'शांततेचा चर्चेबाबतचा चेंडू आता इराणच्या कोर्टात'- अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी इराणशी सुरू असलेल्या वाटाघाटीबाबत महत्त्वाचं व्यक्त केलं आहे. तर दुसरीकडं रशियाचे परराष्ट्र मंत्री चीनमध्ये दाखल झाले आहेत.

संग्रहित- अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स (Source- AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 11:11 AM IST

Updated : April 14, 2026 at 11:18 AM IST

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार मध्य-पूर्व क्षेत्रात नौदलाची किमान 15 जहाजे दाखल झाली आहेत. यामध्ये 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' (USS Abraham Lincoln) या विमानवाहू नौकेचा आणि 11 विनाशिकांचा (destroyers) समावेश आहे. ही जहाजे इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी करण्याच्या मोहिमेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्याही नाकेबंदी मोहिमेत मदत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नेमक्या ठिकाणी पोहोचण्याकरिता नौकांना एकतर सुएझ कालव्यातून प्रवास करावा लागेल. अथवा, भूमध्य समुद्रातून बाहेर पडून आफ्रिका खंडाला वळसा घालून प्रवास करावा लागेल.पाकिस्तानमध्ये गेल्या आठवड्याच्या शेवटी झालेल्या प्रदीर्घ चर्चासत्रानंतर कोणताही करार न झाल्यानं अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी करण्याची घोषणा केली.

  • अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनी सांगितलं की," इस्लामाबादमध्ये पार पडलेल्या शांतता चर्चेदरम्यान, संघर्ष संपुष्टात आणण्याबाबत इराणनं अमेरिकेच्या भूमिकेशी अधिक जवळीक साधली आहे.हा संवाद पुढे नेण्याची पुढील जबाबदारी इराणची आहे." व्हान्स यांनी पुढे सांगितलं, "ते आमच्या दिशेने वळाले आहेत. त्यामुळेच मला वाटते की आम्हाला काही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. आम्ही वाटाघाटी सुरू ठेवल्या तरी किंवा अखेरीस एखाद्या करारावर पोहोचलो तरी, मला मनापासून वाटते की आता चेंडू इराणच्या कोर्टात आहे. कारण, आम्ही चर्चेच्या टेबलावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवला आहे." उपाध्यक्षांनी नमूद केले की, पाकिस्तानातील शांतता चर्चा अखेरीस कोणत्याही कराराविनाच संपुष्टात आली, कारण इराणचे वाटाघाटी करणारे हा करार अंतिम करू शकले नाहीत.
  • रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह मंगळवारी एका अधिकृत दौऱ्यासाठी चीनमध्ये दाखल झाले. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, लावरोव्ह १४ ते १५ एप्रिल या कालावधीत चीनमध्ये असणार आहेत. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयानं एक्स मीडियात म्हटलं, "१४-१५ एप्रिल रोजी, परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह चीनच्या अधिकृत दौऱ्यावर जातील. तेथे चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा करतील. या भेटीदरम्यान, ते विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर, तसेच महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक बाबींवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे."
  • इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असे नमूद केलं की, पर्शियन आखात आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिकेकडून केल्या जाणाऱ्या चिथावणीखोर कृतींमुळे प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व सुरक्षेला जो धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याबाबत त्यांनी यापूर्वीच सावध केले होते.

