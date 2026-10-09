भारतीय पायलटच्या शौर्याला सलाम! कॅप्टन स्मित मच्छर यांना इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार जाहीर
कॅप्टन स्मित मच्छर सध्या अबू धाबी येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
Published : October 9, 2026 at 2:08 PM IST
तेल अवीव/नवी दिल्ली : फ्लायदुबईचे भारतीय पायलट स्मित मच्छर यांना इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार 'प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिव्हिलियन हिरोइझम' देऊन सन्मानित केलं जाणार आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात फ्लायदुबईच्या विमानात दाखवलेल्या असाधारण धैर्यामुळं स्मित मच्छर यांनी विमानाचे कथित अपहरण किंवा अपघात घडवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला आणि विमानात असलेल्या 170 हून अधिक प्रवाशांचे प्राण वाचवले होते.
इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार : इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी घोषणा केली की, फ्लायदुबईच्या विमानावरील कथित अपहरण प्रयत्न हाणून पाडण्यात बजावलेल्या भूमिकेबद्दल स्मित मच्छर यांना इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार 'प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिव्हिलियन हिरोइझम' प्रदान केला जाईल. इस्रायलच्या सरकारी प्रसिद्धी कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात फ्लायदुबईचे विमान FZ1073 पाडण्याचा कथित प्रयत्न हाणून पाडण्यास मदत करणाऱ्या सहा इस्रायली प्रवाशांना 'प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिव्हिलियन हिरोइझम' प्रदान करताना आयझॅक हर्झोग यांनी ही घोषणा केली.
काय म्हणाले इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष? : पुरस्कार विजेत्यांना संबोधित करताना इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग म्हणाले की, "आज आपण ज्या इस्रायली वीरांचा सन्मान करत आहोत, त्याचवेळी आपण भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या पूर्ण आणि लवकर बरे होण्यासाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. कॅप्टन स्मित मच्छर यांचे असीम धैर्य, शौर्य आणि उत्कृष्ट व्यावसायिकता यामुळं ही मोठी दुर्घटना टळली. कॅप्टन स्मित मच्छर यांची प्रकृती सुधारल्यानंतर, इस्रायलच्या जनतेच्या वतीनं त्यांना 'नागरी शौर्यासाठी इस्रायलचा राष्ट्राध्यक्ष पुरस्कार' प्रदान करणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची आणि अभिमानाची गोष्ट असेल."
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073. Herzog also presented the award to six Israeli civilians for their efforts to prevent the would-be hijacker from crashing the plane.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
सहा इस्रायली नागरिकांचाही गौरव : 'द जेरुसलेम पोस्ट' आणि 'द टाइम्स ऑफ इस्रायल'च्या हवाल्यानं 'एएनआय'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, विमानाचे कथित अपहरण करण्याचा प्रयत्न रोखण्यात बजावलेल्या भूमिकेबद्दल सहा इस्रायली नागरिकांना देखील पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये ताली मानेस, झ्विका मानेस, यानीव्ह हायून, डॉ. शोता मुसायेव, असाफ राजुआन आणि ओर पार्दिलोव्ह यांचा समावेश आहे.
स्मित मच्छर यांच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट : कॅप्टन स्मित मच्छर सध्या अबू धाबी येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. बुधवारी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, भारतीय पायलट उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत असून त्यांच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा होत आहे. जयस्वाल म्हणाले की, "कॅप्टन स्मित मच्छर अबू धाबी येथील एका रुग्णालयात दाखल आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमधील भारतीय दूतावास त्यांच्या, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि संबंधित स्थानिक व रुग्णालय प्रशासनाच्या संपर्कात आहे."
विमानात नेमकं काय घडलं होतं? : 30 सप्टेंबर 2026 रोजी दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या FZ1073 या विमानात गंभीर सुरक्षा संकट निर्माण झालं होतं. या विमानाच्या कॉकपिटमध्ये असताना, भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्यावर ओमानचे सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी याने हल्ला केला होता. स्मित मच्छर यांनी धैर्यानं या अचानक झालेल्या हल्ल्याचा प्रतिकार केला आणि 174 प्रवासी व कर्मचाऱ्यांचे प्राण वाचवले. गंभीर जखमी होऊन आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असूनही, भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छर यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडला. त्यांच्या शौर्यामुळं प्रवाशांना कॉकपिटमध्ये प्रवेश करणे आणि हल्लेखोरावर मात करणे शक्य झाले.
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