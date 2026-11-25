सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये हल्ला; दोन भारतीयांसह 11 जण जखमी, भारताकडून हल्ल्याचा तीव्र निषेध
सौदी अरेबियातील भारतीय दूतावासानं तिथं राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना स्थानिक नियम व कायद्यांचे पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे.
Published : November 25, 2026 at 4:55 PM IST
नवी दिल्ली : सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमधील आर्थिक परिसरातील एका इमारतीवर हल्ला झाला. या हल्ल्यात 11 जण जखमी झाले आहेत. या जखमींमध्ये 2 भारतीयांचा समावेश आहे. या हल्ल्याचा भारताकडून तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. तसंच सौदी अरेबियातील भारतीय दूतावासानं तिथं राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना स्थानिक नियम व कायद्यांचे पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे.
हल्ल्यात एकूण 11 जण जखमी : अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी सौदी अरेबियाच्या राजधानीतील आर्थिक परिसरातील एका इमारतीवर झालेल्या या हल्ल्यात एकूण 11 जण जखमी झाले आहेत. यामध्ये दोन भारतीय आणि तीन नेपाळी नागरिकांचा समावेश आहे. हा हल्ला येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी केल्याचा संशय आहे. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात, सौदी अरेबियातील नागरी, आर्थिक आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून सुरू असलेल्या हल्ल्यांचाही निषेध केला आहे.
Statement on the Houthi attack on Riyadh Financial District Tower ⬇️ https://t.co/6jrNcqtob4 @MEAIndia https://t.co/0KbNC0CLg0— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) November 25, 2026
भारताकडून हल्ल्याचा तीव्र निषेध : परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे, "आम्ही 24 नोव्हेंबर रोजी रियाधमधील आर्थिक परिसरातील एका इमारतीवर झालेल्या हल्ल्याचा, तसंच सौदी अरेबियातील नागरी, आर्थिक आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून सुरू असलेल्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करतो." पुढं मंत्रालयानं सांगितलं की, रियाधमधील भारतीय दूतावास जखमी भारतीयांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत पुरवत आहे. "रियाधच्या वित्तीय परिसरावर झालेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांमध्ये दोन भारतीयांचा समावेश आहे. रियाधमधील भारतीय दूतावास जखमींना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत करत आहे."
प्रादेशिक सुरक्षा व स्थिरतेला बाधा : याचबरोबर, "अशा हल्ल्यांमुळं स्थानिक नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करतो. सौदी अरेबियाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होते आणि प्रादेशिक सुरक्षा व स्थिरतेला बाधा येते. आम्ही आशा हल्ल्यांना तातडीनं थांबवण्याचे आवाहन करतो," असं म्हणत भारतानं सौदी अरेबियाला आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा व्यक्त केला. परराष्ट्र मंत्रालयानं निवेदनात म्हटलं आहे की, "आम्ही सौदी अरेबियाच्या जनतेसोबत आणि सरकारसोबत आपली दृढ एकता पुन्हा व्यक्त करतो. तसंच, सौदी अरेबियाचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि तेथील नागरिक व रहिवाशांची सुरक्षा जपण्यासाठी आम्ही त्यांना पूर्ण पाठिंबा देतो. या प्रदेशात लवकरात लवकर शांतता आणि सामान्य स्थिती परत येईल, अशी आम्ही मनापासून आशा करतो."
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