इस्रायलचा इराणच्या नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर हल्ला, इराणनं दिला इशारा

इस्रायलनं बुधवारी इराणच्या दक्षिण पार्स नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर हल्ला केल्यानं मध्य-पूर्वेतील युद्ध तीव्र झालं आहे.

Israel Strikes Natural Gas Field iran
इस्रायलचा इराणच्या नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर हल्ला (AFP)
Published : March 19, 2026 at 8:18 AM IST

नवी दिल्ली/तेहरान : इस्रायलने बुधवारी इराणच्या जगातील सर्वात मोठ्या, विशाल दक्षिण पार्स नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर हल्ला केल्यानं मध्य-पूर्वेतील युद्ध तीव्र झालं आहे, तर तेहराननं आखातातील ऊर्जा सुविधांना लक्ष्य करून प्रत्युत्तर दिलं आहे. तसंच पुढील विनाशकारी हल्ल्यांची धमकी दिली आहे.

युद्धाचा विसावा दिवस सुरू होत असताना, हल्ल्यांमुळं इंधन पुरवठ्यावर व्यापक हल्ल्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळं आधीच हादरलेल्या जागतिक बाजारपेठांना मोठा धक्का बसू शकतो. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका व्यक्तीच्या हवाल्याने असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, दक्षिण पार्सवर इस्रायलच्या हल्ल्याच्या योजनेबद्दल अमेरिकेला माहिती देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी त्यात भाग घेतला नाही.

हे नैसर्गिक वायू क्षेत्र इराण (दक्षिण पार्स म्हणून ओळखलं जाणारे) आणि कतार (उत्तर क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे) यांच्यात विभागलेले असून, त्यात १ हजार ८०० ट्रिलियन घनफूटपेक्षा जास्त नैसर्गिक वायूसाठा आहे. यात इराणच्या एकूण वायू साठ्यापैकी ४०% पेक्षा जास्त साठा आहे.

इस्रायलने इस्लामिक रिपब्लिकचे गुप्तचर प्रमुख इस्माईल खतीब यांना ठार केल्यानंतर इराणने आणखी हल्ल्यांची धमकी दिली आहे. सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणच्या नेतृत्वाला नेस्तनाबूत करणाऱ्या हल्ल्यांच्या मालिकेतील हा नवीनतम हल्ला आहे.

आपल्या साउथ पार्स तेलक्षेत्रावर झालेल्या हल्ल्यानंतर तेहरानने म्हटले आहे की, आपल्या ऊर्जा क्षेत्रावर होणाऱ्या कोणत्याही पुढील हल्ल्यांना ते जोरदार प्रत्युत्तर देतील.

"इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला करून तुम्ही मोठी चूक केली आहे, असा आम्ही तुम्हाला पुन्हा एकदा इशारा देत आहोत," असे रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने इराणी माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे. "जर याची पुनरावृत्ती झाली, तर तुमच्या आणि तुमच्या मित्र राष्ट्रांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधा पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत त्यावरील हल्ले थांबणार नाहीत," असा इशाराही त्यांनी दिला.

TAGGED:

ISRAEL STRIKES NATURAL GAS FIELD
ISRAEL STRIKES IRAN
इस्रायल इराण वायू क्षेत्र हल्ला
अमेरिका इस्रायल इराण युद्ध
US ISRAEL IRAN WAR

