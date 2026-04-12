इराण-अमेरिका चर्चा 21 तासांनंतर अनिर्णित; व्हान्स रवाना, म्हणाले, 'इराणला शेवटचा आणि सर्वोत्तम प्रस्ताव दिलाय'

इराण-अमेरिका चर्चा 21 तासांनंतर अनिर्णित
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 12, 2026 at 9:31 AM IST

इस्लामाबाद : इस्लामाबादमध्ये इराणसोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरलीय; कारण 21 तासांहून अधिक काळ प्रयत्न करूनही दोन्ही बाजूंकडून आपल्या मतभेदांची दरी दूर करण्यात अपयशी ठरल्यात, असंही अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी रविवारी सांगितलंय. पाकिस्तानने मध्यस्थी केलेल्या दोन्ही बाजूंमधील थेट चर्चेदरम्यान झालेल्या अर्थपूर्ण विचारविनिमयानंतर व्हान्स यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेला संबोधित केलंय. 1979 नंतर इतक्या उच्च स्तरावर झालेला हा पहिलाच संवाद होता. "आम्ही गेल्या 21 तासांपासून यावर वाटाघाटी करीत आहोत आणि आमच्यात अनेक अर्थपूर्ण चर्चा झाल्यात हीच ती चांगली बातमी आहे," असेही व्हान्स म्हणालेत.

आमच्या अटी स्वीकारायच्या नाहीत, असा इराणचा निर्णय : ते पुढे म्हणाले की, "वाईट बातमी अशी की, आम्ही कोणत्याही करारापर्यंत पोहोचू शकलो नाही." अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतीने स्पष्ट केलंय की,"आमच्या 'रेड लाइन्स' (अंतिम मर्यादा) काय आहेत. आम्ही कशाला सहमती दर्शवू शकतो आणि कशाला नाही हे आम्ही अत्यंत स्पष्टपणे मांडलंय." त्यांनी हेदेखील नमूद केलंय की, इराणी शिष्टमंडळाने "आमच्या अटी स्वीकारायच्या नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे."

इराणला अणुशस्त्र मिळवण्यापासून रोखणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्राथमिक उद्दिष्ट : इराणी बाजूने नेमके कोणते मुख्य मुद्दे नाकारले, असे विचारले असता, त्यांनी त्याबाबत विशिष्ट तपशील देण्यास नकार दिला. "मी सर्व तपशीलांमध्ये शिरणार नाही; कारण 21 तास खासगीत वाटाघाटी केल्यानंतर मला आता वाटाघाटीसंदर्भात जाहीरपणे बोलण्याची इच्छा नाही," असे व्हान्स म्हणाले. "परंतु याचा सारांश असा की, आम्हाला त्यांच्याकडून अशी ठाम वचनबद्धता पाहिजे की, ते अणुशस्त्रांचा पाठपुरावा करणार नाहीत. तसेच त्यांना अणुशस्त्रे वेगाने प्राप्त करण्यास सक्षम करणारी साधनेही ते मिळवणार नाहीत." त्यांनी यावर जोर दिला की, इराणला "अणुशस्त्र" मिळवण्यापासून रोखणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे आणि "या वाटाघाटींच्या माध्यमातून आम्ही नेमके हेच साध्य करण्याचा प्रयत्न केलाय."

शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांचीही प्रशंसा : व्हान्स यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांचीही प्रशंसा केली आणि त्यांना अत्यंत उत्कृष्ट यजमान असे संबोधले. ते म्हणाले की, "वाटाघाटींमध्ये ज्या काही उणिवा राहिल्या, त्या पाकिस्तानच्या बाजूने नव्हत्या. त्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट काम केले आणि दोन्ही बाजूंमध्ये (अमेरिका आणि इराण) करार घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आमच्यातील मतभेदांची दरी सांधण्यासाठी त्यांनी खरोखरच मनापासून प्रयत्न केलंय."

विविध पैलूंवर सखोल विचारविनिमय : शिवाय इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाकाई यांनीही एका संदेशाद्वारे दुजोरा दिला की, दोन्ही बाजू कोणत्याही करारापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. तसेच दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक संदेश आणि मजकूर (texts) यांची देवाणघेवाण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी लिहिले की, "गेल्या 24 तासांत चर्चेतील मुख्य विषयांच्या विविध पैलूंवर सखोल विचारविनिमय करण्यात आलाय, ज्यामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी, अणुविषयक मुद्दा, युद्धाची नुकसानभरपाई, निर्बंध उठवणे आणि इराणविरुद्ध तसेच या संपूर्ण प्रदेशात सुरू असलेल्या शत्रुत्वाचा पूर्णविराम या बाबींचा समावेश होता." "या राजनैतिक प्रक्रियेचे यश हे समोरच्या पक्षाचे गांभीर्य आणि सद्भावना, त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अवाजवी मागण्या आणि बेकायदेशीर विनंत्यांचा त्याग आणि इराणचे कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंधांची त्यांच्याकडून होणारी दखल यांवर अवलंबून आहे." या चर्चांचे यजमानपद भूषवण्यात आणि ही प्रक्रिया पुढे नेण्यास मदत करण्यात केलेल्या कौतुकास्पद प्रयत्नांबद्दल बाकाई यांनी सरकारचे, तसेच पाकिस्तानच्या चांगल्या लोकांचेही कौतुक केले.

हेही वाचाः

'हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांकडून शुल्क आकारणे थांबवा'; युद्धविरामाच्या काळात ट्रम्प यांचा इराणला इशारा

इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्यात लेबेनॉनमध्ये 182 लोक ठार; युद्धविरामाला पहिल्याच दिवशी सुरुंग

