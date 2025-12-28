ETV Bharat / international

ऑपरेशन सिंदूर इफेक्ट; पाकिस्तानला भरली होती धडकी, राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांना दिला होता बंकरमध्ये आश्रय घेण्याचा सल्ला

पहलगामवरील हल्ल्यानंतर भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यावेळी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांना बंकरमध्ये आश्रय घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

राष्ट्राध्यक्ष झरदारी
राष्ट्राध्यक्ष झरदारी (ANI)
By ANI

Published : December 28, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
इस्लामाबाद : २२ एप्रिलच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या जलद आणि अचूक प्रत्युत्तरामुळे केवळ पाकिस्तान लष्करीदृष्ट्या हादरले नाही, तर त्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वामध्येही भीती निर्माण झाली होती. मे महिन्यातील तणावाच्या काळात आपल्याला बंकरमध्ये आश्रय घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, अशी कबुली पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिली आहे.

शनिवारी एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना, पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी खुलासा केला की, मे महिन्यात नवी भारताच्या प्रत्युत्तरादाखलच्या हल्ल्यांदरम्यान, त्यांच्या लष्करी सचिवांनी त्यांना सुरक्षेसाठी तातडीने बंकरमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला होता. यामुळे भारतीय कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला किती तीव्र भीती वाटत होती, हे अधोरेखित होते.

मे महिन्यातील या तणावाखालील कारवाईला भारताचे 'ऑपरेशन सिंदूर' म्हणून ओळखले जाते. ही कारवाई पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल करण्यात आली होती, ज्यात २६ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. भारताच्या सशस्त्र दलांनी मे महिन्यात पाकिस्तानी तळांवर धोरणात्मक अचूक हल्ले केले, त्यापूर्वी पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (PoJK) मधील नऊ दहशतवादी छावण्यांना भारताने लक्ष्य केले होते.

झरदारी यांच्या लष्करी सचिवांच्या इशाऱ्यानंतरही, पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षांनी केवळ मोठी वक्तव्ये केली आणि आपण बंकरमध्ये जाण्यास नकार दिल्याचे सांगितले. "माझे एमएस (लष्करी सचिव) तिथे होते. ते माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, 'सर, युद्ध सुरू झाले आहे.' मी त्यांना चार दिवसांपूर्वीच सांगितले होते की युद्ध होणार आहे. पण ते माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, 'सर, चला बंकरमध्ये जाऊया.' मी म्हणालो, 'जर हौतात्म्य येणार असेल, तर ते इथेच येईल. नेते बंकरमध्ये मरत नाहीत. ते रणांगणात मरतात." असे झरदारी म्हणाले.

भारतीय सशस्त्र दलांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ७ मे रोजी पहाटे 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. भारताच्या या कारवाईनंतर, भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला, ज्यामुळे पाकिस्तानकडून सीमापार गोळीबार वाढला आणि भारतीय सशस्त्र दलांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर जेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाई महासंचालकांनी (DGMO) भारताच्या DGMO यांना युद्धविरामाचा प्रस्ताव दिला, जो स्वीकारण्यात आला. पाकिस्तानच्या DGMO यांनी भारताच्या DGMO यांना युद्धविरामाचा प्रस्ताव देण्यासाठी फोन केला, जो भारताने स्वीकारला. पाकिस्तानी बाजूकडून झालेल्या या संपर्काची पुष्टी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनीही केली, ज्यांनी नमूद केले की दोन्ही बाजूंनी जमीन, समुद्र आणि हवाई मार्गावरील सर्व लष्करी कारवाया थांबवण्यास सहमती दर्शवली.

