ETV Bharat / international

इराणकडून UAE च्या फुजैराहवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव; 3 भारतीय जखमी

इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर UAE मधील 'फुजैराह ऑइल इंडस्ट्री झोन'मध्ये आग लागली, ज्यामध्ये काही भारतीय नागरिक जखमी झालेत.

Iran Rains Drones and Missiles on UAE Fujairah
इराणकडून UAE च्या फुजैराहवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली- अमेरिका आणि इराण यांच्यातील आधीच नाजूक असलेला शस्त्रसंधी करार सोमवारी (4 मे) संयुक्त अरब अमिरातीवर (UAE) इराणच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने झालेल्या हल्ल्यानंतर संपुष्टात येण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचलाय. दरम्यान, अमेरिकेने जाहीर केले की, त्यांनी 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मध्ये (Strait of Hormuz) इराणच्या अनेक नौका बुडवल्यात. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर UAE मधील 'फुजैराह ऑइल इंडस्ट्री झोन' (FOIZ) मध्ये आग लागली, ज्यामध्ये काही भारतीय नागरिक जखमी झालेत.

फुजैराहमधील हल्ल्यांत तीन भारतीय नागरिक जखमी : UAE मधील भारतीय दूतावासाने 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे दुजोरा दिला की, फुजैराहमध्ये झालेल्या हल्ल्यांमध्ये तीन भारतीय नागरिक जखमी झालेत. दूतावासाने म्हटलंय की, "जखमी झालेल्या भारतीय नागरिकांना योग्य वैद्यकीय उपचार आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात आहोत." 8 एप्रिल रोजी अमेरिकेसोबत शस्त्रसंधी करार झाल्यापासून इराणने आपल्या आखाती शेजारी राष्ट्रांपैकी कोणत्याही राष्ट्रावर केलेला हा पहिलाच हल्ला आहे.

ट्रम्प यांचा इराणला कडक शब्दांत इशारा : दरम्यान, सोमवारी उशिरा फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक शब्दांत इशारा दिलाय, जर इराणने या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या व्यापारी वाहतुकीचे रक्षण करणाऱ्या अमेरिकन नौकांना लक्ष्य केले, तर इराणला पृथ्वीच्या नकाशावरूनच पुसून टाकले जाणार आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा इराणने कथितरीत्या अशा अनेक नौकांवर हल्ला केलाय, ज्यांना 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' अंतर्गत हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून संरक्षण देत नेले जात होते. 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्देशानुसार 'अमेरिकन सेंट्रल कमांड'ने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे.

इराणने अनेक जहाजांवर हल्ला केलाय : आपल्या 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराणने अनेक जहाजांवर हल्ला केलाय. त्यामध्ये दक्षिण कोरियाच्या एका मालवाहू जहाजाचाही समावेश होता, ज्याला या सामुद्रधुनीतून संरक्षण देत नेले जात होते. ही सामुद्रधुनी एक अत्यंत महत्त्वाची जलवाहतूक मार्गिका आहे, जी 28 फेब्रुवारी रोजी इराणसोबत शत्रुत्व सुरू झाल्यापासून प्रभावीपणे बंदच होती. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं की, "'प्रोजेक्ट फ्रीडम' अंतर्गत इराणने जहाजांच्या हालचालींच्या संदर्भात इतर काही राष्ट्रांना लक्ष्य केलंय, ज्यामध्ये दक्षिण कोरियाच्या मालवाहू जहाजाचाही समावेश आहे. कदाचित आता दक्षिण कोरियानेही या मोहिमेत सहभागी होण्याची वेळ आली आहे."

अमेरिकन लष्कराकडून इराणच्या सात लहान बोटींना लक्ष्य : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नमूद केले की, अमेरिकन लष्कराने इराणच्या सात लहान बोटींना लक्ष्य केलंय. शिवाय त्यांनी दक्षिण कोरियाला हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केलंय. ट्रम्प म्हणाले की, "आपल्याकडे पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याचा साठा उपलब्ध आहे." त्यांनी पुढे नमूद केलंय की, "आपल्याकडे सर्वोत्तम दर्जाची उपकरणे आहेत. आपला वावर संपूर्ण जगभर पसरलेला आहे; जगभरात सर्वत्र आपले लष्करी तळ आहेत. हे सर्व तळ रसद आणि साहित्याने पूर्णपणे सज्ज आहेत. आपण या सर्व संसाधनांचा वापर करू शकतो आणि गरज भासल्यास आपण तो नक्कीच करू."

हेही वाचाः

कार आणि ट्रक आयातीवर 25 टक्के शुल्क लादल्याने युरोप संतापला; युरोपियन युनियनकडून आपल्या हितांचे रक्षण करण्याचा निर्धार

इराणमध्ये प्रचंड स्फोट; युद्धकाळातील बॉम्ब फुटल्याने 14 'रिव्होल्युशनरी गार्ड्स' ठार

TAGGED:

UAE FUJAIRAH FIRE
UAE FUJAIRAH
INDIANS INJURED IN UAE FUJAIRAH
फुजैराहवर ड्रोनचा हल्ला
IRAN RAINS DRONES AND MISSILES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.