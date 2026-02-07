ETV Bharat / international

मलेशियात लवकरच भारताचा UPI उपलब्ध होईल, पंतप्रधान मोदी यांची क्वालालंपूरमध्ये घोषणा

पंतप्रधान मोदी मलेशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी लवकरच भारतीय UPI मलेशियात उपलब्ध होईल, असं सांगितलं.

PM Modi
पंतप्रधान मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

क्वालालंपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (7 फेब्रुवारी) मलेशियाच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर दाखल झाले. या दौऱ्यात त्यांनी भारतीय समुदायाला संबोधित केलं. मलेशियामध्ये भारतासाठी प्रेम आणि सन्मान असल्याचं सांगत, असं स्वागत भारत कायम लक्षात ठेवेल, असं मोदी म्हणाले. भारताची यूपीआय (UPI) सेवा लवकरच मलेशियात सुरू होणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले? : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मागील वर्षी आसियान शिखर परिषदेसाठी मला मलेशियात येता आलं नव्हतं. मात्र, मी माझ्या मित्राला लवकरच येण्याचं वचन दिले होतं आणि त्या वचनाप्रमाणे आज मी इथं आहे. 2026 मधील ही माझी पहिली परदेश यात्रा आहे. आपणा सर्वांना भेटून मला खूप आनंद होत आहे."

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी असलेल्या मैत्रीबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले, "अन्वर इब्राहिम पंतप्रधान होण्यापूर्वीपासूनच आम्ही मित्र आहोत. आम्ही एकमेकांना चांगल्या प्रकारे समजतो. कदाचित यामागे आमची भाषा आणि मलय भाषेत असलेले अनेक समान शब्द कारणीभूत असतील."

भारतीय समुदायाचं कौतुक करताना मोदी म्हणाले की, "तुम्ही शतकानुशतके आपल्या परंपरा जपल्या आहेत, हे अत्यंत प्रशंसनीय आहे. जगातील भारतीय वंशाच्या लोकांचा दुसरा सर्वात मोठा समुदाय मलेशियात आहे. भारतीय आणि मलेशियन लोकांच्या हृदयांना जोडणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत."

'विश्वास भारताचं सर्वात मजबूत चलन' : भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितलं की, ब्रिटन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ओमान, युरोपीय संघ आणि अमेरिका यांच्यासोबत भारताचे व्यापार करार झाले आहेत. 'विश्वास हा भारताचं सर्वात मजबूत चलन बनलं आहे,' असंही ते म्हणाले.

गेल्या 10 वर्षांत भारतानं मोठा बदल पाहिला असून, 11व्या क्रमांकावरून भारत आता जगातील टॉप-3 अर्थव्यवस्थांमध्ये सामील होण्याच्या मार्गावर आहे, असंही पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं.

तमिळ भाषेबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, “तमिळ भाषा भारताला जगाशी जोडते. तमिळ साहित्य शाश्वत आहे आणि तमिळ संस्कृती जागतिक आहे.” त्यांनी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री एस. जयशंकर, निर्मला सीतारमण आणि एल. मुरुगन हे तमिळनाडूचे असल्याचंही सांगितलं. तसेच, लवकरच विद्यार्थ्यांसाठी भारतात शिक्षण घेण्यासाठी ‘तिरुवल्लुवर शिष्यवृत्ती’ देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. भारतीय प्रवासी समुदाय विकसित भारताच्या प्रवासातील महत्त्वाचा भागीदार असल्याचंही मोदी यांनी अधोरेखित केलं.

'पंतप्रधान मोदी यांचं जंगी स्वागत' : यापूर्वी मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत केलं. या कार्यक्रमात 800 हून अधिक कलाकारांनी भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुडी, लावणी आणि ओडिसी यांसारख्या भारतीय शास्त्रीय व लोकनृत्यांचं सादरीकरण केलं. या नृत्यप्रदर्शनानं मलेशियन रेकॉर्ड बुकमध्ये आपलं नाव नोंदवलं. विशेष म्हणजे, मोदी आणि इब्राहिम एकाच कारनं कार्यक्रमस्थळी पोहोचले. ‘भारत माता की जय’ आणि ‘मोदी, मोदी’च्या घोषणांच्या गजरात मोदी मंचावर आले.

'भारताचा एक चांगला मित्र' : या वेळी बोलताना अन्वर इब्राहिम म्हणाले की, “भारताचा एक चांगला मित्र मलेशियात आमच्यासोबत सहभागी होत आहे, याचा मला वैयक्तिक आनंद आहे.” भारत आणि मलेशियामधील प्राचीन संबंधांची आठवण करून देत त्यांनी सांगितलं की, भारत हा मलेशियाचा प्रमुख व्यापार भागीदार आहे. 2025 मध्ये 15 लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटकांनी मलेशियाला भेट दिली होती. “मोदीजी आणि भारताचा मित्र असल्याचा मला अभिमान आहे,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा

TAGGED:

PM MODI IN KUALA LUMPUR
PM MODI AT MALAYSIA DIASPORA EVENT
PM MODI
पंतप्रधान मोदी
INDIAN UPI IN MALAYSIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.