"सैन्य हेच शासन आणि सैन्य हाच कायदा", भारतानं UN मध्ये पाकिस्तानला फटकारले
ज्या देशात सैन्य हेच शासन आणि सैन्य हाच कायदा, अशी स्थिती आहे, त्या देशानं कायद्याच्या राज्याबाबत इतरांना उपदेश करू नये, असं भारतानं म्हटलं आहे.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 4:35 PM IST
संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये भारतानं पाकिस्तानला खडे बोल सुनावलं. 'कायद्याचे राज्य' या पाकिस्तानच्या टिप्पणीवरून भारतानं संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. ज्या देशात सैन्य हेच शासन आणि सैन्य हाच कायदा, अशी स्थिती आहे, त्या देशानं कायद्याच्या राज्याबाबत इतरांना उपदेश करू नये, असं भारतानं म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या 'सहाव्या समिती'मध्ये 'राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायद्याचे राज्य' या विषयावर चर्चा सुरू असताना पाकिस्ताननं काही विधानं केली होती; त्यानंतर शुक्रवारी भारतानं आपला प्रत्युत्तर देण्याचा आपला हक्क (Right of Reply) बजावला.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनमधील काउंसलर आर. मैथिली म्हणाल्या, "ही एक विचित्र विडंबना आहे की, ज्या देशाचा स्वतःचाच इतिहास कायद्याच्या राज्याची खिल्ली उडवतो, त्याच देशाकडून आम्हाला कायद्याच्या राज्यावर प्रवचन ऐकायला मिळत आहे. जो देश आपल्या लष्करी शासकांना न्यायालयांच्या कक्षेबाहेर ठेवतो, तो कायद्याच्या राज्याचा उपदेश करू शकत नाही." पुढं आर. मैथिली यांनी सांगितलं की, जी शासनप्रणाली निवडून आलेल्या सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्यापासून रोखते आणि स्वतःच्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरुद्ध जाऊन माजी पंतप्रधानांना (इम्रान खान) मनमानीपणे तुरुंगात टाकते व वैद्यकीय उपचार नाकारते, ती कायद्याच्या राज्याची थट्टा आहे.
एका लोकप्रिय पक्षाला निवडणुका लढवण्यापासून रोखणे, लष्करी न्यायालयांमार्फत नागरिकांना शिक्षा देणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा आवाज दाबणे आणि मानवाधिकार दडपणे, असे आरोपही आर. मैथिली यांनी पाकिस्तानवर केले. त्या म्हणाल्या, "मी माझ्या पाकिस्तानी सहकाऱ्याला फक्त एकच गोष्ट सांगेन: तुमच्या लोकांचे ऐका." याचबरोबर, पाकिस्तान आणि व्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी मे 2025 मध्ये सुरू केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'चे देखील आर. मैथिली यांनी समर्थन केलं. त्यांनी या ऑपरेशनचा उल्लेख भीषण दहशतवादी हल्ल्याला दिलेला एक संयमित, प्रमाणबद्ध आणि केंद्रित प्रतिसाद असा केला. त्या म्हणाल्या, "परिणामांबद्दल बोलायचं झाल्यास, जर बॉम्बहल्ल्यानं उद्ध्वस्त झालेले विमानतळ आणि नष्ट झालेले हँगर्स हा विजय असेल, तर त्यांनी त्याचा आनंद घ्यावा."
आर. मैथिली यांनी भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत पाकिस्ताननं केलेले आरोप म्हणजे, स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या वागणुकीवरून लक्ष विचलित करण्याचा एक रणनीतिक प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे. त्या म्हणाल्या की, "भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांशी केल्या जाणाऱ्या वागणुकीबाबत पाकिस्ताननं केलेले आरोप म्हणजे अल्पसंख्याकांबाबतच्या स्वतःच्याच वर्तनावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची एक रणनीतिक चाल आहे; कारण पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून तिथल्या लोकसंख्येतील अल्पसंख्याकांचे प्रमाण सातत्यानं घटत चाललं आहे."
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