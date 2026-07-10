ट्रम्प यांच्या हत्येचा नवा कट? इस्रायलने अमेरिकेला दिला इशारा; ट्रम्प म्हणाले - 'मी त्यांच्या यादीत नंबर वन'
इस्रायलने नुकतीच अमेरिकेसोबत महत्त्वाची गुप्तचर माहिती शेअर केली असून, इराण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येसाठी नव्या कटाचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published : July 10, 2026 at 1:49 PM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला असून, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Hormuz Strait) जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं इराणवर जोरदार हवाई हल्ले केले. त्यानंतर इराणनंही प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केल्यानं पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढला आहे. दरम्यान, या संघर्षात एक मोठी माहिती समोर आली आहे. इस्रायली गुप्तचर यंत्रणांनी अमेरिकेला इशारा दिला असून, इराणकडून अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येचा नवा कट रचला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिल्याचं वृत्त आहे.
याबाबत माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "इराण मला ठार मारू इच्छित आहे. त्यांच्या टार्गेट्सच्या यादीत माझं नाव सर्वात वर आहे." ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणांनी सतर्कता वाढवल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र, इराणकडून या कथित हत्येच्या कटाबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप देण्यात आलेली नाही.
'मी नंबर वन आहे' : इस्रायलने नुकतीच अमेरिकेसोबत महत्त्वाची गुप्तचर माहिती शेअर केली असून, इराण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येसाठी नव्या कटाचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, या घडामोडींमुळे अमेरिका आणि इराणमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, 'सीएनएन'ने दोन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, इस्रायलनं अमेरिकन अधिकाऱ्यांना या संभाव्य कटाबाबत इशारा दिला आहे. मात्र, इस्रायलकडून ही माहिती मिळण्यापूर्वी अमेरिकेनं स्वतःच्या गुप्तचर यंत्रणांमार्फत या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नव्हती.
या वृत्तांबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर व्हाईट हाऊसने अंकारा इथं झालेल्या नाटो (NATO) शिखर परिषदेत ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ दिला. पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या टार्गेट यादीत माझं नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. मी नंबर वन आहे. मात्र, त्याचा मला काहीही फरक पडत नाही, कारण मी माझं काम करत आहे."
'हे अत्यंत धोकादायक आणि विकृत विचारांचे लोक' : इराणकडून जीवाला धोका असल्याच्या वृत्तांदरम्यान ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणवर जोरदार टीका केली आहे. "आज सकाळी मी पाहिले की त्यांच्या प्रत्येक यादीत माझं नाव आहे. आतापर्यंत मी नशिबवान ठरलो आहे, मात्र हे नशीब किती दिवस साथ देईल, सांगता येत नाही. हे अत्यंत धोकादायक आणि विकृत विचारांचे लोक आहेत. या कॅन्सरचे समूळ उच्चाटन करणं गरजेचं आहे," असं ट्रम्प म्हणाले.
यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, इराणकडून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे अमेरिकेचं धोरण बदलणार नाही. "मी देशासाठी आणि जगासाठी योग्य तेच करत आहे. इराणला रोखणं आवश्यक आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
नव्या 'एअर फोर्स वन' विमानानं प्रवास करण्यास ट्रम्प यांचा नकार : इराणच्या अण्वस्त्र आणि लष्करी क्षमतांचा नायनाट करण्यासाठी त्यांच्या प्रशासनाने सुरू केलेल्या प्रयत्नांमुळेच या धमक्या दिल्या जात असल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला. "हे लोक अतिशय खालच्या पातळीचे आहेत. गेली 47 वर्षे ते अशाच प्रकारे वागत आले आहेत," अशी टीकाही त्यांनी केली. दरम्यान, जीवाला धोका असल्याच्या इशाऱ्यानंतर ट्रम्प यांनी नव्या 'एअर फोर्स वन' विमानाने परतण्यास नकार दिल्याचं वृत्तही समोर आलं आहे.
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