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'काळ्या समुद्रा'तील भारतीय खलाशांच्या मृत्यूप्रकरणी भारताने युक्रेनच्या राजदूताला बोलावले

'एमव्ही ओमोर्फी'वरील हल्ल्याच्या संदर्भात युक्रेनच्या राजदूताला 'साउथ ब्लॉक'मध्ये बोलावण्यात आले होते; या हल्ल्यात एका भारतीय खलाशाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.

Death of Indian sailors in the Black Sea
'ब्लॅक सी'मधील भारतीय खलाशांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 5:36 PM IST

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नवी दिल्ली: काळ्या समुद्रातील (Black Sea) व्यापारी जहाजांवर अलीकडे झालेल्या हल्ल्यांबाबत भारताची "गंभीर चिंता" व्यक्त करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सोमवारी युक्रेनचे भारतातील राजदूत ओलेक्सँडर पोलिशचुक यांना बोलावले. या हल्ल्यांमध्ये भारतीय खलाशांचा बळी गेलाय; यात 'एमव्ही ओमोर्फी' (MV Omorfi) या व्यापारी जहाजावरील हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा झालेला मृत्यू समाविष्ट आहे.

वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हे राजनैतिक पाऊल उचलले : काळ्या समुद्रातील बिघडत चाललेल्या सुरक्षेच्या परिस्थितीबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हे राजनैतिक पाऊल उचलण्यात आलंय. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे तिथे सुरू असलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी नागरी जहाजे आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात आणला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, 'एमव्ही ओमोर्फी'वरील हल्ल्याच्या संदर्भात युक्रेनच्या राजदूताला 'साउथ ब्लॉक'मध्ये बोलावण्यात आले होते; या हल्ल्यात एका भारतीय खलाशाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.

व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध : परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारताने या घटनेबद्दल "गंभीर चिंता" व्यक्त केलीय आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला. निवेदनात म्हटले आहे, "मंत्रालयाने या घटनेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि व्यापारी जहाजांवरील अशा हल्ल्यांचा कठोर शब्दांत निषेध केला. तसेच सागरी वाहतुकीची सुरक्षा, नेव्हिगेशनचे स्वातंत्र्य आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांकडेही यात लक्ष वेधण्यात आले."

एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू : मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, भारताची चिंता युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची विनंती राजदूतांना करण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले, "व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्याबाबत भारताची तीव्र चिंता युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांना अवगत करण्याची विनंती राजदूतांना करण्यात आली. निष्पाप नागरी खलाशांचा जीव धोक्यात आणणाऱ्या अशा कृती पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत आणि त्या टाळल्या पाहिजेत, असे भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले." 18 जुलै रोजी काळ्या समुद्रात 'एमव्ही ओमोर्फी'वर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर हे राजनैतिक पाऊल उचलण्यात आलंय, ज्यामध्ये एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला. 'फॉरवर्ड सीमेन युनियन ऑफ इंडिया' (FSUI) ने मृत खलाशाची ओळख 'चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता' अशी पटवली आहे.

वाहतुकीला असलेला धोका हा काळ्या समुद्रातील रशियाच्या लष्करी कारवायांचा परिणाम : भारताच्या चिंतेवर प्रतिक्रिया देताना नवी दिल्लीतील युक्रेनच्या दूतावासाने एक तपशीलवार निवेदन जारी केले. भारतीय खलाशाच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करतानाच या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, नागरी वाहतुकीला असलेला धोका हा काळ्या समुद्रातील रशियाच्या लष्करी कारवायांचा परिणाम आहे. युक्रेनच्या दूतावासाने सांगितले की, त्यांनी भारताची चिंता लक्षात घेतली आहे आणि मृत भारतीय खलाशांच्या कुटुंबीयांबद्दल "तीव्र संवेदना" व्यक्त केल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, "युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री अँड्री सिबिहा यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांना पाठवलेल्या शोकसंदेशाइतकेच काळ्या समुद्रातील (Black Sea) बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे प्राण गमावलेल्या भारतीय खलाशांच्या कुटुंबीयांबद्दल युक्रेनचा दूतावास तीव्र संवेदना व्यक्त करतो."

वाढत्या धोक्यांबद्दल सातत्याने सावध केले : युक्रेनने दावा केला की, युद्धाच्या संपूर्ण कालावधीत त्यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना ज्यामध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे, या क्षेत्रातील नागरी वाहतुकीस (civilian navigation) निर्माण होणाऱ्या वाढत्या धोक्यांबद्दल सातत्याने सावध केले होते. दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, रशियन लष्करी मोहिमेला मदत करणाऱ्या लष्करी साहित्याची वाहतूक रोखण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक मार्ग विस्कळीत करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहितीही युक्रेनने आपल्या भागीदारांना दिली होती. या चिंता अधिकृतपणे 'इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन' (IMO) द्वारे कळवण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये 12 जून आणि 26 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकांचाही समावेश होता.

दोन भारतीय कर्मचारी सुरक्षित : दूतावासाने भारत सरकारच्या 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मॅरिटाइम ॲडमिनिस्ट्रेशन' (DGMA) ने 23 जुलै रोजी जारी केलेल्या सुरक्षाविषयक सूचनेचाही (safety advisory) उल्लेख केला. त्यांनी नमूद केले की, नागरी जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी सागरी प्राधिकरणांनी केलेली वेळेवरची कारवाई आणि जारी केलेले सुरक्षा इशारे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. युक्रेनमधील भारतीय दूतावासाने रविवारी दुजोरा दिला की, 25 जुलै रोजी ओडेसा बंदरावर 'एमव्ही ॲग्न रॅग्नार' (MV AGN Ragnar) या व्यापारी जहाजावर हल्ला झाला; या जहाजावर चार भारतीय नागरिक होते. दूतावासाच्या माहितीनुसार, दोन भारतीय कर्मचारी सुरक्षित आहेत, तर उर्वरित दोघांबाबतची माहिती अद्याप प्रतीक्षेत आहे. त्यांच्यासाठी सध्या शोध आणि बचाव मोहीम सुरू आहे.

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BLACK SEA
MEA ADVISORY FOR INDIAN SAILORS
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यूक्रेन राजदूताची बदली
INDIAN SEAFARERS KILLED BLACK SEA

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