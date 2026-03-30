कुवेतच्या वीज प्रकल्पावर इराणचा हल्ला; एका भारतीयाचा मृत्यू, मध्य पूर्वेतील संघर्षातील बळींची संख्या 8 वर
पश्चिम आशियातील या संघर्षात यापूर्वीच अनेक भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. आणखी एका भारतीय नागरिकाचा बळी गेल्याने एकूण मृतांची संख्या किमान आठवर पोहोचली आहे.
Published : March 30, 2026 at 10:15 AM IST
नवी दिल्ली- सोमवारी पहाटे कुवेतमध्ये एका वीज आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर इराणने केलेल्या हल्ल्यात एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झालाय. पश्चिम आशियातील या संघर्षात यापूर्वीच अनेक भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. आणखी एका भारतीय नागरिकाचा बळी गेल्याने एकूण मृतांची संख्या आता किमान आठवर पोहोचली आहे. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये, कुवेतच्या वीज आणि पाणी मंत्रालयाने नमूद केले की, या हल्ल्यामुळे प्रकल्पाच्या आवारात असलेल्या एका सेवा इमारतीचंही नुकसान झालंय. कुवेतने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, या गल्फ राष्ट्राविरुद्ध केलेली ही "पापी इराणी आक्रमकता" असल्याचं म्हटलंय. मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, नुकसानीची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि प्रकल्पाचे कामकाज विनाखंड सुरू राहील याची खात्री करण्यासाठी तांत्रिक आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथके तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आली होती.
بيان رقم (16) وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة— وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) March 29, 2026
تضرر مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/yOEuRP9vZs
सर्वतोपरी मदत पुरवली जातेय : एका भारतीय नागरिकाचा बळी गेल्याची ही ताजी घटना घडली असून, गेल्या गुरुवारी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) घडलेल्या एका घटनेच्या पाठोपाठ ही समोर आलीय. त्या घटनेत अबुधाबीच्या आकाशात एका बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राला रोखण्यात (intercept) आल्यानंतर खाली पडणाऱ्या ढिगाऱ्याचा फटका बसल्याने एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला होता. भारतीय दूतावासाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते की, "सर्वतोपरी मदत आणि सहकार्य पुरवण्यासाठी ते UAE च्या अधिकाऱ्यांशी जवळून समन्वय साधून काम करीत आहेत."
तर एक नागरिक अद्याप बेपत्ता : शुक्रवारी विविध मंत्रालयांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने माहिती दिली की, मध्य पूर्वेतील या संघर्षात आतापर्यंत सात भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झालाय, तर एक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहे. सोमवारी समोर आलेल्या आणखी एका मृत्यूमुळे मृतांची एकूण संख्या आता आणखी वाढलीय. 'अल जझीरा'च्या वृत्तानुसार, सोमवारी पहाटे गल्फ क्षेत्रातील इतर भागांमध्ये विशेषतः बहरीन, UAE आणि सौदी अरेबियामध्ये हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन्स (sirens) वाजू लागले होते. बहरीनच्या रहिवाशांनी अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकल्याचे सांगितले. सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी हे आवाज येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना रोखल्यामुळे (interception) झाल्याचे स्पष्ट केलंय.
इराणकडून गल्फ राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ लक्ष्य : इराण-अमेरिका हा संघर्ष कोणत्या टप्प्यावर पोहोचला आहे? आता पाचव्या आठवड्यात पदार्पण करणारे हे युद्ध तेव्हा सुरू झाले, जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ले चढवलेत; ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील तणाव आणखीच वाढलाय. तेव्हापासून इराणी लष्कराने ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांद्वारे प्रत्युत्तर दिलंय. या हल्ल्यांमध्ये इस्रायलला तसेच ज्या गल्फ राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत, त्या राष्ट्रांना लक्ष्य करण्यात आलंय. या हल्ल्यांमुळे जीवित आणि वित्तहानी झाली असून, पायाभूत सुविधांचेही नुकसान झालंय.
