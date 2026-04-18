'...तर आम्ही पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करू', ट्रम्प यांच्या नाकेबंदीच्या विधानाला प्रत्युत्तर देत इराणची उघड धमकी
Published : April 18, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : April 18, 2026 at 11:53 AM IST
तेहरान : इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धविरामाच्या (ceasefire) पार्श्वभूमीवर इराणने 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पूर्णपणे पुन्हा खुली करण्याची घोषणा केलीय. ही घोषणा करताना इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले की, युद्धविरामाचा उर्वरित कालावधी संपेपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी "पूर्णपणे खुली" राहील. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये, अराघची यांनी नमूद केले की, हा जलमार्ग सर्व व्यापारी जहाजांसाठी खुला राहील. प्रवासादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी जहाजे एका पूर्व निर्धारित सुरक्षित मार्गावरून प्रवास करतील. हा मार्ग यापूर्वीच इराणच्या सागरी प्राधिकरणाने म्हणजेच 'बंदरे आणि सागरी संस्थेने' (Ports and Maritime Organization) निश्चित केलाय, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. सागरी व्यापारावर कोणताही परिणाम होऊ नये या उद्देशाने, या कालावधीत जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची हमी दिली जाणार आहे, असे अराघची यांनी ठामपणे सांगितले.
अमेरिकेने आपली नौदल नाकेबंदी कायम ठेवली : इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी शुक्रवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, जर अमेरिकेने आपली नौदल नाकेबंदी (naval blockade) कायम ठेवली, तर इराण या कृतीला युद्धविराम कराराचे उल्लंघन मानून होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद करण्याची पावले उचलेल. 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'शी (Supreme National Security Council) संबंधित माहिती देताना मीडिया रिपोर्ट्समधून ही बातमी समोर आलीय. सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे हे "काही विशिष्ट अटींची पूर्तता होण्यावर आणि लेबनॉनमधील युद्धविराम कायम राहण्यावर अवलंबून आहे." तत्पूर्वी शुक्रवारीच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली होती की, होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली झालीय; मात्र त्याच वेळी त्यांनी असेही स्पष्ट केले होते की, इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी मात्र अमेरिकेकडून कायम राहील. सरकारी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांना जाण्याची परवानगी देण्यासाठी इराणने तीन अटी निश्चित केल्या आहेत.
इराणने या अटी ठेवल्या आहे
- जहाजे केवळ व्यापारी स्वरूपाची असावीत, लष्करी नसावीत. जहाजे स्वतः किंवा त्यामध्ये भरलेला माल, यापैकी काहीही कोणत्याही शत्रुराष्ट्राचे असू नये.
- जहाजांनी इराणने निश्चित केलेल्या विशिष्ट मार्गाचे काटेकोरपणे पालन करून केवळ त्याच मार्गावरून प्रवास केला पाहिजे. जहाजांच्या या प्रवासाचे समन्वय 'IRGC' (इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स) सोबत साधले जाणे आवश्यक आहे.
लेबनॉनमधील युद्धविराम कायम राहणार : खरं तर हे विधान शुक्रवारी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर आलंय; ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जोपर्यंत लेबनॉनमधील युद्धविराम कायम राहील, तोपर्यंत ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली राहील. एका सार्वजनिक निवेदनात त्यांनी म्हटले की, "लेबनॉनमधील युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर युद्धविरामाचा उर्वरित कालावधी संपेपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांसाठीचा मार्ग पूर्णपणे खुला करण्यात येत आहे."
इराण-अमेरिका युद्ध संपुष्टात येईल का? : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी असे संकेत दिले की, येत्या काही दिवसांत इराणसोबत शांतता करार होईल, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. यामुळे इराणसोबत सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येऊ शकतो; कारण प्रशासन पाकिस्तानात चर्चेची दुसरी फेरी घेण्याचा विचार करीत आहे. एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, शांतता चर्चा "बहुदा" या आठवड्याच्या शेवटी (weekend) पार पडेल. एका वृत्तसंस्थेला त्यांनी सांगितले, "बहुतांश महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झालंय. ही प्रक्रिया आता अत्यंत वेगाने पुढे सरकेल." आणखी एका मुलाखतीत लवकरच एखादा करार होईल, अशी आशा ट्रम्प यांनी व्यक्त केलीय.
इराणकडून संबंधित पक्षांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक : ते म्हणाले, "इराणींना भेटायचे आहे. त्यांना करार करायचा आहे. मला वाटते की, या आठवड्याच्या शेवटी कदाचित एक बैठक होईल. मला असे वाटते की, पुढील एक-दोन दिवसांतच आमच्यात करार होईल." इस्लामाबादमधील इराणचे राजदूत रजा अमिरी मोगद्दाम यांनी "मुत्सद्देगिरीला संधी देण्यासाठी" सर्व संबंधित पक्षांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी नमूद केले की, लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यात युद्धविराम प्रस्थापित झाला आहे आणि इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली आहे.
