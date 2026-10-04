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इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी भारतीय पायलट स्मित मच्छार यांच्याबरोबर साधला संवाद

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी शनिवारी (स्थानिक वेळेनुसार) भारतीय पायलट कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी संवाद साधला.

Israeli PM Benjamin Netanyahu spoke Indian pilot Captain Smit Machchhar
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी भारतीय पायलट स्मित मच्छार यांच्याबरोबर साधला संवाद (ANI/AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2026 at 8:45 AM IST

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नवी दिल्ली : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी शनिवारी (स्थानिक वेळेनुसार) भारतीय पायलट कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी संवाद साधला. 30 सप्टेंबर रोजी दुबई ते तेल अवीव दरम्यानच्या 'फ्लायदुबई'च्या FZ1073 या विमानात ओमानी सह पायलटने केलेल्या हल्ल्याच्या वेळी कॅप्टन मच्छार यांनी धैर्य दाखवून अनेकांचे प्राण वाचवले होते; या प्रसंगी कॉकपिटमधील संघर्षादरम्यान त्यांनी दाखवलेल्या धैर्याची आणि संयमाची नेतन्याहू यांनी प्रशंसा केली.

संभाषणादरम्यान नेतान्याहू यांनी कॅप्टन मच्छार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इस्रायलच्या आगामी स्वातंत्र्यदिनी उत्सवाची ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी आमंत्रित केले. तसेच त्यांनी या भारतीय वैमानिकाचा उल्लेख 'भारत आणि इस्रायलच्या शूर जनतेचा खरा नायक' आणि 'संपूर्ण जगाचा नायक' असा केला.

TAGGED:

INDIAN PILOT CAPTAIN SMIT MACHCHHAR
FLYDUBAI FLIGHT INCIDENT
फ्लायदुबाई विमान दुर्घटना
भारतीय पायलट स्मित मच्छार
ISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHU

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