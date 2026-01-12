इराणमध्ये सरकारविरोधातील हिंसक निदर्शनं सुरूच; आंदोलनातील मृतांची संख्या 544 वर पोहोचली, राष्ट्रपतींनी केलं शांततेचं आवाहन
इराणमध्ये वाढत्या महागाई आणि पडत्या चलनाविरुद्ध 28 डिसेंबर रोजी निदर्शनं सुरू झाली. परंतु लवकरच याचे रुपांतर हिंसक जनआंदोलनात झालं.
Published : January 12, 2026 at 3:09 PM IST
तेहरान : गेल्या दोन आठवड्यांपासून इराणमध्ये सरकारविरोधी हिंसक निदर्शनं सुरू आहेत. यामध्ये 8 मुलांसह 544 निदर्शकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, असं मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या हवाल्यानं एका अमेरिकेतील माध्यमानं म्हटलं आहे.
खरं तर, वाढत्या महागाई आणि चलनाच्या घसरत्या विनिमय दराविरोधात इरानमध्ये जनेतकडून 28 डिसेंबर रोजी निदर्शनं सुरू झाली. त्यानंतर आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू झाला. निदर्शनं अनेक शहरांमध्ये पसरली. इराण सरकारकडून अटक, कारवाई आणि बळाचा वापर करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
Le président des États-Unis a déclaré que si le gouvernement iranien faisait ceci ou cela, il se rangerait du côté des émeutiers. Les émeutiers ont placé leurs espoirs en lui. S’il est si compétent, qu’il gère donc son propre pays.— Ayatollah Khamenei (@fr_Khamenei) January 11, 2026
'परदेशी हस्तक्षेपामुळे देशात अशांतता' : मृतांची संख्या आणि आंदोलकांना दिलेल्या वागणुकीबद्दल मानवाधिकार गटांनी वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, इराणी अधिकाऱ्यांनी अशांततेसाठी दंगलखोर आणि परदेशी हस्तक्षेपाला जबाबदार धरलं आहे. सोबतच त्यांनी कायदेशीर आर्थिक तक्रारींचं निराकरण करण्याचं आश्वासनदेखील दिलं आहे.
इराणच्या परिस्थितीबद्दल जगभरातून चिंता व्यक्त : दरम्यान, इराणमधील या परिस्थितीबद्दल आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी उघडपणे भाष्य केलं आहे. पोप लिओ यांनी अँजेलसच्या प्रार्थनेनंतर व्हॅटिकनमधील गर्दीला संबोधित करताना सांगितलं, " इराणमध्ये शांततेसाठी प्रार्थना करत आहे. मध्य पूर्वेत, विशेषतः इराण आणि सीरियामध्ये असलेल्या तणावामुळे अनेक लोकांचे मृत्यू होत आहेत. मी, सर्व समाजाच्या भल्यासाठी प्रार्थना करत आहे."
'ट्रम्प लष्करी पर्याचा विचार करत आहेत' : इराणमधील अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमाला सांगितलं की, हिंसक निदर्शनांनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणमध्ये लष्करी पर्यायांचा विचार करत आहेत. त्यांनी तेहरानला निदर्शकांविरुद्ध प्राणघातक शक्तीचा वापर करू नये, असा इशारा दिला आहे.
'हिंसाचार करणाऱ्यावंर कठोर कारवाई होईल' : यानंतर इराणी अॅटर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आझाद म्हणाले की, " आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई कठोर करू. ही कारवाई कोणत्याही प्रकारची उदारता, दया किंवा कसल्याही तडजोडीशिवाय केली जाईल.
हिंसचारा सहभागी होऊ नका- इराणचे राष्ट्रपती : दरम्यान, 'इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान यांनी नागरिकांना हिंसक अशांततेत सहभागी होऊ नका,' असं आवाहन केलं आहे. दूरचित्रवाणीवरील भाषणात त्यांनी सांगितलं की, "शांततापूर्ण निषेध आणि हिंसाचार यात स्पष्ट फरक आहे. जर लोकांना काही चिंता असतील तर त्यांच्या चिंता दूर करणं हे आपले कर्तव्य आहे, परंतु सर्वात मोठं कर्तव्य म्हणजे, आपल्या देशातील हिंसा थांबवणं. दुसऱ्या देशांना आपल्या मातृभूमीत हस्तक्षेप करू न देणं हे आहे'.
पेझेश्कियान पुढे म्हणाले, "हा कोणत्या प्रकारचा निषेध आहे? हा कोणत्या प्रकारचा संदेश आहे, जो लोकांच्या मनात द्वेष निर्माण करत आहे?" ते पुढे म्हणाले, "अमेरिका आणि इस्रायलचा हस्पक्षेप योग्य नाही."
अमेरिकेनं आपल्या घरात लक्ष द्यावं- अयातुल्ला खामेनी : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी रविवारी (11 जानेवारी) अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याऐवजी "स्वतःच्या देशाची काळजी करावी" असं ठणकावून सांगितलं.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील पोस्टमध्ये खामेनी यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांवर इराणमध्ये अशांतता निर्माण करण्याचा आणि त्यांच्या देशातील समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. खामेनी यांनी लिहिलं, "अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी घोषणा केली की जर इराणी सरकारनं काही कारवाई केली तर ते दंगलखोरांना पाठिंबा देतील. दंगलखोरदेखील त्यांच्यावर आशा ठेवून बसले आहेत. जर ते (अमेरिका) इतकेच सक्षम आहेत तर त्यांनी त्यांच्या देशात काय चाललंय ते पाहावं."
हेही वाचा