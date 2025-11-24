'अरुणाचल' चीनमध्ये असल्याचं सांगत भारतीय महिलेचा छळ; भारतीय दुतावासानं शाँघायमधून केली सुटका

ETV Bharat / international

चीनचा मस्तवालपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. महिलेचा जन्म अरुणाचल प्रदेशचा असल्यानं ट्रान्झिट स्टॉप दरम्यान चीनच्या अधिकाऱ्यांनी तिचा छळवणूक केली.

Indian Woman Harassed at Shanghai Airport
डावीकडून चीनचा ध्वज, उजवीकडे पेमा वँगजोम थाँगडोक (Source- AP/IANS/X-Account, Pema)
Published : November 24, 2025 at 3:39 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 3:50 PM IST

Choose ETV Bharat

शांघाय- अरुणाचल प्रदेशवर दावा करणाऱ्या चीननं भारतीय महिलेला विमान प्रवासात छळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. मूळची भारतीय, अरुणाचल प्रदेशची रहिवासी असलेली आणि यूकेमध्ये राहणाऱ्या महिलेला चीनच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी शाँघायमधून ताब्यात घेतलं. काही तास चौकशी करून विनाकारण छळ केल्याची पीडित महिलेनं सोशल मीडियात पोस्ट केली.

पेमा वँगजोम थाँगडोक ही महिला लंडनवरून जपानला जाण्यासाठी २१ नोव्हेंबरला विमानानं तीन तासासाठी प्रवास करत होते. अरुणाचल प्रदेश हे तिचं जन्मस्थान असल्यानं चीनच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी तिचा पासपोर्ट अवैध असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे तिचा १८ तास अडकून पडावं लागलं. उलट अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग असल्याचं इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी तिला सांगितलं.

महिलेचे विमानतळावर झाले हाल- विमानतळावर अडकून पडल्यानंतर भारतीय महिलेची अनेक अधिकारी आणि चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सचे कर्मचाऱ्यांकडून थट्टा सुरू होती. तिच्यावर हसायचे. तसेच तिला चिनी पासपोर्टसाठी अर्ज करण्याचा टोमणावजा सल्लाही देत होते. तिला पुढे काहीही होणार, याची स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही. तसेच योग्य अन्न आणि मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा पेमा यांनी सोशल मीडियातील पोस्टमधून आरोप केला. एवढ्यावरच न थांबता चीनच्या अधिकाऱ्यांनी तिचा पासपोर्ट जप्त केला. कायदेशीर व्हिसा असूनही तिला जपानला जाणाऱ्या पुढील विमानात चढण्यापासून रोखण्यात आलं. ट्रान्झिट झोनमध्ये असताना तिला तिकिटे पुन्हा बुक करता आलं नाही. तसेच भारतीय महिलेला जेवण खरेदी करता आलं नाही. तसेच टर्मिनलमधून प्रवास करता आला नाही.

भारतीय दुतावासाच्या हस्तक्षेपानंतर झाली सुटका- चीनच्या अधिकाऱ्यांनी भारतीय महिलेवर चायना ईस्टर्नवर नवीन तिकीट खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला. नवीन तिकीट खरेदी केल्यानंतरच तिचा पासपोर्ट परत केला जाईल, अशी धमकी दिली. नियोजित विमानानं जाता न आल्यानं हॉटेल बुकिंगसह विमानाचे पैसे वाया जाऊन आर्थिक नुकसान झालं. तिनं यूकेमधील एका मैत्रिणीमार्फत शांघायमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाशी संपर्क साधला. त्यानंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत तिला रात्री उशिरा शहरातून निघून जाण्यासाठी मदत केली.

पेमा यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र- घटनेनंतर धक्का बसलेल्या पेमा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं आहे. ही घटना म्हणजे "भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अरुणाचल प्रदेशच्या नागरिकांचा थेट अपमान" असे त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. या प्रकरणाबाबत भारत सरकारनं चीनकडं प्रश्न उपस्थित करण्याची त्यांनी मागणी केली. तसेच संबंधित इमिग्रेशन आणि जबाबदार एअरलाइन कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून नुकसान भरपाईची विनंती केली आहे. अरुणाचल प्रदेशातील भारतीयांना भविष्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवास करताना अशा अडचणी येणार नाहीत, याची खात्री सरकारकडून देण्यात यावी, अशी त्यांनी विनंतीदेखील केली आहे.

अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग- चीनकडून खोडसाळपणानं अरुणाचल प्रदेशला तिबेटचा दक्षिण भाग असं म्हटलं जातं. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, हे भारतानं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे बदलण्याचे चीनचे प्रयत्न निरर्थक आणि हास्यास्पद असल्याचं भारतानं यापूर्वी नाकारलं आहे.

Last Updated : November 24, 2025 at 3:50 PM IST

