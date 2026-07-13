'आम्ही होर्मुझचे रक्षक, प्रत्येक मालवाहू जहाजाला २० टक्के शुल्क कर भरावा लागेल' – डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा
युद्ध संपवण्याच्या उद्देशानं सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराणमधील वाटाघाटींना आता खीळ बसली आहे. अमेरिकेकडून 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' येथे इराणवर पुन्हा एकदा नाकेबंदी लागू करण्यात आली आहे.
Published : July 13, 2026 at 10:05 PM IST
दुबई: इराण आणि अमेरिकेत पुन्हा संघर्षाची ठिणगी उडाल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इराणची जहाजे या सामुद्रधुनीतून प्रवास करू शकणार नाहीत. अमेरिका पात्र असणाऱ्या मालावर 20% शुल्क आकारेल, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे.
शांतता चर्चेतून कोणतीही ठोस प्रगती न झाल्यामुळे इराणसोबतचा अमेरिकेचा संघर्ष तीव्र झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं की, "आम्ही 'इराणची नाकेबंदी' (Iranian Blockade) पुन्हा लागू करत आहोत. यात केवळ इराणची जहाजे किंवा ग्राहकांनाच प्रवेश करण्यापासून किंवा बाहेर पडण्यापासून रोखले जात आहे. त्यासाठी इराणची नाकेबंदी असे नाव देण्यात आलं आहे. इतर सर्व देशांना या सामुद्रधुनीचा वापर मुक्तपणे आणि समान पद्धतीनं करता येईल." पुढे ट्रम्प यांनी सांगितलं की, या शुल्कामुळे "जगातील या अत्यंत अस्थिर भागाला सुरक्षा आणि संरक्षण पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी मदत होईल".
इराण आणि अमेरिकेत कशामुळे नवा वाद- होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये रविवारी एका कंटेनर जहाजावर इराणनं हल्ला केल्यानंतर दोन्ही देशामधील संबंध पुन्हा बिघडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या जलमार्गावर इराणनं आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या तात्पुरत्या शांतता करारांनुसार, त्यांना या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि संभाव्यतः शुल्क आकारण्याचा अधिकार असल्याचा इराणचा दावा आहे मात्र, अमेरिका आणि इतर देशांनी या दाव्याला विरोध केला आहे. त्यांनी 'नॅव्हिगेशनच्या स्वातंत्र्या'बाबतच्या (मुक्त जलवाहतुकीच्या) आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा हवाला दिला आहे. तसेच अमेरिकन सैन्यदलानं इराणच्या नियंत्रणाबाहेर एक पर्यायी मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ- सोमवारी जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास 5 टक्के वाढ झाली. त्यानंतर त्या पुन्हा खाली आल्या. युद्धाच्या तीव्रतेच्या काळात ज्या अमेरिकन क्रूड ऑइलची (कच्च्या तेलाची) किंमत प्रति बॅरल जवळपास 120 डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्याचा भाव आता 72.92 डॉलर्सच्या आसपास होता.
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