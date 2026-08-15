ETV Bharat / international

इंडोनेशियात भूकंपाचा हाहाकार; आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू, अनेक इमारती कोसळल्या

इंडोनेशियातील फ्लोरेस बेटाजवळ आज पहाटे 7.7 तीव्रतेचा भूकंप झाला. या भूकंपामुळे मृतांची संख्या वाढत असून, आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Indonesia Earthquake Update
इंडोनेशियात भूकंपाचा हाहाकार (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : August 15, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जकार्ता : इंडोनेशियातील फ्लोरेस बेटाच्या किनारपट्टीजवळ आज शनिवारी (15 ऑगस्ट) सकाळी 7.7 तीव्रतेचा भूकंप झाला. देशाच्या हवामानशास्त्र, हवामान आणि भूभौतिकी संस्थेने (BMKG) या घटनेची माहिती दिली. या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे घबराट पसरली. आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती असून, बचाव पथकं ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेत आहेत. एनसीएस (NCS) नुसार, हा भूकंप भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 3:43 वाजता झाला.

त्सुनामीचा इशारा जारी : 'शिन्हुआ' वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, बीएमकेजीने (BMKG) सांगितलं की, या भूकंपाचा केंद्रबिंदू पूर्व नुसा तेंगारा प्रांतातील 'म्बे' (Mbay) शहराच्या ईशान्येला 36 किमी अंतरावर आणि 15 किमी खोलीवर होता. या भूकंपानंतर बीएमकेजीने त्सुनामीचा इशारा जारी केला आहे.

तीव्र धक्के (आफ्टरशॉक्स) जाणवले : पहिल्या भूकंपानंतर, त्याच भागात 5.6 आणि 5.9 तीव्रतेचे आणखी दोन जोरदार धक्के जाणवले. सुरुवातीला किनारपट्टीवरील अनेक भागांसाठी त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. लोकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन केले जात आहे.

व्हिडिओ व्हायरल : सोशल मीडियावर भूकंपाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये इमारती कोसळताना आणि त्यांना नुकसान पोहोचताना दिसत आहे. लोक इमारती व घरांतून बाहेर पडून सुरक्षित ठिकाणांकडे धावताना दिसत आहेत.

इंडोनेशियामध्ये वारंवार भूकंप होतात : इंडोनेशियाच्या विनाशकारी भूकंपांच्या इतिहासात 2004 मध्ये सुमात्राच्या किनाऱ्यालगत झालेल्या 9.1 तीव्रतेच्या भूकंपाचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्सुनामी निर्माण झाली होती. या संपूर्ण भागात 2,20,000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यापैकी सुमारे 1,70,000 मृत्यू इंडोनेशियामध्ये झाले होते. 2018 मध्ये इंडोनेशियाच्या लोम्बोक बेटावर एक शक्तिशाली भूकंप झाला आणि त्यानंतरच्या काही आठवड्यांत अनेक 'आफ्टरशॉक्स' (मुख्य भूकंपानंतरचे धक्के) जाणवले. या आपत्तीमुळे लोम्बोक आणि शेजारील सुंबावा या दोन्ही लोकप्रिय पर्यटन स्थळावर 550 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.

त्याच वर्षी नंतर, सुलावेसीवर आणखी एक मोठी आपत्ती ओढवली. 7.5 तीव्रतेचा भूकंप या बेटावर झाला, ज्यामुळे पालुमध्ये विनाशकारी त्सुनामी निर्माण झाली. या आपत्तीत 4,300 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले किंवा बेपत्ता झाले.

TAGGED:

INDONESIA EARTHQUAKE UPDATE
INDONESIA NEWS
EARTHQUAKE NEAR FLORES INDONESIA
इंडोनेशिया भूकंप
INDONESIA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.