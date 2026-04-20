इराणकडून अमेरिकन युद्धनौकांवर ड्रोन हल्ले; जहाजाची जप्ती म्हणजे 'समुद्री लुटमार' असल्याची टीका, होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये मोठा संघर्ष पेटला
अमेरिकेने इराणची 'M/V Touska' ही मालवाहू नौका बळजबरीने जप्त केली; याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अमेरिकन युद्धनौकांवर ड्रोन हल्ले चढवलेत.
Published : April 20, 2026 at 10:53 AM IST
तेहरान : ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्रात इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आता थेट संघर्षात रूपांतरित झालाय. अमेरिकेने इराणची 'M/V Touska' ही मालवाहू नौका बळजबरीने जप्त केली; याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अमेरिकन युद्धनौकांवर ड्रोन हल्ले चढवलेत. इराणने अमेरिकेच्या या कृतीचा 'समुद्री लुटमार' (Maritime Piracy) असे संबोधत तीव्र शब्दांत निषेध केलाय.
समुद्रात नाट्यमय घडामोडींचा थरार : अमेरिकेच्या मध्यवर्ती कमांडने (CENTCOM) या वृत्ताला दुजोरा दिलाय की, त्यांनी इराणचा ध्वज असलेल्या 'Touska' या जहाजाचा ताबा घेतलाय. अमेरिकेच्या 'USS Spruance' (DDG-111) या मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशक युद्धनौकेने (Guided-missile destroyer) अरबी समुद्रात या जहाजाला अडवले. सहा तास ताकीद देऊनही जहाज थांबले नाही, तेव्हा अमेरिकन नौदलाने त्याची दिशादर्शन यंत्रणा (Navigation systems) निकामी केली. त्यानंतर अमेरिकन मरिन कमांडो हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने जहाजाच्या डेकवर उतरले आणि त्यांनी जहाजावरील संपूर्ण कर्मचारी वर्ग आणि जहाज आपल्या ताब्यात घेतले.
इराणचा प्रतिहल्ला : इराणच्या 'Tasnim' या वृत्तसंस्थेनुसार, जहाज जप्त केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच इराणच्या लष्कराने अमेरिकन नौदलाच्या जहाजांना लक्ष्य करून ड्रोन हल्ले चढवले. इराणच्या 'Khatam al-Anbiya' मुख्यालयाने म्हटले आहे की, अमेरिकेची ही कृती म्हणजे 'आक्रमक कृत्य' (Act of aggression) आहे. त्यांनी असा इशारा दिला आहे की, 'सशस्त्र लुटमारी'च्या या कृत्याला इराणचे सशस्त्र दल लवकरच अधिक कठोर प्रत्युत्तर देईल. अमेरिकेने सध्या लागू असलेल्या युद्धबंदीच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही इराणने केलाय.
'त्यांनी आमच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले' : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'Truth Social' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या मोहिमेच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. ट्रम्प म्हणाले, "जहाजावरील इराणी कर्मचाऱ्यांनी आमच्या इशाऱ्यांकडे लक्ष देण्यास नकार दिला, त्यामुळे आमच्या नौदलाने त्यांना वाटेतच अडवले. ते जहाज आता पूर्णपणे आमच्या ताब्यात आहे." अमेरिकेचा असा दावा आहे की, हे जहाज नौदलाची नाकेबंदी (Naval blockade) भेदून इराणच्या 'बंदर अब्बास' या बंदराच्या दिशेने प्रवास करत होते.
युद्धबंदी संपुष्टात येणार का? : अलीकडे झालेले ड्रोन हल्ले आणि जहाजाची जप्ती या घटनांमुळे या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होण्याच्या आधीच क्षीण झालेल्या आशा-अपेक्षांना मोठा धक्का बसलाय. दोन्ही राष्ट्रांचे नौदल सध्या 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'जवळ (Strait of Hormuz) आमनेसामने उभे आहेत. वॉशिंग्टन या परिस्थितीचे वर्णन 'नाकेबंदीची अंमलबजावणी' असे करत असले तरी तेहरान मात्र याकडे 'थेट आक्रमक कृत्य' म्हणून पाहत आहे. या दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेची दुसरी फेरी आज नियोजित आहे. आता हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल की, यावेळी एखादा तोडगा निघतो, की पहिल्या फेरीप्रमाणेच ही चर्चाही कोणत्याही निष्कर्षाविना संपुष्टात येते.
