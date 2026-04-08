ट्रम्प यांच्याकडून 14 दिवसांचा युद्धविराम घोषित; इराणनं म्हटलं, 'आमचा ऐतिहासिक विजय'

अमेरिका, इस्रायलनं इराणवरील हल्ल्यांना 14 दिवसांसाठी विराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर इराणनं होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

संग्रहित- डावीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उजवीकडे इराणचे अध्यक्ष (Source- IANS)
By ANI

Published : April 8, 2026 at 6:49 AM IST

Updated : April 8, 2026 at 7:15 AM IST

वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील बॉम्बहल्ला आणि आक्रमणाची मोहीम स्थगित करून दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाला सहमती दर्शवली आहे. हा निर्णय म्हणजे ऐतिहासिक विजय असल्याचं इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनं म्हटलं आहे. 'प्रेस टीव्ही'च्या वृत्तानुसार सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनं युद्धासंदर्भातील इराणची जवळपास सर्व उद्दिष्टे साध्य झाल्याचं म्हटलं आहे.

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनं म्हटलं आहे की, गुन्हेगार अमेरिकेला आमची 10-कलमी योजना स्वीकारण्यास भाग पाडलं आहे. इराणनं ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. अमेरिकेनं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील इराणचे नियंत्रण आणि युरेनियम संवर्धनाचे अधिकार मान्य केले आहेत. तसेच सर्व निर्बंध हटवणं मान्य केलं आहे. अमेरिकेनं आक्रमण थांबवणे, नुकसानीची भरपाई देणे आणि या प्रदेशातून आपले सैन्य मागं घेणं मान्य केलं आहे.

चाळीसाव्या दिवसापर्यंत युद्ध सुरू- अमेरिकेनं एका महिन्याहून अधिक काळ युद्धविरामासाठी दबाव आणला होता. परंतु इराणनं आपल्या उद्दिष्टांना प्राधान्य देत दिलेल्या मुदती वारंवार नाकारल्या होत्या. जोपर्यंत उद्दिष्टे साध्य होत नाहीत, तोपर्यंत युद्ध सुरुच राहील, असे सुरुवातीलाच ठरविलं होतं. शत्रुला पश्चात्ताप आणि हतबलता तसेच देशावरील दीर्घकालीन धोका दूर करणे, अशी उद्दिष्टे इराणनं साध्य केली आहे. त्यामुळे हे युद्ध आज चाळीसाव्या दिवसापर्यंत सुरू राहिले. शत्रुनं दिलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या मुदतीला आपण महत्त्व दिलं नाही, असे इराणी सरकारी माध्यमांनुसार परिषदेनं म्हटलं आहे.

ट्रम्प यांनी काय म्हटलं?- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा 10-कलमी प्रस्ताव व्यवहार्य असल्याचं म्हटल्यानंतर युद्धविरामाला गती मिळाली. ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलमधील पोस्टमध्ये म्हटलं की, इराणचा 10 कलमी प्रस्ताव एका कायमस्वरूपी करारासाठी वाटाघाटींचा आधार ठरेल. तसेच, अमेरिकेनं आपली बहुतांश लष्करी उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी झालेल्या संभाषणानंतर त्यांनी मला आज रात्री इराणच्या दिशेने पाठवली जाणारी विनाशकारी लष्करी तुकडी रोखून धरण्याची विनंती केली होती. इराणं हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पूर्णपणे, तात्काळ आणि सुरक्षितपणे खुली करण्यास सहमती दर्शवावी, ही अट आहे. मी इराणवरील बॉम्बवर्षाव आणि हल्ले दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी स्थगित करण्यास संमती देत ​​आहे. हा दोन्ही बाजुंनी युद्धविराम असेल!

इराणकडून पाकिस्तानचे कौतुक- इराणनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शांततेचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) मार्ग दोन आठवड्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच लष्करी कारवायांना विराम देण्यास सहमती दिली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी एक्स मीडियावर म्हटलं की, जर इराणवर कोणताही हल्ला झाला नाही, तर इराण आपल्या लष्करी कारवाया थांबवेल. इराणच्या वतीनं, या प्रदेशातील युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केल्याबद्दल, मी माझे प्रिय बंधू—पाकिस्तानचे पंतप्रधान महामहीम शरीफ आणि फील्ड मार्शल मुनीर यांच्याप्रती कृतज्ञता आणि कौतुक व्यक्त करतो.

युद्धाचा गॅस सिलिंडर पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम- गेली सुमारे 40 दिवस इराणवर अमेरिका आणि इस्रायल संयुक्तपणे हल्ला करत असल्यानं मध्यपूर्वेत अशांतता निर्माण झाली आहे. जगभरातील एकूण 20 टक्के कच्च्या तेलाचा वाहतूक होत असलेल्या इराणच्या नियंत्रणातील सामुद्रधुनीमधून होणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्याचं दिसून आला. त्याचा फटका म्हणून जगभरात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 100 डॉलरहून अधिक झाले आहेत. दुसरीकडं नैसर्गिक वायुचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं भारतात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर मर्याद आल्यानं हॉटेलसह विविध उद्योगांवर परिणाम झाला. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम दिसत असल्यानं गुंतवणुकदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यामुळे युद्धविरामानंतर अनेकांनी सुटकेचा उसासा टाकला आहे.

