ETV Bharat / international

होर्मुझ सामुद्रधुनीचं नेतृत्व करणारे इराणचे नौदल कमांडर अलीरेझा तंगसिरी यांचा इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू

Israel Says Iran Guards Navy Commander Alireza Tangsiri Killed In Strike
इराणचे नौदल कमांडर अलीरेझा तंगसिरी (File Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 6:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : इस्रायली हवाई हल्ल्यात 'इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड्स'च्या नौदलाचे कमांडर अलीरेझा तंगसिरी यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी गुरुवारी दिली. त्यांनी सांगितलं की, रात्रीच्या वेळी करण्यात आलेल्या या हल्ल्यात अलीरेझा तंगसिरी हे नौदलाच्या इतर वरिष्ठ कमांडरसह मारले गेले. दरम्यान, या हल्ल्याबाबत इराणकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी म्हटलं आहे की, "आयडीएफनं रिव्होल्युशनरी गार्ड्सच्या नौदलाच्या कमांडरचा मृत्यू झाला आहे. ही तीच व्यक्ती होती जी, होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये सुरुंग पेरून सागरी वाहतूक रोखण्याच्या दहशतवादी कारवाईसाठी थेट आणि अधिकृतपणे जबाबदार होती. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यामध्ये आयडीएफ देत असलेल्या मदतीचं प्रतीक म्हणून, हा आमच्या अमेरिकन भागीदारांसाठीही एक महत्त्वाचा संदेश आहे."

'टाइम्स ऑफ इस्रायल'मधील एका अहवालानुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद ठेवण्याची जबाबदारी अलीरेझा तांगसिरी यांच्यावर होती. इराणच्या उत्तर भागातील पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधांवर यापूर्वी झालेल्या हवाई हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरादाखल, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सनं (आयआरजीसी) आज या प्रदेशातील अमेरिकी लष्करी तळांवर लष्करी कारवाईची नवीन फेरी सुरू केली आहे.

आयआरजीसीनं इस्रायलच्या आण्विक पायाभूत सुविधांवर हल्ला केल्याचा दावा : इराणच्या तस्नीम वृत्तसंस्थेनुसार, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सनं (आयआरजीसी) अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्धच्या आपल्या कारवाईची 82 वी वेव सुरू केल्याचं म्हटलं आहे. या वेवमध्ये इस्रायलच्या लष्करी कमांड सेंटर्स आणि त्यांच्या आण्विक पायाभूत सुविधांशी संबंधित ठिकाणांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा समावेश आहे.

TAGGED:

अलीरेझा तंगसिरी
इराण
इस्रायल
नौदल कमांडर
ALIREZA TANGSIRI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.