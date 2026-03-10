ETV Bharat / international

रमजान महिन्यात पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यांचा भारताकडून तीव्र निषेध; पाकिस्तानवर "इस्लामिक एकतेचा" ढोंगीपणा करीत असल्याची टीका

Pakistan attacks on Afghanistan
अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यांचा भारताकडून तीव्र निषेध (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
संयुक्त राष्ट्र : भारताने अफगाणिस्तानवर पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्यांचा निषेध केलाय. रमजान महिन्यात पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानवर हल्ला केला होता, ज्यामध्ये बहुतेक महिला आणि मुले मारली गेलीत, तर "इस्लामिक एकतेचा" उपदेश करीत होते. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी सोमवारी सुरक्षा परिषदेला सांगितले की, "एकीकडे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि इस्लामिक एकतेच्या उच्च तत्त्वांबद्दल बोलणे आणि नंतर दुसरीकडे रमजानच्या पवित्र महिन्यात क्रूर हवाई हल्ले करणे हा ढोंगीपणा आहे."

राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाचे उघड उल्लंघन : ते म्हणाले, "6 मार्च 2026 पर्यंत या हल्ल्यांमध्ये 185 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झालाय, ज्यापैकी अंदाजे 55 टक्के महिला आणि मुले आहेत." ते पुढे म्हणाले की, "भारत अफगाणिस्तानच्या भूभागावरील हवाई हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करतो, जे आंतरराष्ट्रीय कायदा, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाचे उघड उल्लंघन आहे." अफगाणिस्तानवरील परिषदेत बोलताना पी. हरीश यांनी पाकिस्तानचे नाव घेतले नाही, परंतु त्यांच्या राजनैतिक स्वरातून हे स्पष्ट झाले की, ते कोणाला लक्ष्य करीत आहेत. पाकिस्तानने असा दावा केला की, ते अफगाणिस्तानवर हल्ला करीत आहेत, कारण ते दहशतवाद्यांना त्यांच्या भूमीतून काम करू देत होते. हरीश यांनी निदर्शनास आणून दिले की, इस्लामाबाद स्वतःच दहशतवादी गटांना त्यांच्या शेजाऱ्यांवर हल्ला करण्यासाठी प्रॉक्सी म्हणून वापरत आहे.

पाकिस्तानला मानवी आणि आर्थिक किंमत मोजावी लागणार : ते म्हणाले, "दहशतवाद हा मानवतेला त्रास देणारा एक जागतिक त्रास आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच इस्लामिक स्टेट (ISIL) आणि अल-कायदा, लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसह त्यांचे सहयोगी आणि त्यांच्या कारवायांना पाठिंबा देणारे रेझिस्टन्स फ्रंटसारखे त्यांचे प्रॉक्सी आता सीमापार दहशतवादात सहभागी होणार नाहीत." रेझिस्टन्स फ्रंटने एप्रिलमध्ये पहलगाममध्ये धार्मिकदृष्ट्या प्रेरित दहशतवादी हल्ला केला, ज्यामध्ये 26 लोक मारले गेलेत. "पाकिस्तानशी झालेल्या संघर्षाची मानवी आणि आर्थिक किंमत प्रचंड आहे," असे संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांच्या अफगाणिस्तानसाठी उप विशेष प्रतिनिधी जॉर्जेट गॅग्नन म्हणाल्या.

युद्धामुळे विस्कळीत झालेला एकमेव व्यापार मार्ग इराणमधून जातो : त्या म्हणाल्या की, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानशी असलेली सीमा बंद केलीय, त्यामुळे युद्धामुळे विस्कळीत झालेला एकमेव व्यापार मार्ग इराणमधून जातो. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे अफगाणिस्तानच्या आधीच नाजूक अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण झाला आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, "अफगाणिस्तानच्या दोन्ही लांब सीमांवर असलेल्या प्रदेशातील अस्थिरता अफगाणिस्तानच्या स्थिरतेला कमकुवत करते."

