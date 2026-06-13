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ओमानच्या किनाऱ्याजवळ अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीयांच्या मृत्यूबाबत जयशंकर यांची रुबिओ यांच्याशी चर्चा

रुबिओ यांच्याशी झालेल्या चर्चेबाबत 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये जयशंकर यांनी म्हटले आहे की, "व्यापारी जहाजांविरुद्ध अशा प्रकारची जीवघेणी कारवाई समर्थनीय नाही."

Rubio the deaths of three Indians in a US attack
तीन भारतीयांच्या मृत्यूबाबत जयशंकर यांची रुबिओ यांच्याशी चर्चा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 10:32 AM IST

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वॉशिंग्टन: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबिओ यांच्याशी चर्चा केली आणि आखाती भागात अमेरिकन नौदलाने केलेल्या हल्ल्यांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला; या हल्ल्यांमध्ये तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला होता. रुबिओ यांच्याशी झालेल्या चर्चेबाबत 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये जयशंकर यांनी म्हटले आहे की, "व्यापारी जहाजांविरुद्ध अशा प्रकारची जीवघेणी कारवाई समर्थनीय नाही." या आठवड्यात ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय कर्मचारी असलेल्या तीन जहाजांवर हल्ले झाले; यापैकी एका घटनेत बुधवारी तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला.

हल्ल्यांमुळे तीन भारतीय खलाशांचा बळी : जयशंकर म्हणाले की, "आज संध्याकाळी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्याशी चर्चा केली. आखाती भागात अमेरिकन नौदलाने केलेल्या हल्ल्यांमुळे तीन भारतीय खलाशांचा बळी गेला, त्याबद्दल भारताचा तीव्र आक्षेप मी पुन्हा एकदा व्यक्त केला." या प्रकरणावर आपला निषेध नोंदवण्यासाठी भारताने नवी दिल्लीतील अमेरिकन दूतावासाच्या 'चार्ज डी'अफेअर्स'ना (राजदूत अनुपस्थित असताना काम पाहणारे वरिष्ठ अधिकारी) बोलावून घेतले होते.

भारताकडून व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचे वर्णन अत्यंत चिंताजनक : यापूर्वी शुक्रवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'मधून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांवर ड्रोन हल्ला केल्याचा आरोप केला आणि या कृतीला "पूर्णपणे अस्वीकार्य" असे म्हटले. या आठवड्यात ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय कर्मचारी असलेल्या तीन जहाजांवर हल्ले झाले; यापैकी एका हल्ल्यात बुधवारी तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला. 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, "स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझमधून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांवर इराणने केलेला ड्रोन हल्ला पूर्णपणे हाणून पाडण्यात आला. ही कृती पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे." भारताने व्यापारी जहाजांवरील या हल्ल्यांचे वर्णन "अत्यंत चिंताजनक" असे केले असून अमेरिकेसमोर हा मुद्दा ठामपणे मांडला आहे.

लष्कराने केलेले जीवघेणे हल्ले अस्वीकार्य : शुक्रवारी भारताने नवी दिल्लीतील अमेरिकन दूतावासाचे 'चार्ज डी'अफेअर्स' जेसन मीक्स यांना बोलावून घेतले आणि ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय कर्मचारी असलेल्या व्यापारी जहाजांवर अमेरिकन लष्कराने केलेले "जीवघेणे" हल्ले "अस्वीकार्य" असल्याचे कळवले.

TAGGED:

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JAISHANKAR SPEAKS RUBIO
US IRAN WAR
यूएस नौदल
US NAVY ATTACKS INDIANS

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