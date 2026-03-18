इस्रायलचा इराणला मोठा धक्का : हवाई हल्ल्यात सर्वोच्च सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ठार
इराणनं आपल्या 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'चे प्रमुख अली लारीजानी यांच्या मृत्यूची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे. मंगळवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात, परिषदेनं त्यांना 'हुतात्मा' घोषित केलं.
Published : March 18, 2026 at 7:47 AM IST
दुबई : इराणनं आपल्या 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'चे प्रमुख अली लारीजानी (वय 67 वर्षे ) यांच्या मृत्यूची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे. मंगळवारी (17 मार्च) जारी केलेल्या एका निवेदनात, परिषदेनं त्यांना 'हुतात्मा' घोषित केलं असून, इस्रायली हवाई हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे.
लारिजानी यांच्या मुलाचाही मृत्यू : या हल्ल्यात लारिजानी यांचा मुलगा आणि त्यांचे अंगरक्षक यांचाही मृत्यू झाल्याचं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. इराणनं त्यांचं वर्णन "इस्लामिक क्रांतीसाठी आणि राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारा एक योद्धा" असं केलं आहे. निवेदनात पुढे म्हटलं आहे की, "आयुष्यभराच्या संघर्षानंतर, त्यांनी आपली दीर्घकाळापासूनची आकांक्षा पूर्ण केली, ईश्वराच्या हाकेला साद दिली आणि राष्ट्राच्या सेवेत असताना वीरगती (शहादत) प्राप्त केली."
यापूर्वी, इस्रायलनं असा दावा केला होता की, त्यांच्या हवाई दलानं तेहरानजवळ केलेल्या एका लक्ष्यित हवाई हल्ल्यात लारीजानी यांना ठार केलं आहे. इस्रायलचं संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी सांगितलं की, लारीजानी यांच्यासोबतच 'बसिज' मिलिशियाचा कमांडरही या हल्ल्यात मारला गेला. अशा स्थितीत इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील संघर्ष हा आता आणखीनच शिगेला पोहोचल्याचं स्पष्ट होत आहे.
अली लारीजानी कोण होते? : अली लारीजानी हे इराणी राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व होतं. लारीजानी यांचा जन्म इराणमधील एका अत्यंत प्रसिद्ध राजकीय घराण्यात झाला. अनेक प्रसारमाध्यमांनी या घराण्याची तुलना अमेरिकेतील 'केनेडी' घराण्याशी केली आहे. त्यांचे एक बंधू, सादेक यांनी इराणच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले, तर दुसरे बंधू मोहम्मद जवाद, हे एक ज्येष्ठ मुत्सद्दी होते.
कालांतराने, लारीजानी यांनी अधिकाधिक कठोर आणि आक्रमक धमक्या देण्यास सुरुवात केली. 1990 च्या दशकात, त्यांनी इराणचे संस्कृती मंत्री म्हणून काम पाहिलं आणि त्या काळात त्यांनी सेन्सॉरशिपचे नियम अधिक कडक केले. 2008 ते 2020 या काळात त्यांनी संसदेचे सभापती म्हणून जबाबदारी सांभाळली. ते सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे निकटचे सल्लागारदेखील होते. खामेनेई यांच्या निधनानंतर, ते इराणचे 'वस्तुतः' (de facto) नेते म्हणून पुढे आले आणि 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'चे सचिव या नात्यानं त्यांनी देशाच्या सुरक्षा धोरणांमध्ये व परराष्ट्र व्यवहारांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी तत्त्वज्ञानावर आधारित 6 पुस्तकं लिहिली आहेत. यापैकी तीन पुस्तकांमध्ये त्यांनी जर्मन तत्त्वज्ञ इमॅन्युएल कान्ट यांच्या विचारांचं आणि कार्याचं सखोल विवेचन केलं आहे. त्यांच्या निधनाला इराणी राजवटीसाठी एक मोठा धक्का मानलं जात आहे.
