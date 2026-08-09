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...तरच होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडणार, इराणच्या अमेरिकेसमोर नव्या अटी, नेमकं काय म्हटलंय?

इराणकडून अमेरिकेसमोर होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी नवीन अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या 6 अटींमध्ये काय म्हटलंय? जाणून घ्या

Iran vs US
इराण विरुद्ध अमेरिका (AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 3:56 PM IST

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नवी दिल्ली : होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याबाबत इराण आणि अमेरिकेतील संघर्ष कायम आहे. या दोघांमधील सुरु असलेल्या संघर्षाचा परिणाम जगातील अनेक देशांना सहन करावा लागलाय. अशातच इराणकडून सामुद्रधुनी उघडण्याबाबत नवीन अटी जारी करण्यात आल्या आहेत. सामुद्रधुनी उघडण्याआधी अमेरिकेने या अटी पूर्ण करायला हव्यात असं तेहरानच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनं म्हटलंय. आयआरआयबी या वृत्तवाहिनीच्या निवदेनानुसार, वॉशिंग्टन जोपर्यंत वर्तणुकीत सुधारणा करत नाही तोपर्यंत होमुर्झची सामुद्रधनी बंदच राहिल, असं सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव मोहम्मद बाघेरी शनिवारी म्हणाले. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत अटी काय आहेत? हे जाणून घेऊयात.

अमेरिकेने धमक्या देणं थांबवावं. गोठवलेली मालमत्ता सोडावी. मित्र राष्ट्रांवरील हल्ले थांबवण्यात यावेत. निर्बंध उठवण्यात यावेत, अशा प्रमुख मुद्द्यांचा या 6 अटींमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.

एकूण 6 अटींमध्ये काय म्हटलंय?

  • इराणला अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या धमक्या तसेच देशाच्या राष्ट्रीय-धार्मिक मूल्यांचा अपमान थांबवला पाहिजे.
  • लेबनॉन, पॅलेस्टाईन, येमेन आणि इराकमधील इराण आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांवरील हल्ले कायमचे थांबले पाहिजेत.
  • अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी उठवली पाहिजे. तसेच अमेरिकेचे नौदल आणि हवाई दल इराणच्या परिसरातून मागे घेतले पाहिजे.
  • युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यायला हवी.
  • इराणवरील निर्बंध उठवले पाहिजेत.
  • इराणची गोठवलेली मालमत्ता कोणत्याही अटींशिवाय सोडावी.

होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणं हे वॉशिंग्टनने अटी स्वीकारण्यावर अवलंबून आहे. ही बाब इराण आणि ओमान यांच्यातील चर्चेपेक्षा वेगळी आहे, असं इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने शनिवारी म्हटलं.

"अमेरिका अटी मान्य करेल" : अमेरिका इराणच्या अटी मान्य करेल. होर्मुझची सामुद्रधुनी नश्चित पुन्हा एकदा उघडण्यात येईल, असा विश्वास आयआरजीसीचे प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी यांनी व्यक्त केल्याचं वृत्त तसनिम वृत्त वाहिनीकडून देण्यात आलं आहे.

दरम्यान इराणच्या या अटींबाबत अमेरिकेकडून आतापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही .त्यामुळे या 6 अटींवर अमेरिकेची भूमिका काय असणार? याकडे साऱ्या विश्वाचं लक्ष असणार आहे.

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