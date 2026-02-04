जयशंकर आणि रुबियो यांची वॉशिंग्टनमध्ये टॅरिफ करारादरम्यान भेट, बैठकीत नेमकं काय ठरलं?
बैठकीचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ करणे आणि भविष्यातील गरजांनुसार आर्थिक भागीदारी अनुकूल करणे हा होता.
Published : February 4, 2026 at 2:03 PM IST
न्यू यॉर्क : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतलीय. ही बैठक महत्त्वाच्या खनिजांवरील पहिल्या मंत्रिस्तरीय बैठकीपूर्वी झालीय. रुबियो यांनी परराष्ट्र खात्यात जयशंकर यांचे स्वागत केलंय. भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटलंय की, त्यांना अमेरिकन सचिव रुबियो यांना भेटून आनंद झालाय. "द्विपक्षीय सहकार्य योजना, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर आमची व्यापक चर्चा झालीय. चर्चा झालेल्या भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारीच्या पैलूंमध्ये व्यापार, ऊर्जा, अणुऊर्जा, संरक्षण, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश होता. सामायिक हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी विविध यंत्रणांअंतर्गत लवकरच बैठका घेण्यावर सहमती झालीय." यापूर्वी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये अमेरिकेचे कोषागार सचिव स्कॉट बेसंट यांच्याशी उच्चस्तरीय आणि महत्त्वाची चर्चा केली. या बैठकीचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ करणे आणि भविष्यातील गरजांनुसार आर्थिक भागीदारी अनुकूल करणे हा होता.
बैठकीनंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने काय म्हटले? : अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सांगितले की, सचिव रुबियो आणि मंत्री जयशंकर यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराचे स्वागत केले. सचिव रुबियो आणि मंत्री जयशंकर यांनी क्वाडद्वारे द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य वाढविण्याची वचनबद्धता व्यक्त करून त्यांच्या बैठकीचा समारोप केला. त्यांनी मान्य केले की, समृद्ध इंडो-पॅसिफिक प्रदेश आपल्या सामायिक हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जयशंकर 2 ते 4 फेब्रुवारी दरम्यान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत आणि बुधवारी रुबियो यांनी आयोजित केलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांवरील मंत्रीस्तरीय बैठकीत सहभागी होतील. जयशंकर या भेटीदरम्यान अमेरिकन प्रशासनाच्या वरिष्ठ सदस्यांशीही भेट घेतील, असंही परराष्ट्र विभागाने सांगितलंय.
फक्त 18 टक्के शुल्क आकारले जाणार : ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर घोषणा केल्यानंतर एक दिवस आधी जयशंकर आणि रुबियो यांच्यात ही बैठक झाली होती. त्या बैठकीत भारत आणि अमेरिका एका व्यापार करारावर सहमत झाल्याचं ठरलं होतं, ज्याअंतर्गत वॉशिंग्टन दिल्लीवरील परस्पर शुल्क 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलंय. खरं तर भारत आणि अमेरिकेमध्ये एक ऐतिहासिक व्यापार करार झालाय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील फोन कॉलनंतर हा करार जाहीर करण्यात आलाय. अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के शुल्क आकारण्याऐवजी फक्त 18 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे.
जयशंकर-रुबियो यांची भेट विशेष का? : ही बैठक केवळ राजनैतिक सौजन्यानेच नव्हे तर भविष्यातील आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक निर्णायक पाऊलदेखील आहे. या बैठकीचे प्राथमिक उद्दिष्ट लिथियम आणि कोबाल्ट यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांची पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे आणि मजबूत करणे आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी ही खनिजे आवश्यक आहेत. सध्याच्या जागतिक परिस्थिती आणि भारत-अमेरिका संबंधांच्या वाढत्या तणावामुळे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि मार्को रुबियो यांच्यातील ही चर्चा नवीन व्यापार कराराला धोरणात्मक बळकटी प्रदान करणार आहे. ही भागीदारी दोन्ही देशांमधील तांत्रिक सहकार्य, आर्थिक स्थिरता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सामायिक हितसंबंधांना एका नवीन पातळीवर नेण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल.