत आहेत आणि 2025 ला निरोप देत आहेत. अनेक देशांनी इतर देशांच्या तुलनेत खूप आधी 2026 चे स्वागत केले.

जगातील सर्वात सुंदर नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येच्या उत्सवांपैकी एक म्हणजे सिडनीची फटाक्यांची आतषबाजी. या बहुप्रतिक्षित कार्यक्रमाने जगभरातील लाखो दर्शकांना आकर्षित केले.

जेव्हा किरिबाटीने नवीन वर्ष 2026 चे स्वागत केले, तेव्हा भारतात 31 डिसेंबर 2025 ची दुपार होती. सामोआ आणि टोंगासारखे इतर पॅसिफिक देश किरिबाटीचे अनुसरण करतात, आणि न्यूझीलंड देखील लवकर उत्सव साजरा करणाऱ्यांमध्ये एक आहे.

पृथ्वीचे परिभ्रमण आणि टाइम झोनच्या प्रणालीमुळे देश वेगवेगळ्या वेळी नवीन वर्ष साजरे करतात. आंतरराष्ट्रीय वाररेषेजवळील पूर्वेकडील भागात नवीन वर्षाचे सोहळे सुरू होतात आणि सूर्याच्या मार्गाप्रमाणे हळूहळू पश्चिमेकडे सरकतात. काही प्रदेशांमध्ये, सांस्कृतिक आणि धार्मिक दिनदर्शिकांमुळे नवीन वर्षाच्या तारखा देखील वेगवेगळ्या असतात.

2026 मध्ये देश कोणत्या क्रमाने प्रवेश करतात याचा क्रम :

  • दुपारी 3.30 IST: किरिबाटी
  • दुपारी 4.30 IST: न्यूझीलंड
  • दुपारी 5.30 IST: फिजी, रशियाचे काही लहान प्रदेश
  • संध्याकाळी 6.30 IST: ऑस्ट्रेलियाचा बराचसा भाग
  • रात्री 8.30 IST: जपान, दक्षिण कोरिया
  • रात्री 9.30 IST: चीन, मलेशिया, सिंगापूर, हाँगकाँग, फिलिपाइन्स
  • भारत, श्रीलंका (GMT पेक्षा 5 तास 30 मिनिटे पुढे)
  • पहाटे १.३० IST: यूएई, ओमान, अझरबैजान
  • पहाटे 3.30 IST: ग्रीस, दक्षिण आफ्रिका, सायप्रस, इजिप्त, नामिबिया
  • पहाटे 4.30 IST: जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, मोरोक्को, काँगो, माल्टा
  • पहाटे 5.30 IST: यूके, आयर्लंड, पोर्तुगाल
  • सकाळी 8.30 IST: ब्राझील, अर्जेंटिना, चिली
  • सकाळी 9.30 IST: पोर्तो रिको, बर्मुडा, व्हेनेझुएला, यूएस व्हर्जिन बेटे, ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे
  • सकाळी 10.30 IST: यूएस पूर्व किनारा (न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन डीसी, इत्यादी), पेरू, क्युबा, बहामास
  • सकाळी 11.30 IST: मेक्सिको, कॅनडा आणि अमेरिकेचे काही भाग
  • दुपारी 1.30 IST: यूएस पश्चिम किनारा (लॉस एंजेलिस, सॅन फ्रान्सिस्को, इत्यादी)
  • दुपारी 3.30 IST: हवाई, फ्रेंच पॉलिनेशिया
  • दुपारी 4.30 IST: सामोआ

कोणता देश सर्वात शेवटी नवीन वर्ष साजरे करतो?

अमेरिकन सामोआ हे पृथ्वीवरील सर्वात शेवटी नवीन वर्ष साजरे करणाऱ्या वस्ती असलेल्या ठिकाणांपैकी एक आहे, जे UTC-11 टाइम झोनचे अनुसरण करते, किरिबाटीनंतर जवळजवळ पूर्ण एक दिवसानंतर. त्यानंतर निर्जन बेकर आणि हाऊलँड बेटे (अमेरिकेची भूभाग) येतात, जी जगातील सर्वात शेवटची ठिकाणे आहेत जिथे नवीन वर्षाचे आगमन होते. आंतरराष्ट्रीय वाररेषेमुळे ही ठिकाणे दिनदर्शिकेच्या क्रमात अगदी शेवटी येतात, जी जुन्या वर्षाच्या शेवटच्या क्षणांना चिन्हांकित करतात.

