'अत्यंत धोकादायक'! UAE च्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर इराणचा ड्रोन हल्ला; भारताने व्यक्त केली चिंता
Published : May 18, 2026 at 8:19 PM IST
नवी दिल्ली- UAE (संयुक्त अरब अमिराती)च्या 'बराकाह' (Barakah) अणुऊर्जा प्रकल्पावर इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. आखाती प्रदेशातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने या हल्ल्याला एक धोकादायक पाऊल संबोधले असून, यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. अधिकृत निवेदन जारी करताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, UAE मधील 'बराकाह' अणुसुविधेला लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या या हल्ल्यामुळे भारत अत्यंत चिंतीत आहे. अशा प्रकारच्या कृती पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत आणि यामुळे तणाव धोकादायक पातळीपर्यंत वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आम्ही सर्व संबंधित पक्षांना आवाहन करतो की त्यांनी तात्काळ संयम बाळगावा आणि पुन्हा संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गावर परतावे.
अणुप्रकल्पाजवळ आग : अबू धाबी येथील 'बराकाह' अणुऊर्जा प्रकल्पावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर ही प्रतिक्रिया समोर आलीय; या हल्ल्यामुळे प्रकल्पाच्या परिसरात आग लागली होती. प्रकल्पाच्या अंतर्गत सुरक्षा परिघाबाहेर (inner perimeter) असलेल्या एका विद्युत जनित्रावर (electrical generator) हा ड्रोन आदळल्याचे UAE च्या अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, तसेच कोणत्याही प्रकारची किरणोत्सर्गी गळतीही झाली नाही. प्रकल्पाच्या सुरक्षा यंत्रणा पूर्णपणे सुरक्षित असून, त्यातील सर्व युनिट्स (घटक) सामान्यपणे कार्यरत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
UAE ने घेतली ठाम भूमिका : या हल्ल्यामुळे इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या नाजूक युद्धविरामाबाबतची चिंता आणखी वाढली आहे; परिणामी, मुत्सद्देगिरीचे प्रयत्न अधिकाधिक अनिश्चित आणि डळमळीत वाटू लागले आहेत. या हल्ल्यामागील शक्तींचा तीव्र शब्दांत निषेध करत UAE ने याला 'कोणत्याही चिथावणीशिवाय केलेला दहशतवादी हल्ला' संबोधले. तसेच आपल्या सार्वभौमत्वाला निर्माण होणारा कोणताही धोका खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही UAE ने दिला. UAE च्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "हे हल्ले तणावाला एका धोकादायक वळणावर नेऊन ठेवतात. ही एक पूर्णपणे अस्वीकार्य आक्रमकता असून, यामुळे आपल्या देशाच्या सुरक्षेला थेट धोका निर्माण झाला आहे."
वीजपुरवठा पर्यायी जनित्रांवर वळवण्यात आला : आक्रमणानंतर लागलेल्या आगीमुळे प्रकल्पातील एका अणुभट्टीला (reactor) सध्या आपत्कालीन डिझेल जनित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जात असल्याची माहिती 'आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने' (IAEA) दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या अणु-निरीक्षक संस्थेने अणुसुविधांच्या परिसरात लष्करी हालचालींबाबत जास्तीत जास्त संयम बाळगण्याचे आवाहन केले असून, ते परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
तीन ड्रोन त्यांच्या हवाई हद्दीत घुसले होते : UAE च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियासोबत सामायिक असलेल्या पश्चिम सीमेवरून तीन ड्रोन त्यांच्या हवाई हद्दीत घुसले होते. यापैकी दोन ड्रोन, आपल्या नियोजित लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच, हवेतच पाडून नष्ट करण्यात आले. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) अधिकृतपणे कोणत्याही विशिष्ट देशाचे नाव घेतले नसले, तरीही या प्रदेशातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केल्याचा आरोप त्यांनी यापूर्वी इराण आणि त्याच्या हस्तक गटांवर केला आहे. दक्षिण कोरियाच्या मदतीने 20 अब्ज डॉलर्स खर्च करून उभारण्यात आलेले 'बराका' (Barakah) अणुऊर्जा केंद्र 2020 पासून कार्यरत आहे. संपूर्ण अरब जगतातील हे एकमेव कार्यरत अणुऊर्जा केंद्र आहे. केवळ ही एकच सुविधा संयुक्त अरब अमिरातीच्या विजेची सुमारे 25 टक्के गरज पूर्ण करते.