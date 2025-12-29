रुळावरुन घसरली रेल्वे : 13 प्रवासी ठार, अनेक जण गंभीर जखमी
रेल्वे रुळावरुन घसरुन तब्बल 13 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. ही रेल्वे पॅसिफिक महासागर आणि मेक्सिकोच्या आखाताला जोडते.
Published : December 29, 2025 at 1:24 PM IST
मेक्सिको सिटी : रुळावरुन रेल्वे घसरुन तब्बल 13 प्रवाशांचा बळी गेल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना रविवारी निझांडा शहराजवळील वळणावर घडली. ओक्साका आणि व्हेराक्रूझ राज्यांना जोडणारी ही 'इंटरओशनिक' रेल्वे आहे. "दक्षिण मेक्सिकोमधील पॅसिफिक महासागर आणि मेक्सिकोच्या आखाताला जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गावर या अपघाताचा मोठा परिणाम झाला असून रेल्वेसेवा ठप्प झाली आहे," अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोशल माध्यमातून दिली आहे.
Respecto del evento ferroviario de este día, informamos que los hospitales que están brindando atención a las personas afectadas son los siguientes:— Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 29, 2025
Hasta el momento 11 pacientes se encuentran en el Hospital General de Ciudad Ixtepec; 22 pacientes en el Hospital General de…
रेल्वे अपघातात 13 प्रवाशांचा मृत्यू : "इंटरओशनिक ट्रेनच्या अपघातात 13 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे, असं मेक्सिकन नौदलानं मला कळवलं आहे," असं मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शिनबाम यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केलं. या अपघातात 98 प्रवासी जखमी झाले असून त्यापैकी पाच जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचं त्यांनी यावेळी नमूद केलं. त्यांनी नौदल सचिव आणि गृह मंत्रालयाच्या मानवाधिकार उपसचिवांना घटनास्थळी जाऊन पीडित कुटुंबांना वैयक्तिकरित्या मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. तर "जखमींना मदत करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. अपघात झाला तेव्हा ट्रेनमध्ये 241 प्रवासी आणि नऊ कर्मचारी होते," अशी माहिती ओक्साका राज्याचे गव्हर्नर सॅलोमन जारा यांनी सोशल माध्यमात दिली आहे.
Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025
इंटरओशनिक ट्रेनचं 2013 मध्ये झालं उद्घाटन : इंटरओशनिक ट्रेनचं उद्घाटन 2013 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांनी केलं होतं. ही रेल्वे सेवा दक्षिण मेक्सिकोमध्ये रेल्वे प्रवासाला चालना देण्यासाठी तथा पॅसिफिक महासागर आणि मेक्सिकोच्या आखातादरम्यान तेहुआंटेपेकच्या भूभागावर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. मेक्सिकन सरकार या भूभागाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारास चालना देण्यासाठी विकसीत करण्याची योजना आखत आहे. यात अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांना जोडणारी बंदरं आणि रेल्वे मार्गांचा समावेश असणार आहे. इंटरओशनिक ट्रेन सध्या पॅसिफिक महासागरावरील सालिना क्रूझ बंदरापासून कोआत्साकोआल्कोसपर्यंत धावत असून याचं अंतर 290 किमी आहे.
