तेल, गॅसबाबत मोठ्या संकटाची शक्यता! होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेल वाहतूक मार्ग बंद ठेवण्याचे आदेश

इराणच्या नवीन सर्वोच्च नेत्यानं गुरुवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेल वाहतूक मार्ग बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Mojtaba Khamenei
मोज्तबा खामेनी (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 10:20 PM IST

तेहरान - इराणच्या नवीन सर्वोच्च नेत्यानं गुरुवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेल वाहतूक मार्ग बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, कच्च्या तेलाच्या किमतींपेक्षा इस्लामिक रिपब्लिकचे दुष्ट साम्राज्य थांबवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

होर्मुझमधून तेल वाहतूक बंद झाल्याने याचे मोठे परिणाम इतर देशांना भोगावे लागणार आहेत. भारतातही तेल आणि गॅसचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. आता हा मार्ग बंद केल्याने आणखी परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्व गोष्टी सुरळीत असल्याची माहिती भारत सरकारनं दिली आहे.

हवाई हल्ल्यात जखमी झालेले अयातुल्लाह मोज्तबा खामेनी हे गेल्या रविवारी सर्वोच्च नेते म्हणून नामांकन झाल्यापासून अद्याप सार्वजनिकरित्या दिसलेले नाहीत. मात्र, त्यांचा आक्रमक संदेश सरकारी टेलिव्हिजनवर एका वृत्तवाहिनीने वाचून दाखवला आहे.

मध्य पूर्व युद्धाच्या सुरुवातीला अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यांच्या पहिल्या टप्प्यात अली खामेनी मारले गेले होते. त्यानंतर आता त्यांचे पुत्र अयातुल्लाह मोज्तबा खामेनी यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

"होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला रोखण्याचा मार्ग निश्चितच वापरला पाहिजे," असे खामेनी म्हणाले. जगातील एक चतुर्थांश तेल आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (LNG) होर्मुझ याच जलमार्गातून जातो. ते पुढे म्हणाले की, "अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांबद्दल इराणने मर्यादित प्रमाणात घेतलेल्या बदल्याने ठोस स्वरूप धारण केले आहे, परंतु ते पूर्णपणे साध्य होईपर्यंत, हे प्रकरण आमच्या प्राधान्यांमध्ये राहील."

गुरुवारी इराणने आखाती ऊर्जा लक्ष्यांवर हल्ले करण्याची एक नवीन मोहीम सुरू केली आहे. यामुळे तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा थोड्या काळासाठी वाढल्या आहेत. या संकटामुळं इतिहासातील सर्वात मोठा पुरवठा खंडित होऊ शकतो असा इशारा देण्यात आला.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाढत्या चिंता फेटाळून लावत सोशल मीडियावर लिहिले की, "राष्ट्रपती म्हणून माझ्यासाठी खूप जास्त रस आणि महत्त्व म्हणजे इराण या दुष्ट साम्राज्याला अण्वस्त्रे असण्यापासून रोखणे आहे."

With inputs AFP.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
HORMUZ OIL TRANSPORT CRISIS
AYATOLLAH MOJTABA KHAMENEI
होर्मुझ सामुद्रधुनी तेल वाहतूक बंद
HORMUZ OIL SHIPPING LANE CLOSE

संपादकांची शिफारस

