मोठी बातमी! होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणकडून दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार, क्रू मेंबर्स सुरक्षित
इराणने निर्बंध पुन्हा लागू केल्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणी गनबोट्सनी दोन जहाजांवर गोळीबार केला. यातील एक जहाज हे भारतीय असल्याची माहिती मिळत आहे.
Published : April 18, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 7:21 PM IST
नवी दिल्ली - इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डनं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये दोन टँकर जहाजांवर गोळीबार केला. यानंतर, दोन भारतीय जहाजांना आपला प्रवास अर्धवट सोडून माघारी फिरावं लागलं. यापैकी एक भारतीय ध्वज असलेला मोठा टँकर होता. तो टँकर 20 लाख बॅरल इराकी तेल घेऊन जात होता.
इराणने शनिवारी आखाती प्रदेशात कठोर निर्बंध पुन्हा लागू करत असल्याची घोषणा केली. अमेरिकेने आपल्या बंदरांवर आणि जहाज वाहतुकीवर घातलेल्या नाकेबंदीमुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा इराणने केला. त्यानंतर लगेचच, इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डच्या दोन गनबोट्सनी एका टँकरजवळ जाऊन गोळीबार सुरू केला.
इराणच्या नौदलानं दोन भारतीय जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पश्चिमेकडं मागं हटण्यास भाग पाडलं, असं इराणी माध्यमांनी शनिवारी सांगितलं. "गोळीबार झाला या जहाजांपैकी एक भारतीय ध्वज असलेलं व्हीएलसीसी सुपरटँकर असून, ते 20 लाख बॅरल इराकी तेल घेऊन जात होतं," असं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण ब्रॉडकास्टिंगनं एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांडनं शनिवारी सांगितलं, "सशस्त्र दलांच्या कडक व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाखाली होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण पूर्वीच्या स्थितीत परत आलं आहे." जोपर्यंत अमेरिकेनं इराणी बंदरांवर घातलेली नाकेबंदी लागू राहील, तोपर्यंत या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक रोखली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ब्रिटिश लष्कराचे मुख्यालय असलेल्या यूके मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटरने (UKMTO) सांगितलं की, ज्या टँकरवर गोळीबार झाला तो टँकर आणि त्यावरील कर्मचारी सुरक्षित आहेत. त्यांनी जहाजाचं नाव किंवा त्याचं गंतव्यस्थान उघड केलं नाही. अहवालानुसार, त्या जहाजांपैकी एक भारतीय जहाज आहे.
समुद्रातील जहाजांच्या स्थानाचा मागोवा घेणाऱ्या 'टँकर ट्रॅकर्स' या वेबसाइटने कळवले की, दोन भारतीय जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याचा प्रयत्न करत होती. गोळीबाराची बातमी मिळताच, दोन्ही जहाजांनी आपला मार्ग बदलून माघार घेतली.
हेही वाचा - 'शांततेच्या चर्चेबाबतचा चेंडू आता इराणच्या कोर्टात'- अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स