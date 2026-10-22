सौदी अरेबियाच्या विमानतळावर हल्ला; एका भारतीय नागरिकासह दोन जण ठार
या हल्ल्यात दुर्दैवानं प्राण गमावलेल्या दोन व्यक्तींपैकी एक भारतीय नागरिक असल्याचं सौदी प्रशासनानं कळवल्याचं भारतीय दूतावासानं म्हटलं आहे.
Published : October 22, 2026 at 4:13 PM IST
नवी दिल्ली : सौदी अरेबियातील दम्माम येथील किंग फहद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या भीषण हल्ल्यामुळं संपूर्ण आखाती देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यात दोन जण ठार झाले, ज्यामध्ये एका भारतीय नागरिकाचाही समावेश आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सौदी अरेबियातील भारतीय दूतावासानं यासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक पोस्ट केली आहे. तसंच या हल्ल्यात दुर्दैवानं प्राण गमावलेल्या दोन व्यक्तींपैकी एक भारतीय नागरिक असल्याचं सौदी प्रशासनानं कळवल्याचं म्हटलं आहे. जखमी झालेल्यांमध्ये आणखी दोन भारतीय नागरिकांचाही समावेश असल्याचं भारतीय दूतावासाकडून सांगण्यात आलं आहे.
भारतीय दूतावासानं पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "आम्ही अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि पीडितांच्या कुटुंबांशी संपर्क साधत आहोत. आमची संवेदना आणि प्रार्थना मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आणि त्यांच्या प्रियजनांसोबत आहेत. तसंच, जखमींना लवकर बरे होण्याची इच्छा करतो." दरम्यान, सौदी अरेबियाच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणानं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हा हल्ला बुधवारी संध्याकाळी अचानक झाला. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे. तसंच या हल्ल्यामुळं मालमत्तेचंही नुकसान झालं असून, नुकसानीची व्याप्ती तपासली जात आहे.
Saudi authorities have informed that one Indian national was among two people who unfortunately lost their lives in the attack on Dammam airport yesterday night and two Indian nationals were injured. We are ascertaining further details and contacting the affected families. Our thoughts and prayers are with the family and loved ones of the deceased and we wish speedy recovery of the injured. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 22, 2026
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानं सौदी अरेबियामध्ये असलेल्या, आपत्कालीन सेवेशी संबंधित नसलेल्या अमेरिकन सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एक आदेश जारी केला आहे. "इराणचे समर्थन असलेले हुथी बंडखोर सौदी अरेबियाविरुद्धच्या शत्रुत्वात वाढ करत आहेत. यामध्ये नागरी विमानतळ आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर केलेल्या हल्ल्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं सामान्य नागरिकांचा बळी गेला असून प्रवासाच्या व्यवस्थेतही मोठा व्यत्यय निर्माण झाला आहे. आमच्या विभागातील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे; त्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी आम्ही आवश्यक ती सर्व पावलं उचलणं सुरूच ठेवू," असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी 'एक्स'द्वारे म्हटलं आहे.
शायबाह ऑइलफिल्डवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात एक भारतीय जखमी : दुसरीकडे, सौदी अरेबियातील शायबाह ऑइलफिल्डवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात एक भारतीय नागरिक जखमी झाला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. रियाधमधील भारतीय दूतावासानं सांगितलं की, ते सौदी प्रशासनाच्या संपर्कात असून बुधवारी घडलेल्या या घटनेबाबत अधिक माहितीची वाट पाहिली जात आहे. दरम्यान, शायबाह ऑइलफिल्ड सौदी अरेबियाचे एक प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र आहे. क्षेत्रात अलीकडच्या दिवसांत हुथी हल्ले आणि तणावाच्या दरम्यान ही घटना घडली आहे. तसंच दूतावास जखमी भारतीयाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक मदत सुनिश्चित करत आहे.
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