"भारत आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर", राहुल गांधींनी नोकरीचे संकट आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत व्यक्त केली चिंता
देशासमोर बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे आणि शिक्षण व्यवस्थेतही गंभीर आव्हानं आहेत, असंही राहुल गांधींनी सांगितलं.
Published : November 18, 2026 at 2:12 PM IST
न्यूयॉर्क : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारताच्या आर्थिक भविष्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. व्यापक बेरोजगारीचा दर आणि देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दलची गंभीर चिंता पाहता, भारत एका मोठ्या आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करत असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, मंगळवारी न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठात झालेल्या एका संवादादरम्यान त्यांनी हे भाष्य केलं. "थोडक्यात सांगायचं तर, भारत आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. हेच सत्य आहे. काहीजण याकडे दुर्लक्ष करू शकतात, माध्यमे याकडे दुर्लक्ष करू शकतात, पण भारतात बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले. तसंच देशासमोर बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे आणि शिक्षण व्यवस्थेतही गंभीर आव्हानं आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. मॉडरेटर लिडिया पोलग्रीन यांनी राहुल गांधी यांची मुलाखत घेतली. यावेळी ते उत्तर देत होते.
शिक्षित तरुणांना स्वतःसाठी भविष्य दिसत नाही : दरम्यान, भारतातील तरुणांविषयी मॉडरेटर लिडिया पोलग्रीन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी सांगितलं की, मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील सुशिक्षित तरुणांमध्ये ही निराशा विशेषत्वाने दिसून येते. एएनआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, त्यांनी म्हटलं की, "रोजगाराच्या संधींचा अभाव आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता ही त्यांच्या वाढत्या असंतोषामागची प्रमुख कारणं आहेत." तसंच तरुणांमधील निराशेचे खरं कारण हे आहे की, त्यांना स्वतःसाठी भविष्य दिसत नाही, असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. पुढं राहुल गांधी म्हणाले की, "आम्ही याचा अभ्यास करत आहोत, आम्ही याचा शोध घेत आहोत आणि याचे कारण खूपच रंजक आहे. मुळात त्यांना स्वतःचे भविष्य दिसत नाही."
करिअर निवडीवरून वाढती दरी : याचबरोबर, शिक्षित तरुण आणि त्यांचे पालक यांच्यात करिअर निवडीवरून वाढती दरी असल्याचं नमूद करत, राहुल गांधी म्हणाले की, तरुण पिढी आता आधीच्या पिढीचा सल्ला आणि त्यांचे अनुभव यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. कारण, त्यांच्या पालकांना ज्या संधी उपलब्ध होत्या, त्या आता आपल्याला उपलब्ध नाहीत, असं त्यांना वाटतं. पालकांशी झालेल्या संवादांचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी सांगितलं की, सध्याच्या रोजगाराच्या परिस्थितीचा विचार करता, तरुण पिढी आता आधीच्या पिढीनं निवडलेल्या करिअर मार्गांच्या सल्ल्यावर आणि अनुभवांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. "ते त्यांच्या पालकांना प्रत्यक्षात हेच सांगत आहेत आणि आम्हाला पालकांकडून हेच ऐकायला मिळत आहे की, 'बघा, तुम्ही यशस्वी नाही आहात, तुमच्याकडे नोकरी नाही, त्यामुळं तुम्ही आम्हाला तुमच्या मार्गावर चालण्यास सांगू शकत नाही, कारण तो मार्ग आता प्रभावी ठरत नाही," असं राहुल गांधी म्हणाले.
भाजपाकडून राहुल गांधींवर टीका : राहुल गांधी यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना, भारतीय जनता पार्टीचे (भाजपा) राष्ट्रीय प्रवक्ते सी. आर. केशवन यांनी जोरदार टीका केली. "जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी परदेशात जातात, तेव्हा ते अत्यंत घातक पद्धतीचा अवलंब करून विषारी खोट्या गोष्टींद्वारे भारताची प्रतिमा मलीन करतात. परदेशात जाऊन आपल्या अत्यंत खालच्या पातळीवरील राजकारणाद्वारे भारताचा अपमान करणे, हीच राहुल गांधींची मुख्य विचारधारा असल्याचं दिसते," असं सी. आर. केशवन म्हणाले. दरम्यान, राहुल गांधी दोन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. याठिकाणी त्यांनी न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठात विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांसाठी आयोजित एका शैक्षणिक कार्यक्रमात भाग घेतला. आज (18 नोव्हेंबर) ते शिकागो विद्यापीठालाही भेट देणार आहेत.
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