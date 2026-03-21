इराणचा गंभीर इशारा! इराणी लष्कर आता जागतिक मनोरंजन क्षेत्रांना लक्ष्य करणार; जागतिक पर्यटनावर संकटाचे सावट
इराणकडून जगभरातील मनोरंजन आणि पर्यटन स्थळांनाही लक्ष्य केले जाणार आहे. इराणने दिलेल्या या धमकीमुळे जागतिक सुरक्षा यंत्रणांची चिंता वाढली आहे.
Published : March 21, 2026 at 10:02 AM IST
नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या भीषण संघर्षाला तीन आठवडे उलटले असून, तेथील परिस्थिती आता आणखीच अस्थिर झालीय. शुक्रवारी इराणने एक खळबळजनक इशारा दिलाय. इराणच्या प्रतिहल्ला करणाऱ्या कारवायांची व्याप्ती आता केवळ लष्करी तळांपुरती मर्यादित राहणार नाही; तर त्याऐवजी जगभरातील मनोरंजन आणि पर्यटन स्थळांनाही लक्ष्य केले जाणार आहे. इराणने दिलेल्या या धमकीमुळे जागतिक सुरक्षा यंत्रणांची चिंता वाढली आहे.
We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with respect to the Terrorist Regime of Iran: (1) Completely degrading Iranian Missile Capability, Launchers, and everything else pertaining to them. (2)…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 20, 2026
अमेरिकेचे पश्चिम आशियात 'मरिन्स' तैनात : पेंटागॉनने या प्रदेशात अतिरिक्त युद्धनौका आणि 'मरिन्स' (लष्करी तुकड्या) तैनात करण्याची घोषणा केली असली तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केलेली एक पोस्ट सर्वांनाच अचंबित करणारी ठरली आहे. ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे की, त्यांचे प्रशासन मध्यपूर्वेतील लष्करी कारवाया थांबवण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांनी घेतलेला 'यू-टर्न' (धोरणातील अचानक बदल) जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेल्या संकटाचाच थेट परिणाम आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेचा शेअर बाजार कोसळलाय; यामुळे हा संघर्ष थांबवण्यासाठी प्रशासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झालाय.ट्रम्प प्रशासनाने जहाजांवर लादलेल्या इराणी तेलावरील निर्बंध उठवण्याची घोषणा केली, जे वाढत्या इंधन किमतींवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने उचललेले पाऊल आहे.
'नवरोज' उत्सवाच्या धामधुमीत क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव : हा तणाव अशा वेळी शिगेला पोहोचला आहे, जेव्हा इराणमध्ये पर्शियन नववर्ष 'नवरोज'आणि इस्लामिक दिनदर्शिकेतील इतर पवित्र दिवसांचे उत्सव साजरे केले जात आहेत. या उत्सवी वातावरणातच इस्रायली लढाऊ विमानांनी तेहरानवर बॉम्बहल्ले केले; याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायल आणि शेजारील आखाती देशांमधील ऊर्जा केंद्रांवर प्राणघातक हल्ले चढवले. इस्रायलने इराणच्या विशाल दक्षिण पार्स सागरी नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर बॉम्बहल्ला केल्यापासून इराणने आपल्या आखाती शेजारी देशांवरील हल्ले तीव्र केले आहेत. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतुकीवर आपली पकड कायम ठेवली आहे. हा एक सामरिक जलमार्ग आहे, ज्यातून जगातील एक पंचमांश तेल आणि इतर महत्त्वपूर्ण वस्तूंची वाहतूक होते.
अनिश्चिततेचे ढग आणि जागतिक संकट : 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे इराणच्या अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांचे नेमके किती नुकसान झाले आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शिवाय, तेहरानमधून मिळणाऱ्या माहितीचा ओघ अत्यंत मर्यादित असल्यामुळे सध्या सत्तेची सूत्रे नेमक्या कोणाच्या हाती आहेत, हे देखील एक गूढच बनून राहिले आहे.
ट्रम्प म्हणतात,अमेरिका आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या जवळ : आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले आहे की, "मध्य पूर्वेतील आमचे भव्य लष्करी प्रयत्न टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याचा विचार करत असतानाच आम्ही आमची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या अत्यंत जवळ पोहोचलो आहोत." हे विधान त्यांच्या प्रशासनाच्या कृतींशी विसंगत वाटत होते; कारण प्रशासनाने याच प्रदेशात आपली लष्करी ताकद (firepower) वाढवली होती आणि युद्धासाठी निधी म्हणून काँग्रेसकडे आणखी 200 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली होती.
इराणमध्ये जमिनीवरील सैन्य पाठवण्याची आपली कोणतीही योजना नाही : अमेरिका मध्य पूर्वेमध्ये आणखी तीन 'अँफिबियस असॉल्ट शिप्स' (उभयचर हल्ला जहाजे) आणि सुमारे 2500 अतिरिक्त 'मरिन्स' (लष्करी जवान) तैनात करत असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने 'द असोसिएटेड प्रेस'ला दिलीय. अमेरिकेच्या आणखी दोन अधिकाऱ्यांनीही ही जहाजे तैनात केली जात असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला, मात्र ती नक्की कोणत्या दिशेने जात आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. संवेदनशील लष्करी मोहिमांवर चर्चा करण्यासाठी या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी आपली नावे उघड न करण्याच्या अटीवर माहिती दिली. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने आणखी 2500 मरिन्सना घेऊन जाणारा अँफिबियस असॉल्ट शिप्सचा दुसरा एक गट पॅसिफिक महासागराकडून मध्य पूर्वेच्या दिशेने वळवला होता. हे मरिन्स या प्रदेशात आधीच तैनात असलेल्या 50 हजारांहून अधिक अमेरिकन सैनिकांच्या तुकडीत सामील होतील. इराणमध्ये जमिनीवरील सैन्य (ground forces) पाठवण्याची आपली कोणतीही योजना नसल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे; मात्र त्याच वेळी सर्व पर्याय आपल्यासाठी खुले असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितलंय.
इस्रायलचा इराणची क्षेपणास्त्र निर्मिती क्षमता नष्ट केल्याचा दावा : इराणच्या निमलष्करी 'रिव्होल्युशनरी गार्ड'चे प्रवक्ते जनरल अली मोहम्मद नाईनी यांचे एक विधान शुक्रवारी एका सरकारी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले. इस्रायलने इराणची क्षेपणास्त्र निर्मिती क्षमता नष्ट केल्याचा दावा केला असला तरीही इराण क्षेपणास्त्रांची निर्मिती अविरतपणे सुरूच ठेवल्याचे त्यांनी या विधानात म्हटले होते. त्यानंतर इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाणीने दिलेल्या वृत्तानुसार, नाईनी यांचा एका हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला.
इराणचा मध्य पूर्वेबाहेरही हल्ले करण्याचा इशारा : 'नवरोज' सणाच्या निमित्ताने इराणच्या दूरचित्रवाणीवर वाचून दाखवण्यात आलेल्या एका लिखित निवेदनात, सर्वोच्च नेते अयातुल्ला मोजतबा खामेनी यांनी युद्धाच्या छायेतही इराणच्या जनतेने दाखवलेल्या खंबीरपणाचे कौतुक केले. अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले हे एका भ्रमावर आधारित असल्याचे त्यांनी म्हटले; तो भ्रम म्हणजे, इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांची हत्या केल्यास तेथील सरकार उलथवून टाकता येईल, असा होता. इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये आपले वडील अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर आणि स्वतः खामेनीही जखमी झाल्याचे वृत्त आल्यानंतर, सर्वोच्च नेतेपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ते अद्याप सार्वजनिकरित्या कोणालाही दिसलेले नाहीत. या हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणच्या 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'चे प्रमुख आणि इतर अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचाही बळी गेलाय. इराणचे सर्वोच्च लष्करी प्रवक्ते जनरल अबोलफझल शेकार्ची यांनी असा इशारा दिला आहे की, इराणच्या शत्रूंसाठी जगभरातील "उद्याने, मनोरंजनाची ठिकाणे आणि पर्यटन स्थळे" यापुढे सुरक्षित राहणार नाहीत. या धमकीमुळे, तेहरान दबावतंत्र म्हणून मध्य पूर्वेबाहेर दहशतवादी हल्ल्यांचा वापर पुन्हा सुरू करू शकते, अशी चिंता पुन्हा निर्माण झाली आहे.
तेलावरील निर्बंध हटवल्यानं किमती कमी होणार : आंतरराष्ट्रीय मानक असलेल्या ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती लढाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत आणि युद्धापूर्वीच्या अंदाजे $70 वरून त्या वाढून प्रति बॅरल सुमारे $108 झाल्या आहेत.अमेरिकेने निर्बंधांना दिलेली नवीन स्थगिती शुक्रवारपासून जहाजांवर भरलेल्या इराणी तेलाला लागू झालीय आणि ती 19 एप्रिल रोजी संपणार आहे. या परवान्यावर काही मर्यादा आहेत, ज्यात उत्तर कोरिया किंवा क्युबामधील कोणाशीही संबंधित विक्रीवर निर्बंधांचा समावेश आहे. चीनला रोखण्याचा एक मार्ग म्हणून ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी यापूर्वी ही सूचना केली होती. अमेरिकेने नुकतीच जाहीर केलेली निर्बंधांमधील तात्पुरती स्थगिती शुक्रवारपर्यंत जहाजांवर चढवण्यात आलेल्या इराणी तेलाला लागू होते आणि ती 19 एप्रिल रोजी संपुष्टात येणार आहे. या परवान्यावर काही मर्यादा आहेत; यामध्ये उत्तर कोरिया किंवा क्युबाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश असलेल्या विक्री व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आलेत. इराणी तेलाचा एकमेव लाभार्थी चीनच ठरू नये, यासाठीचा एक उपाय म्हणून अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी यापूर्वीच या पर्यायाची सूचना केली होती.
रशियन तेलाच्या काही विशिष्ट खेपांवरील निर्बंध 30 दिवसांसाठी स्थगित : या नवीन निर्णयामुळे तेलाच्या उत्पादनाच्या ओघात (पुरवठ्यात) कोणतीही वाढ होत नाही आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमागील हाच एक मुख्य घटक आहे. इराणने गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचे निर्बंध यशस्वीपणे टाळले आहेत; इराण ज्या वस्तूंची निर्यात करतो, त्यातील मोठा हिस्सा आधीच खरेदीदारांपर्यंत पोहोचत असतो. इराण युद्धाच्या काळात जागतिक तेलाचा पुरवठा वाढवण्याचे मार्ग शोधताना ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी रशियन तेलाच्या काही विशिष्ट खेपांवरील निर्बंध 30 दिवसांसाठी स्थगित केले होते. मात्र, या निर्णयामुळे मॉस्कोलाच फायदा झाला आणि बाजारांवर त्याचा केवळ नगण्य परिणाम झाला, अशी टीका समीक्षकांनी केली होती.
इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमुळे 10 लाखांहून अधिक लोक विस्थापित : या युद्धादरम्यान इराणमध्ये 1300 हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. लेबनॉनमधील इराण-समर्थित हिजबुल्लाह अतिरेक्यांना लक्ष्य करून इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमुळे 10 लाखांहून अधिक लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे; लेबनॉन सरकारच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यांमध्ये 1000 हून अधिक लोक मारले गेलेत. इस्रायलमध्ये इराणी क्षेपणास्त्रांमुळे 15 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर व्याप्त 'वेस्ट बँक' प्रदेशात अन्य चार लोकांचा बळी गेला आहे. अमेरिकन लष्कराचे किमान 13 जवान या संघर्षात मारले गेलेत.
