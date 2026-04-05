अमेरिकेच्या दाव्यावर इराणचा पलटवार : अमेरिकन ब्लॉक हॉक हेलिकॉप्टर अन् लष्करी विमान पाडल्याचा दावा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधून एका क्रूला बचावण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानंतर इराणनं पलटवार करत अमेरिकेचे हेलिकॉप्टर आणि लष्करी विमान पाडल्याचा दावा केला.

अमेरिकेच्या दाव्यावर इराणचा पलटवार
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 2:05 PM IST

तेहरान : अमेरिकेनं आपल्या जवानांच्या सुटकेसाठी विशेष अभियान राबवून त्याची सुटका केल्याचा दावा केला आहे. मात्र आता या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. F15 विमानातील जवानाच्या बचावकार्यात सहभागी असलेल्या सैनिकी सैन्य दलाच्या विमानासह अनेक अमेरिकी विमानं पाडल्याचा दावा इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सनं (IRGC) रविवारी केला आहे. याबाबतचं वृत्त इराणी प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केलं आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि इराणच्या वादात मोठा ट्विस्ट आला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जवानाची सुटका केल्याचा दावा : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणनं विमान पाडल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या एफ-१५ कर्मचाऱ्याची लष्करानं सुटका केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जवानाची सुटका केल्याचा दावा केल्यानंतर इराणनंही अमेरिकेची विमानं पाडल्याचा दावा केला. खतम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालयाच्या प्रवक्त्याच्या हवाल्यानं वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे की, हवाई आणि भूदल, स्वयंसेवक बसिज तुकड्या आणि जवानांच्या संयुक्त कारवाईत येणारं विमान यशस्वीरित्या रोखण्यात आलं. या विमानाला निष्प्रभ करण्यात आलं. या कारवाईत अनेक शत्रू विमानं नष्ट झाली. याचं वर्णन अमेरिकेसाठी आणखी एक मानहानीकारक पराभव असं केलं. एप्रिल १९८० मधील अयशस्वी 'ऑपरेशन ईगल क्लॉ'शी याची तुलना करण्यात आली आहे.

पाडलेल्या विमानांमध्ये दोन ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर : प्रवक्त्यानं पुढे सांगितलं की, पाडलेल्या विमानांमध्ये दोन ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर आणि एका सी-१३० लष्करी वाहतूक विमानाचा समावेश होता. ही सर्व विमानं दक्षिण इस्फहानमध्ये हल्ल्यात जळून खाक झाली. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इराणच्या फार्स वृत्तसंस्थेनं एका शेतातून निघणाऱ्या धुराचा फोटो प्रसिद्ध केला आहे. प्रेस टीव्हीनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आयआरजीसीच्या जनसंपर्क विभागानं म्हटलं आहे की, “पाडलेल्या लढाऊ विमानाच्या वैमानिकाला वाचवण्यासाठी अमेरिकेनं केलेल्या अथक प्रयत्नांनंतर शत्रूची विमानं नष्ट करण्यात आली. एका संयुक्त कारवाईदरम्यान अमेरिकेला पुन्हा एकदा मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला.”

एफ 15 विमान कोसळल्यानंतर जवान जखमी : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वरील पोस्टमध्ये बचावण्यात आलेल्या क्रू सदस्याची ओळख आदरणीय कर्नल म्हणून करून दिली. ते 'सुखरूप' असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ट्रम्प म्हणाले की, "तो क्रू जखमी झाला आहे, पण तो पूर्णपणे बरा होईल". शुक्रवारी एफ-१५ई स्ट्राइक ईगल विमान कोसळल्यानंतर अमेरिकेत मोठी धावपळ झाली. त्यानंतर शोध आणि बचाव मोहीम सुरू झाली. त्याचवेळी इराणनंही 'शत्रू वैमानिका'ची माहिती देणाऱ्याला बक्षीस देण्याचं वचन दिलं. यापूर्वी आणखी एका क्रू सदस्याची सुटका करण्यात आली होती.

