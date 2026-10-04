इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी भारतीय पायलट स्मित मच्छार यांच्याबरोबर साधला संवाद
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी शनिवारी (स्थानिक वेळेनुसार) भारतीय पायलट कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी संवाद साधला.
Published : October 4, 2026 at 8:45 AM IST
नवी दिल्ली : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी शनिवारी (स्थानिक वेळेनुसार) भारतीय पायलट कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी संवाद साधला. 30 सप्टेंबर रोजी दुबई ते तेल अवीव दरम्यानच्या 'फ्लायदुबई'च्या FZ1073 या विमानात ओमानी सह पायलटने केलेल्या हल्ल्याच्या वेळी कॅप्टन मच्छार यांनी धैर्य दाखवून अनेकांचे प्राण वाचवले होते; या प्रसंगी कॉकपिटमधील संघर्षादरम्यान त्यांनी दाखवलेल्या धैर्याची आणि संयमाची नेतन्याहू यांनी प्रशंसा केली.
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: "You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day." 🇮🇱🇮🇳 During the emotional conversation that took place this evening, the Prime Minister asked Captain Machchhar how it all started, and Machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
संभाषणादरम्यान नेतान्याहू यांनी कॅप्टन मच्छार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इस्रायलच्या आगामी स्वातंत्र्यदिनी उत्सवाची ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी आमंत्रित केले. तसेच त्यांनी या भारतीय वैमानिकाचा उल्लेख 'भारत आणि इस्रायलच्या शूर जनतेचा खरा नायक' आणि 'संपूर्ण जगाचा नायक' असा केला.