इराण संपूर्ण जगासाठी धोका, गेल्या 48 तासांतील घटनांवरून हे सिद्ध झालं, इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांचा दावा
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराण संपूर्ण जगासाठी धोका असल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या 48 तासांतील घटनांवरून हे सिद्ध झाल्याचं नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केलं.
Published : March 23, 2026 at 10:07 AM IST
नवी दिल्ली : इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. अशातच इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी रविवारी इराणविरोधात आणखी कठोर विधान केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, 'इराण संपूर्ण जगालाच धोक्यात घालत आहे, जर तुम्हाला याचा पुरावा हवा असेल, तर गेल्या 48 तासांतील घटनांनी ते सिद्ध केलं आहे'
'इराणनं नागरी वस्त्यांना टार्गेट केलं' : नेतन्याहू यांच्या मते, गेल्या 48 तासांत इराणनं नागरी भागांना लक्ष्य केलं. त्यांनी असा आरोप केला की, इराणनं नागरी वस्त्यांना लक्ष्य केलं आहे. एखाद्या 'सामूहिक संहाराच्या शस्त्रा'चा वापर करावा, अशा प्रकारंचं ते कृत्य करत आहेत. सुदैवानं, यात कोणाचाही बळी गेला नाही. परंतु हे केवळ नशिबानं घडलं, त्यांच्या हेतूमुळे नव्हे. नागरिकांची हत्या करणं, हाच त्यांचा मूळ हेतू होता."
नेतान्याहू यांनी नमूद केलं की, दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी जेरुसलेमवर हल्ला केला आणि तोही अगदी तीन एकेश्वरवादी धर्मांच्या पवित्र स्थळांच्या लगतच. या पवित्र स्थळांमध्ये 'वेस्टर्न वॉल' (पश्चिमी भिंत), 'चर्च ऑफ द होली सेपल्कर' आणि 'अल-अक्सा मशीद' यांचा समावेश होतो. तरीही, चमत्कारिकरित्या पुन्हा एकदा कोणालाही दुखापत झाली नाही. असं असलं तरी, तीन प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मांची पवित्र स्थळं हेच त्यांचे लक्ष्य होतं.
Prime Minister Benjamin Netanyahu, today, at the site of the missile hit in Dimona:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026
“If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization, and the enemy and the danger to the entire world. You got it in the last 48 hours. https://t.co/IZoJ1snuSw pic.twitter.com/dziq31IGBH
'इराण संपूर्ण जगाला ब्लॅकमेल करत आहे' : नेतान्याहू पुढे म्हणाले की, तिसरं म्हणजे, त्यांनी दिएगो गार्सियावर आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. ते 4 हजार किलोमीटर दूर आहे. यावरून इराणची मारक क्षमता आता युरोपच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहोचली असल्याचा त्यांनी दावा केला. तसेच, इराणनं यापूर्वी युरोपमधील सायप्रसवरही हल्ला केल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
Iran continues to prove why they are an enemy to civilization and the free world, while now posing a direct threat to European countries. Israel and the U.S. will continue to act with great force against the Ayatollah terror regime. pic.twitter.com/8cMJaNiQ5a— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026
'इतर देशांनी पुढे येण्याची हीच योग्य वेळ' : चौथं म्हणजे, त्यांनी पुढे आरोप केला की, इराण आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग आणि ऊर्जा वाहतुकीचे मार्ग अडवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर दबाव निर्माण करून इतर देशांना ब्लॅकमेल केलं जात आहे. यापेक्षा अधिक पुरावा काय हवा? की हे इराण संपूर्ण जगाला धमकावत आहे आणि त्याला रोखणं आवश्यक आहे.
नेतन्याहू यांनी असंही सांगितले की, इस्त्रायल आणि अमेरिका हे जागतिक सुरक्षेसाठी एकत्र काम करत आहेत. आता इतर देशांनीही या दिशेनं ठोस पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केलेल्या आवाहनाचं समर्थन करत, हे केवळ अमेरिका किंवा इस्त्रायलपुरतं मर्यादित नसून संपूर्ण जगाच्या सुरक्षेसाठी असल्याचं सांगितलं.
הגעתי היום לזירות בערד ובדימונה – את מה שנפגע אנחנו נשקם ונבנה ובגדול. אני מבקש מכם, אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל: הישמעו להנחיות פיקוד העורף והיכנסו למרחבים המוגנים בעת ההתרעה. בעזרת השם, נשמור כולנו על נפשותינו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 22, 2026
'आम्ही नागरिकांना टार्गेट करत नाही' : पत्रकारांशी बोलताना नेतन्याहू म्हणाले की, इस्त्रायल इराणला ताकदीनं प्रत्युत्तर देत आहे, मात्र नागरिकांना लक्ष्य केलं जात नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं की, कारवाई इराणच्या शासनावर आणि इस्लामी क्रांतिकारक रक्षक दल (IRGC) वर केंद्रित आहे. त्यांच्या मते, ही एक गुन्हेगारी संघटना असून तिचे नेते, संस्था आणि आर्थिक स्रोत यांना लक्ष्य केलं जात आहे.
नेतन्याहू यांनी दोन मुख्य उद्दिष्टे सांगितली, पहिलं म्हणजे इराणचा अणु कार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट करणं, तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या उत्पादन क्षमतेचा अंत करणं. या दिशेनं चांगली प्रगती होत असल्याचा त्यांनी दावा केला. दुसरं उद्दिष्ट म्हणजे इराणमधील जनतेसाठी अशी परिस्थिती निर्माण करणं की ते सध्याच्या सत्तेला हटवू शकतील. या शासनामुळे इराणी नागरिकांचं जीवन कठीण झाले असून त्याचा परिणाम जगावरही होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तसेच, ट्रम्प यांच्यासोबत समन्वयानं आणि आवश्यक ती गोपनीयता राखून कारवाई केली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.